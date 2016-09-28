​Элитный подмосковный особняк

Стиль модерн в люксе может принимать особенные черты. Он может быть загадочным, виртуозным, волшебным, немного минималистичным. Эклектичный интерьер на основе современный отделки может и вовсе поразить вас с первого взгляда – он будто создает свою собственную историю, за рамками всех стилей.

Именно таким – интригующим и на 100% эксклюзивным – архитекторы и дизайнеры из студии D-SAV сделали данный проект. Он будто показывает нам совершенно другой мир, приоткрывая завесу тайны, но так и не рассказывая нам все свои секреты.