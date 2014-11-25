Настольная лампа нужна не только для того, чтобы помогать нам работать за письменным столом. При ее свете очень приятно почитать пару страничек любимой книги на сон грядущий или посмотреть интересное ток-шоу по телевизору. Главное предназначение настольных ламп – ни при каких обстоятельствах не позволить нам испортить зрение. homify не мог обойти стороной этих маленьких героев. Мы решили, что пришла пора посвятить теме как выбрать настольную лампу, отдельную Книгу идей. Кстати, если в данный момент вы находитесь в поиске подходящего подарка, советуем обратить особое внимание на эту статью.
Традиционным в этой настольной лампе является лишь ее силуэт. Светильник состоит из небольших прямоугольных кусков дерева, представляющих собой ассиметричную пирамиду. У представителей старшего поколения подобная лампа наверняка вызовет ассоциации с игрой в городки. Вот, только биту
запускать в нее не стоит.
Эта настольная лампа также выполнена из дерева. На первый взгляд может показаться, что куски дерева, составляющие основу ее структуры, слишком массивны, что препятствует освещению, но это не так. Лампа в форме слегка согнутого конуса светит ярко и будет отлично смотреться в помещениях оформленных в стилях рустика или кантри.
Лампа-канат – это, пожалуй, самая гибкая лампа на свете. Благодаря 1,5 метровой веревке, она легко проникнет во все возможные части комнаты и будет верой и правдой служить нам во время мучительной бессонницы. Впрочем, дизайнеры, изготовившие эту чудо-лампу, скорее всего видели в ней яркий аксессуар, способный подстроиться под самые разные стилевые решения. Ведь, не зря цвет лампы-каната можно индивидуально заказать на сайте разработчиков.
Уверены, что среди читающих эту статью, найдется немало любителей животных. В домах многих дизайнеров также живут четвероногие друзья, наблюдение за которыми наверняка вдохновляет их на создание причудливых предметов дизайна, в силуэте которых мы не можем не узнать наших четвероногих друзей.
Не стоит использовать эту необычную настольную лампу в качестве основного источника света, так как исходящий из нее световой поток слишком рассредоточен. Зато она отлично впишется в классически оформленный интерьер в качестве элемента декора. Особенно уместным приглушенный свет этого светильника окажется во время романтического ужина.
Эта лампа с минималистким дизайном прекрасно впишется в любой интерьер. Светильники не всегда должны привлекать внимание, иногда будет уместнее приобрести лампу, которая не будет бросаться в глаза, отвлекая от более важных элементов декора. Абажур этой лампы изготовлен из алюминия, а ее основу составляет крепкое дерево.
Настольные лампы не всегда должны быть яркими. Эта модель наглядно демонстрирует, что тусклый свет также имеет свое очарование. Разумеется, такая лампа врядли подойдет для чтения, но ее скромное свечение непременно украсит уголок гостиной или спальной комнаты.