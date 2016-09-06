До и После: Как переехать на море

Если дом действительно стоит своих денег, стоит его купить и начать ремонтировать. Лучше всего сразу снять абсолютно всю отделку, выровнять стены, пол и потолок, поставить новые окна и двери, положить плитку на «теплый пол», установить котел для отопления к «теплому полу» и поклеить обои/покрасить стены. Также вам нужно серьезно озаботиться ванной комнатой, чтобы все было «как в квартире» – новая плитка, керамика и сантехника, водонагреватель для душа и для кухни.