Дом, не требующий специального кондиционирования воздуха

С приходом жарких летних дней необходимо задействовать в доме систему охлаждения и кондиционирования воздуха, так как температура снаружи неуклонно растет. Если к тому же наблюдается высокая влажность, система охлаждения требует большего расхода электричества, а это, в свою очередь, накладывает на семейный бюджет дополнительную нагрузку. С другой стороны, если сделать принудительное охлаждение более интенсивным, разница температур в помещении и снаружи будет не очень благотворно сказываться на здоровье обитателей дома. Как найти оптимальное решение, которое станет приемлемым, снизит финансовую нагрузку и уменьшит неблагоприятное воздействие на жильцов дома системы охлаждения и кондиционирования воздуха в помещении?
Для того чтобы создать приятную среду в помещении в летнее время важно, чтобы прохладный воздух постоянно циркулировал по всему дому. Будет целесообразно блокировать доступ солнечных лучей внутрь помещения, создать плавную циркуляцию охлажденного воздуха, чтобы поддерживать равномерное распределение температуры по всему дому, а также обеспечить оптимальную влажность. Таким образом, удастся создать приятную среду внутри помещения без чрезмерного охлаждения, приемлемую для каждого члена семьи. Выполнив эти условия можно сделать очень комфортную и приятную обстановку, поддержание которой не потребует значительных затрат энергоресурсов, что также благоприятно отразится на финансах владельца дома.
Сегодня мы представим вашему вниманию дом, который создал японский архитектор. В этом уникальном строении все требования современного дизайна и энергоэффективности максимально учтены. На первом и втором этажах создано плавное перетекание потоков воздуха, циркуляция которого осуществляется равномерно в каждую комнату, создавая комфортную и уютную атмосферу. Использование второго этажа в прихожей для установки домашнего кинотеатра также выглядит довольно впечатляюще – это основные особенности этого уникального дома.
Даже простое созерцание этого дома снаружи поднимает настроение, его форма, цветовые комбинации и современный дизайн производит приятное впечатление. Благодаря примененным здесь уникальным конструктивным решениям, затеняющим внутреннее пространство дома, удалось максимально понизить влияние лучистого тепла в жаркий летний период. А это, в свою очередь, привело к снижению затрат на энергоресурсы.
Осмотр дома с внешней стороны показывает, как удачно сделаны оконные проемы, уменьшены их размеры, или наоборот, увеличены. В местах, где окна остались большим, применены специальные решетки, затеняющие комнаты. Здесь все продумано до мелочей в плане эффективной защиты от палящего солнца – выступающие боковые стеновые панели и козырек крыши создают дополнительную тень. Несмотря на кажущиеся небольшими наружные размеры дома, внутри этого помещения довольно просторно, светло и уютно.
Комбинация серого камня и светлого дерева создает изящную атмосферу, и уже на входе настраивает нас на благоприятное восприятие внутренней обстановки. Здесь уютно, светло и красиво. Применение комбинированного освещения, естественного и искусственного, создает утонченное пространство, в котором очень удачно сочетается свет, тень, камень и естественный деревянные поверхности. Зеркальные двери также эффектно дополняют общее убранство входной зоны, расширяя ее и облагораживая.
В создании внутреннего интерьера присутствует стремление расширить и увеличить объемы всех помещений. Этому способствовали конструктивные решения, в которых не предусматриваются перегородки между комнатами, созданы высокие потолки, применены стеклянные конструкции, оборудованы большие оконные проемы. При этом сохраняется баланс всех составляющих этого оригинально декорированного пространства.
Высокие стены позволили применить максимально большое количество окон, которые делают помещения светлыми, а раздвижные двери экономят пространство и дополняют современный стиль дома как снаружи, так и изнутри. Можно увидеть, что за стеклянными перегородками снаружи помещения также предусмотрено свободное пространство для размещения на нем зоны отдыха или использования его для любых других целей. Такой прием также позволяет расширить пространство дома как визуально, так и на практике.
Окна, установленные на первом этаже дома можно держать полностью закрытыми, или открытыми на всю их ширину. При этом в этой части дома светло, просторно и уютно, а главное – свободно.
Гостиная размещена напротив просторной столовой и кухни. Для создания уютной обстановки было использовано натуральное светлое дерево, которое позволило создать простые общие формы с удобной компоновкой мебели.
Стена над кухней сделана с возможностью использования ее в качестве домашнего кинотеатра, демонстрируя любимые фильмы и телепередачи. Встроенные колонки и другие приспособления, необходимые для этого, расположены с учетом всех требований, предъявляемым к обустройству домашнего кинотеатра. Наслаждаться просмотром фильмов можно не только со столовой, но и расположившись в гостиной на удобной и комфортной мебели.
Большие окна спальни выходят на лесистую сторону двора, открывая изумительный вид. Она находится на втором этаже дома и отделана натуральным деревом. В этом месте также создано оптимальное движение воздуха, который освежает внутреннее пространство и делает его максимально комфортным. Отдыхать здесь будет очень комфортно и приятно. Светлое дерево, примененное для отделки, излучает тепло, позволяет легко расслабить не только тело, но и ум. Компактная мебель под цвет интерьера комнаты не выделяется на ее фоне и также не загромождает пространство, делает спальню просторной, чистой и привлекательной. Как и во всех помещениях, в спальне довольно светло, но в то же время, прямые солнечные лучи не проникают в помещение и не перегревают его. Сдержанное освещение также настраивает на спокойный и приятный отдых и расслабление.
Второй этаж над просторной гостиной имеет также в меру освещенный коридор, по которому можно пройти к лестнице, ведущей вниз. Ступени ведут непосредственно в столовую, сообщенную кухней и гостиной. В отделке этой комнаты также использовано дерево, которое облагораживает, создает уют и комфорт. К стеклянной перегородке, отделяющей этот коридор от пространства нижнего этажа, примыкает деревянная столешница, которая может быть использована для самых различных целей: как стол, полка для хранения различных вещей или просто декоративное украшение интерьера. Спокойное, сдержанное освещение создает атмосферу покоя и умиротворения.
Показывать фильмы на верхней части стены на кухне очень удобно. Просматривать его со второго этажа также будет довольно комфортно. Этому способствует открытое пространство коридора. Если выключить в этом помещении свет, потрясающий эффект от просмотра любого фильма будет обеспечен! Когда семья имеет общее хобби в виде просмотра фильмов, такой вариант размещения домашнего кинотеатра будет наиболее приемлемым и порадует каждого члена семьи. Создание этого уникального кинотеатра в доме является его изюминкой и особой отличительной чертой.
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