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Что делать, если дачный участок затопило

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
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В последнее время паводки всё чаще становятся причиной затопления дачных участков. Проблемы, связанные с этим, сложно устранить, ещё сложнее сделать так, чтобы ситуация не повторялась. В этой статье вы узнаете, что делать, если дачный участок затопило.

Советы по монтажу дренажной системы

Moderne recreatiewoning, Bongers Architecten Bongers Architecten Сад в стиле модерн
Bongers Architecten

Bongers Architecten
Bongers Architecten
Bongers Architecten

Определитесь с местом прокладки системы. Если участок затапливается не полностью, то трубы или канавы должны идти от этой проблемной зоны. Если же участок затапливается полностью, дренаж лучше сделать в виде ёлочки с одной общей толстой трубой и тонкими стоками.

Глубина для закапывания дренажа составляет около 1-1,5 метров. Сверху трубы покрываются слоем гравия или мелкого щебня и засыпаются грунтом. Дренаж не обязательно делать из труб, также можно просто прокопать траншеи, засыпать их щебнем и песком, потом уложить слой дёрна. Выводятся стоки в общую канаву, проложенную по улице, или в специальный колодец.

Оцените масштаб разрушения

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Kwint architecten

Kwint architecten
Kwint architecten
Kwint architecten

Сначала следует понять, что не всегда паводок требует от вас вмешательства. Иногда самое  оптимальное решение – подождать, пока вода сама уйдёт. Если снег растаял, а участок затопило именно по этой причине, то значит, что по сути проблемы нет.

Другое дело, если участок затапливается рекой, которая течет с местности, расположенной выше. Такая вода смывает плодородный слой почвы, может нести с собой множество различных химикатов и инфекций.

Как вывести воду с участка

Casa Azul, Guadalupe Larrain arquitecta Guadalupe Larrain arquitecta Дома в стиле лофт Железо / Сталь Синий
Guadalupe Larrain arquitecta

Guadalupe Larrain arquitecta
Guadalupe Larrain arquitecta
Guadalupe Larrain arquitecta

Решить проблему с водой на участке можно несколькими методами. Вы можете сами легко сделать отводные канавы. Они должны выходить за пределы участка, глубина – примерно 20-30 см. Этот способ хорошо подходит для участков, уклон которых идёт на свободное пространство. Если же канавы сделать невозможно, нужно заказывать услуги ассенизаторов.

Что делать после ухода воды

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Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро

Вода оставляет после себя довольно непривлекательную картину. Особенно она неприятна, если на территории вашего участка есть дом, своя канализационная система и водозаборный узел. Придётся это чистить и ремонтировать. Возможно, понадобится откачка воды из цоколя. Делается это с помощью обычного погружного насоса или же ассенизаторской машины. Еще нужно откачать и продезинфицировать колодец. Делать это желательно при помощи специалистов. Дом нужно обработать от грибка и гнили.

Способы предотвращения проблемы

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Если ваш участок затапливает регулярно, стоит подумать о монтаже дренажной системы. Тогда не придётся каждый год думать, что делать при затоплении участка. Она позволит эффективно отводить талую воду весной и избыток влаги летом.

Другие методы борьбы с водой

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Braginskaya &amp; Architects

«Ягодная» дача

Braginskaya & Architects
Braginskaya &amp; Architects
Braginskaya & Architects

Самый простой – окопать участок по периметру траншеей глубиной около полуметра с наклоном стенок в 30 градусов. Она будет перехватывать ручьи, текущие по улице, и отводить их с участка в общую дренажную систему или в водоём. 

Решить проблему постоянных подтоплений можно, если повысить уровень вашего участка. Делают это с помощью привозного грунта. Нужно поднять участок на 40-50 сантиметров, чтобы он стал значительно суше. Решив сделать это, вы должны понимать, что такая насыпь не будет вечной. Она постепенно расползется и осядет.

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