6 сказочных входных дверей

Как известно, первое что видит человек при входе в любой дом – это его дверь. Дверь во многом определяет общее впечатление от дома, как в известной пословице в которой человека встречают по одежке. Но помимо своих эстетических качеств к входным дверям предъявляется еще масса дополнительных и немаловажных требований. В первую очередь это, конечно, надежность и прочность, именно этими параметрами определяется способность двери противостоять нежданным гостям. Сюда же можно отнести качество дверных замков, петель и других комплектующих без которых входная дверь просто не могла бы существовать. И только во вторую очередь можно уже говорить об эстетических качествах двери. На сегодняшний день на рынке представлено множество всевозможных дверей, выполненных в самых разных стилях, цветах и материалах. Это позволяет выбрать дверь на любой, даже самый притязательный вкус.

В этой книге идей мы приготовили обзор из 6 действительно впечатляющих входных дверей, каждая из которых гарантированно произведет неизгладимое впечатление на гостей дома. Давайте же с ними познакомимся!