В последнее время паводки всё чаще становятся причиной затопления дачных участков. Проблемы, связанные с этим, сложно устранить, ещё сложнее сделать так, чтобы ситуация не повторялась. В этой статье вы узнаете, что делать, если дачный участок затопило.
Определитесь с местом прокладки системы. Если участок затапливается не полностью, то трубы или канавы должны идти от этой проблемной зоны. Если же участок затапливается полностью, дренаж лучше сделать в виде ёлочки с одной общей толстой трубой и тонкими стоками.
Глубина для закапывания дренажа составляет около 1-1,5 метров. Сверху трубы покрываются слоем гравия или мелкого щебня и засыпаются грунтом. Дренаж не обязательно делать из труб, также можно просто прокопать траншеи, засыпать их щебнем и песком, потом уложить слой дёрна. Выводятся стоки в общую канаву, проложенную по улице, или в специальный колодец.
Сначала следует понять, что не всегда паводок требует от вас вмешательства. Иногда самое оптимальное решение – подождать, пока вода сама уйдёт. Если снег растаял, а участок затопило именно по этой причине, то значит, что по сути проблемы нет.
Другое дело, если участок затапливается рекой, которая течет с местности, расположенной выше. Такая вода смывает плодородный слой почвы, может нести с собой множество различных химикатов и инфекций.
Решить проблему с водой на участке можно несколькими методами. Вы можете сами легко сделать отводные канавы. Они должны выходить за пределы участка, глубина – примерно 20-30 см. Этот способ хорошо подходит для участков, уклон которых идёт на свободное пространство. Если же канавы сделать невозможно, нужно заказывать услуги ассенизаторов.
Вода оставляет после себя довольно непривлекательную картину. Особенно она неприятна, если на территории вашего участка есть дом, своя канализационная система и водозаборный узел. Придётся это чистить и ремонтировать. Возможно, понадобится откачка воды из цоколя. Делается это с помощью обычного погружного насоса или же ассенизаторской машины. Еще нужно откачать и продезинфицировать колодец. Делать это желательно при помощи специалистов. Дом нужно обработать от грибка и гнили.
Если ваш участок затапливает регулярно, стоит подумать о монтаже дренажной системы. Тогда не придётся каждый год думать, что делать при затоплении участка. Она позволит эффективно отводить талую воду весной и избыток влаги летом.
Самый простой – окопать участок по периметру траншеей глубиной около полуметра с наклоном стенок в 30 градусов. Она будет перехватывать ручьи, текущие по улице, и отводить их с участка в общую дренажную систему или в водоём.
Решить проблему постоянных подтоплений можно, если повысить уровень вашего участка. Делают это с помощью привозного грунта. Нужно поднять участок на 40-50 сантиметров, чтобы он стал значительно суше. Решив сделать это, вы должны понимать, что такая насыпь не будет вечной. Она постепенно расползется и осядет.