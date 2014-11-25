Настольная лампа нужна не только для того, чтобы помогать нам работать за письменным столом. При ее свете очень приятно почитать пару страничек любимой книги на сон грядущий или посмотреть интересное ток-шоу по телевизору. Главное предназначение настольных ламп – ни при каких обстоятельствах не позволить нам испортить зрение. homify не мог обойти стороной этих маленьких героев. Мы решили, что пришла пора посвятить теме как выбрать настольную лампу, отдельную Книгу идей. Кстати, если в данный момент вы находитесь в поиске подходящего подарка, советуем обратить особое внимание на эту статью.