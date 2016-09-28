​Элитный подмосковный особняк

Стиль модерн в люксе может принимать особенные черты. Он может быть загадочным, виртуозным, волшебным, немного минималистичным. Эклектичный интерьер на основе современный отделки может и вовсе поразить вас с первого взгляда – он будто создает свою собственную историю, за рамками всех стилей.
Именно таким – интригующим и на 100% эксклюзивным – архитекторы и дизайнеры из студии D-SAV сделали данный проект. Он будто показывает нам совершенно другой мир, приоткрывая завесу тайны, но так и не рассказывая нам все свои секреты.
В современных проектах в люксовом сегменте мы можем встретить абсолютно все стили – от аскетичного традиционного восточного минимализма до классики, барокко и мавританской роскоши. Здесь люкс проявляется в первую очередь в функциональности и комфортабельности, оставаясь, на американский манер, иногда гораздо более лаконичным и скромным, чем мы ожидали увидеть.
Дом проектировался в Московской области для большой семьи. Общая площадь – около 900 кв. метров, каждый уголок оформлен настоящими профессионалами со страстью к эстетике.
В этой гостиной с тройной высотой потолков, двумя зонами отдыха, камином и атмосферой настоящего парадного зала в современном дворце, актуальный дизайн удивительным образом переплетается с этническими акцентами. Так, лаковые столики своими мотивами напоминают марокканские, а декоративные орнаменты на плитке вокруг камина поражают своей традиционной сложностью. Основные материалы отделки здесь – травертин и мебельные шпонированные панели.
Стильный и современный биокамин позволяет наслаждаться очагом с удобством 21-ого века. Тонированное стекло тысячей бликов отражает красоту первобытной стихии – огня и заставляет, не отрывая глаз, наслаждаться ее великолепием.
Уникальный проект кухни с особенной планировкой, умными модулями для хранения, плитой на острове с возможностью удобного подхода и зеркальным холодильником side-by-side выглядит просто ошеломительно. Здесь индастриал объединяется с нежной утонченностью транситионала.
Потрясающие этнические буфеты в этой, как минимум, эффектной, а скорее грандиозной столовой смотрятся очень внушительно. Они задают парадно-атмосферный тон любой трапезе и беседе.
Взрослая дочь владельцев для дизайна своей комнаты выбрала стиль транситионал, который на основе бежево-серой палитры показывает роскошь в небольших декоративных элементах – люксовых аксессуарах, светильниках и брендовом текстиле.
Главная спальня выполнена в расширенном формате – с гардеробной и личной ванной комнатой. Здесь стиль модерн органично соседствует с эклектичными предметами искусства.
Одна из ванных комнат в доме может похвастаться английской сдержанностью и колоритом. Нежные небесные оттенки и черные акценты позволяют сделать этот интерьер особенно запоминающимся.
Эта волшебная розовая комната принадлежит младшей дочери и выполнена в романтичном стиле с элементами классики. Белая мебель отлично смотрится на фоне светлого ковролина песочного цвета и розовых стен.
Еще одна спальня декорирована в стиле американский винтаж. Характерные оттенки шоколада, красного и синего, а также немного лофтовая атмосфера делает ее знаковым интерьером, позволяющим назвать данный проект поистине эклектичным.
Немного ар-деко в дизайне этого потрясающего дома мы найдем в одном из холлов, который выглядит особенно роскошно и может похвастаться брендовым буфетом с оригинальным рисунком. Изысканный предмет искусства, он завораживает мечтательными изображениями в золоте на черном лаковом фоне.
Если вам импонирует данный проект, мы советуем вам взглянуть на портфолио студии D-SAV, где вы найдете не менее эстетичные проекты.
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