Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Как переехать на море

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME Балкон и терраса в стиле модерн
Loading admin actions …

Как переехать на море с минимальными первоначальными вложениями, но все же – в собственное жилье? Стоит подумать о покупке домика (25 метров) в дачном кооперативе или участка земли, на который сразу можно поставить «времянку» на лето.

Изначальные вложения

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME Дома в стиле модерн
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

Получается, что изначальные вложения составят около 500-800 тыс. рублей минимум и позволят вам наслаждаться постепенно сбывающейся мечтой. Если вы сейчас думаете о Краснодарском крае, то здесь инфраструктура очень развита и есть множество фирм по изготовлению модульных каркасных домов – простых в сборке и установке и даже дешевых!

Мечта о море

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME Балкон и терраса в стиле модерн
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

Студия SELECTA HOME помогла реализовать точно такую же мечту для семьи, которая решила, что нет лучше места для жизни на пенсии, чем побережье с песчаными дюнами и накрывающими их синими волнами!

​До: гостиная

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME Гостиная в стиле модерн
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

В этой статье мы конкретно поговорим о варианте покупки дачи или старого дома в нужном месте и его ремонте. Изначально вам нужно проверить фундамент и стены и наличие всех коммуникаций (водоснабжение холодной и горячей водой, слив, электричество и, может быть, газ).

После: гостиная

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME Гостиная в стиле модерн
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

Если дом действительно стоит своих денег, стоит его купить и начать ремонтировать. Лучше всего сразу снять абсолютно всю отделку, выровнять стены, пол и потолок, поставить новые окна и двери, положить плитку на «теплый пол», установить котел для отопления к «теплому полу» и поклеить обои/покрасить стены. Также вам нужно серьезно озаботиться ванной комнатой, чтобы все было «как в квартире» – новая плитка, керамика и сантехника, водонагреватель для душа и для кухни.

После: гостиная

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME Гостиная в стиле модерн
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

Также вам скорее всего потребуется залить бетонную площадку перед домом, установить забор, заменить кровлю.

После: кухня

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME Столовая комната в стиле модерн
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

Если считать абсолютно все «переделки», то для дома с двумя спальнями в 65 кв. метров вам потребуется для ремонта около 1,5 млн рублей, но приятно, что вкладывать их можно постепенно. Оставьте пока в покое его «внешний вид», займитесь ремонтом внутри, «теплым полом» и коммуникациями. Итого за 2 млн (самый-самый минимум с ремонтом) можно получить отреставрированный домик на море на всю семью!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

После: панорамное остекление

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME Гостиная в стиле модерн
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

Конечно же, данная сумма очень гибкая и сильно зависит от конкретных принятых вами решений.

До: сад

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME Дома в стиле модерн
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

Если вам эта сумма «не по карману», возможно вам захочется подумать о более бюджетных вариантах. К сожалению, чтобы получить что-то за 1 млн рублей в РФ, придется жить на даче без отопления либо в деревенском доме. Правда, есть варианты по продаже однокомнатных квартир в Анапе от 1,5 млн рублей, но их площадь примерно равна 28-36 кв. метрам.

После: сад

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME Дома в стиле модерн
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

Еще один вариант – покупка квартиры за рубежом, что для многих является идеальным решением. Для вас по стоимости открыты Египет (от 500 тыс. за новую (!) квартиру 30 метров, Хургада и Александрия, район Агами) и Болгария (от 600-800 тыс. за квартиру в 30-40 метров в разных прибрежных городах).

В любом случае…

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME Спальня в стиле модерн
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

В любом случае, с бюджетом от 500 тыс. рублей уже можно надеяться на воплощение вашей мечты. Квартиру на рубежом очень легко оставить детям по наследству, они смогут с большим удобством поступить в европейский (болгарский, например, или международный александрийский) университет или сдавать квартиру в аренду. При этом, частный дом «среднего качества» в Краснодарском крае нужен далеко не всем представителям современного поколения.

Забор в стиле параметрика из бетона

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME Гостиная в стиле модерн
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей;

— Идеи дизайна красивой кухни.

8 простых советов, чтобы построить идеальный барбекю
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо