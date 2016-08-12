Что делать, если дачный участок затопило

Определитесь с местом прокладки системы. Если участок затапливается не полностью, то трубы или канавы должны идти от этой проблемной зоны. Если же участок затапливается полностью, дренаж лучше сделать в виде ёлочки с одной общей толстой трубой и тонкими стоками.

Глубина для закапывания дренажа составляет около 1-1,5 метров. Сверху трубы покрываются слоем гравия или мелкого щебня и засыпаются грунтом. Дренаж не обязательно делать из труб, также можно просто прокопать траншеи, засыпать их щебнем и песком, потом уложить слой дёрна. Выводятся стоки в общую канаву, проложенную по улице, или в специальный колодец.