До&После: Как строился крутой французский лофт

Когда мы входим в просторный, стильный и ультрасовременный лофт, сложно представить, что когда-то на его месте было полуразрушенное помещение с голыми бетонными стенами и разбросанным повсюду строительным мусором. Нужно иметь хорошее пространственное воображение и дизайнерское чутье, чтобы за непродолжительное время превратить заброшенное помещение в дорогое и модное жилье.
Французский дизайнер Barbara Sterkers блестяще справилась с задачей по видоизменнению пространства и с удовольствием поделилась с нами фотографиями лофта До и После.
Перед нами – холодное и пустое чердачное помещение, которое на наших глазах будет превращаться в двухэтажный лофт с открытой планировкой и плавными переходами. Структура пространства претерпит лишь незначительные изменения. Гостиная, кухня и ванная расположатся на первом этаже, спальная комната – на втором. Дизайнер решала не сохранять плитку на полу и стенах. Поверхности стен и пола будут обработаны и покрашены в белый цвет.
Лофт находится в маленьком городке со сложным названием Ле-Пре-Сен-Жерве, в 5 км от Парижа. Дизайнеру предстоит пройти через все стадии проекта – разработка плана реконструкции, курирование внутренних работ и оформиление интерьера.
На этом изображении ничто не напоминает о том, что на этом месте всего лишь несколько месяцев назад находилось промышленное помещение с голыми стенами. Ослепительно белый цвет доминирует в пространстве столовой, расположенной на нижнем этаже. В центре комнаты находится классический деревянный обеденный стол и знаменитые стулья Tolix A56, которые были разработаны в далеком 1934 году французским дизайнером Xavier Pauchard. Эти стулья до сих пор производят преимущественно вручную, со всей скрупулёзностью и точностью сварных швов для обеспечения долговечности даже при использовании в условиях агрессивной окружающей среды.
Объемная отделка потолка напоминает гармошку и создает приятный контраст с гладкой и глянцевой поверхностью пола.
Оформление кухни во много повторяется в гостиной. Окна остались на прежнем месте, в них были заменены лишь рамы. Диван причудливой формы, напоминающий два составленных вместе шезлогна, находится в центре комнаты -- не самое привычное место для мягкой мебели. Справа знакомая нам комбинация из классического деревянного стола и стульев Tolix A56.
Лофт, который мы видим перед собой, отвечает всем необходимым требованиям квартиры в стили индастриал – открытое пространство площадью 150 м² имеет минимум дверей и перегородок. Тем не менее, даже большие любители жизни в лофтах нуждаются в уединении. Чтобы не нарушать принцип максимальной открытости пространства, стену в спальной комнате на втором этаже заменили панорамные окна, которые, при необходимости, можно закрыть черной занавеской.
Для тех, кто хочет узнать больше о стиле индастриал в интерьере, читайте статью ’Индустриальный интерьер по-английски’.
При проектировании лестницы дизайнер опиралась на главные принципы минимализма – простота, функциональность, никакой громоздкости и неуместных деталей. Именно лестница, спрятанная за матовым стеклом, выступает в этом лофте в роли разделительной перегородки между различными комнатами.
В заключении нам хотелось бы поздравить француженку Barbara Sterkers с блестяще проделанной работой и честно признаться, что при виде фотографий этого лофта мы немного завидуем семье, для которой это удивительно стильное помещение станет своей квартирой. Если вы любите лофты также, как любим их мы, рекомендуем взглянуть на изображения в Книге идей ’Асимметрия в интерьере: дизайнерские решения’.