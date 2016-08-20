Дом, не требующий специального кондиционирования воздуха

С приходом жарких летних дней необходимо задействовать в доме систему охлаждения и кондиционирования воздуха, так как температура снаружи неуклонно растет. Если к тому же наблюдается высокая влажность, система охлаждения требует большего расхода электричества, а это, в свою очередь, накладывает на семейный бюджет дополнительную нагрузку. С другой стороны, если сделать принудительное охлаждение более интенсивным, разница температур в помещении и снаружи будет не очень благотворно сказываться на здоровье обитателей дома. Как найти оптимальное решение, которое станет приемлемым, снизит финансовую нагрузку и уменьшит неблагоприятное воздействие на жильцов дома системы охлаждения и кондиционирования воздуха в помещении?

Для того чтобы создать приятную среду в помещении в летнее время важно, чтобы прохладный воздух постоянно циркулировал по всему дому. Будет целесообразно блокировать доступ солнечных лучей внутрь помещения, создать плавную циркуляцию охлажденного воздуха, чтобы поддерживать равномерное распределение температуры по всему дому, а также обеспечить оптимальную влажность. Таким образом, удастся создать приятную среду внутри помещения без чрезмерного охлаждения, приемлемую для каждого члена семьи. Выполнив эти условия можно сделать очень комфортную и приятную обстановку, поддержание которой не потребует значительных затрат энергоресурсов, что также благоприятно отразится на финансах владельца дома.

Сегодня мы представим вашему вниманию дом, который создал японский архитектор. В этом уникальном строении все требования современного дизайна и энергоэффективности максимально учтены. На первом и втором этажах создано плавное перетекание потоков воздуха, циркуляция которого осуществляется равномерно в каждую комнату, создавая комфортную и уютную атмосферу. Использование второго этажа в прихожей для установки домашнего кинотеатра также выглядит довольно впечатляюще – это основные особенности этого уникального дома.