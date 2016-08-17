6 сказочных входных дверей

Как известно, первое что видит человек при входе в любой дом – это его дверь. Дверь во многом определяет общее впечатление от дома, как в известной пословице в которой человека встречают по одежке. Но помимо своих эстетических качеств к входным дверям предъявляется еще масса дополнительных и немаловажных требований. В первую очередь это, конечно, надежность и прочность, именно этими параметрами определяется способность двери противостоять нежданным гостям. Сюда же можно отнести качество дверных замков, петель и других комплектующих без которых входная дверь просто не могла бы существовать. И только во вторую очередь можно уже говорить об эстетических качествах двери. На сегодняшний день на рынке представлено множество всевозможных дверей, выполненных в самых разных стилях, цветах и материалах. Это позволяет выбрать дверь на любой, даже самый притязательный вкус.
В этой книге идей мы приготовили обзор из 6 действительно впечатляющих входных дверей, каждая из которых гарантированно произведет неизгладимое впечатление на гостей дома. Давайте же с ними познакомимся!
В данном случае архитекторы выбрали дверь под стать простому и элегантному фасаду дома. Стальной цвет перекликается с серыми рамами, а кирпичная отделка вокруг придает входу изюминку.
Дополняет входную группу навес. Он, как правило, является продолжением конструкции кровли и вместе с крыльцом несет немалую функциональную нагрузку – защищает от солнца, осадков. Обеспечивает комфортный вход в помещение.
Если архитектура здания такова, что продолжить кровлю для обеспечения даже небольшого навеса над главным входом не получается, то можно организовать небольшой козырек, который не только возьмет на себя часть функционала, но и разнообразит экстерьер здания, а при удачном или оригинальном исполнении – украсит его.
Даже если сама дверь выполнена в абсолютно глухом варианте и проста в своей геометричности, интереса ее внешнему виду и освещения внутреннему пространству могут добавить боковые симметричные вставки из матового стекла, как в данном случае. Синий цвет двери в свою очередь идеально вписывается в сказочный характер всего дома.
Чаще всего можно увидеть крыльцо, повторяющее элементы декора и цветовой палитры всего строения частного дома. Но цветовая палитра входа может и отличаться от выбранной гаммы всего строения, в случае если его было решено сделать акцентом экстерьера, выделить. Именно к такому приему прибегли дизайнеры в данном случае и установили металлическую графитовую дверь на белом фасаде.
Двери в стиле кантри – это оригинальный способ создать атмосферу надежности, уюта и тепла в доме, где для каждого гостя открыта дверь. Они обязательно грубоваты, обязательно из дерева (древесины может быть от светлой карельской березы до мореного дуба) и, как правило, с массивной фурнитурой. Толщина двери обычно довольно внушительна. Большое внимание уделяется фактуре дерева, которую не стараются скрыть, а стремятся обыграть, оставив небольшие сучки или даже трещины.
Помимо «украшений» в виде грубой металлической фурнитуры, часто на такой двери можно встретить деревянную фигурку домового, подкову или пучок таинственных трав, которые должны не пустить непрошенных гостей сквозь дверь в помещение.
Классика всегда актуальна, и это неоспоримый факт. Однако, сегодня двери в классическом стиле не воспроизводят досконально эстетику классицизма, барокко или ампира — скорее, «берут на вооружение» некоторые их элементы. Например, для обрамления полотна могут использоваться, скажем, по бокам классические пилястры, а над дверью — барочный десюдепорт.
Внешний вид таких входных дверей прост и лаконичен, их декор сдержан и неярок. Широко распространена отделка из натуральных материалов — массива или шпона дуба, ясеня, бука. Однако в целях удешевления изделий сегодня их заменяют искусственными аналогами, идеально моделирующими природные поверхности. Чаще всего используют МДФ с пленочным покрытием — прочный, долговечный, влагостойкий материал, удобный в обработке. Методом фрезеровки на нем можно создать разнообразные объемные рисунки с тщательной прорисовкой линий, присущей классическому стилю.
Облицовка двери должна быть выполнена в том же цвете, что и фасад. Наиболее распространенные оттенки: белый, песочный, бежевый, темно-коричневый, древесно-красный, глубокий черный.
Для всех, кто хотел бы иметь большее количество освещенности в помещении за счет конструкции входной двери, снабженной стеклянными вставками, но при этом не готов поделиться с уличным пространством всем происходящим в собственной прихожей, подойдут модели дверей с матовыми или фактурными стеклянными секциями.
Иногда в дизайне дверей применяют следующий прием — среди нескольких матовых секций оставляют одну абсолютно прозрачную, чтобы можно было видеть пришедших к вашей двери гостей, но при этом сохранить интимность прилежащего внутреннего пространства. Зачастую, такой секцией выступает боковая глухая створка из прозрачного стекла.