До и После: Как переехать на море

Как переехать на море с минимальными первоначальными вложениями, но все же – в собственное жилье? Стоит подумать о покупке домика (25 метров) в дачном кооперативе или участка земли, на который сразу можно поставить «времянку» на лето.
Получается, что изначальные вложения составят около 500-800 тыс. рублей минимум и позволят вам наслаждаться постепенно сбывающейся мечтой. Если вы сейчас думаете о Краснодарском крае, то здесь инфраструктура очень развита и есть множество фирм по изготовлению модульных каркасных домов – простых в сборке и установке и даже дешевых!
Студия SELECTA HOME помогла реализовать точно такую же мечту для семьи, которая решила, что нет лучше места для жизни на пенсии, чем побережье с песчаными дюнами и накрывающими их синими волнами!
В этой статье мы конкретно поговорим о варианте покупки дачи или старого дома в нужном месте и его ремонте. Изначально вам нужно проверить фундамент и стены и наличие всех коммуникаций (водоснабжение холодной и горячей водой, слив, электричество и, может быть, газ).
Если дом действительно стоит своих денег, стоит его купить и начать ремонтировать. Лучше всего сразу снять абсолютно всю отделку, выровнять стены, пол и потолок, поставить новые окна и двери, положить плитку на «теплый пол», установить котел для отопления к «теплому полу» и поклеить обои/покрасить стены. Также вам нужно серьезно озаботиться ванной комнатой, чтобы все было «как в квартире» – новая плитка, керамика и сантехника, водонагреватель для душа и для кухни.
Также вам скорее всего потребуется залить бетонную площадку перед домом, установить забор, заменить кровлю.
Если считать абсолютно все «переделки», то для дома с двумя спальнями в 65 кв. метров вам потребуется для ремонта около 1,5 млн рублей, но приятно, что вкладывать их можно постепенно. Оставьте пока в покое его «внешний вид», займитесь ремонтом внутри, «теплым полом» и коммуникациями. Итого за 2 млн (самый-самый минимум с ремонтом) можно получить отреставрированный домик на море на всю семью!
Конечно же, данная сумма очень гибкая и сильно зависит от конкретных принятых вами решений.
Если вам эта сумма «не по карману», возможно вам захочется подумать о более бюджетных вариантах. К сожалению, чтобы получить что-то за 1 млн рублей в РФ, придется жить на даче без отопления либо в деревенском доме. Правда, есть варианты по продаже однокомнатных квартир в Анапе от 1,5 млн рублей, но их площадь примерно равна 28-36 кв. метрам.
Еще один вариант – покупка квартиры за рубежом, что для многих является идеальным решением. Для вас по стоимости открыты Египет (от 500 тыс. за новую (!) квартиру 30 метров, Хургада и Александрия, район Агами) и Болгария (от 600-800 тыс. за квартиру в 30-40 метров в разных прибрежных городах).
В любом случае, с бюджетом от 500 тыс. рублей уже можно надеяться на воплощение вашей мечты. Квартиру на рубежом очень легко оставить детям по наследству, они смогут с большим удобством поступить в европейский (болгарский, например, или международный александрийский) университет или сдавать квартиру в аренду. При этом, частный дом «среднего качества» в Краснодарском крае нужен далеко не всем представителям современного поколения.
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