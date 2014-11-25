До&После: Как строился крутой французский лофт

Когда мы входим в просторный, стильный и ультрасовременный лофт, сложно представить, что когда-то на его месте было полуразрушенное помещение с голыми бетонными стенами и разбросанным повсюду строительным мусором. Нужно иметь хорошее пространственное воображение и дизайнерское чутье, чтобы за непродолжительное время превратить заброшенное помещение в дорогое и модное жилье.

Французский дизайнер Barbara Sterkers блестяще справилась с задачей по видоизменнению пространства и с удовольствием поделилась с нами фотографиями лофта До и После.