До и После: Из ужасного в прекрасный дом!

Этот дом имеет все шансы стать одним из наших любимых проектов редизайна на homify. В чем же здесь дело? В особенно плачевном виде, который каждый добродушный человек захочет отремонтировать своими руками, лишь бы не видеть этого ретро-интерьера!
На удачу владельцам этого дома, дизайнеры из студии MARIA HELENA TORRES ARQUITETURA E DESIGN оказались настоящими профессионалами. Они сделали интерьер эстетичным, а не просто новым, придумали дому особенный эклектичный стиль и атмосферу и полностью преобразили его.
Но главное, что отличает Марию Хелену Торрес и ее коллег от многих других дизайнеров в контексте данной статьи – они не побоялись оставить некоторые уже существовавшие элементы в интерьере, которые помогли сэкономить бюджет владельцам, и спроектировать именно вокруг них новый дизайн-проект.
Эта очень-очень старая кухня кажется довоенной. Удивительно, но в ней даже разглядывается капелька почти исторической эстетики – кто-то любил сочетание морской гаммы с когда-то белоснежной плиткой!
Новая кухня подхватила любовь к светлому и стала ванильно-кремовой, получила барную стойку и стала единым целым с зоной столовой. Кажется, что теперь в этом доме воцарилась атмосфера современной квартиры.
Именно в гостиной половое покрытие осталось нетронутым. Здесь, в пустой комнате, нужно было совместить современную мебель с полом так, чтобы интерьер выглядел эклектичным, а не ретроспективным.
Благодаря тонкому чутью и выбору подходящей мебели, теперь интерьер «тянется» к самой трендовой верхушке в дизайне, оставляя пол фоном, как будто он – специальный арт-объект в стиле ретро для придания всей комнате рельефности.
Новая мебель сочетает в себе наследие буржуазности и некоторый богемный шик. Все окна в доме тоже были заменены на новые, а многие – расширены.
Этот дом снова выглядит жилым и подходящим для семейной жизни. Если вы ищите другие варианты переделок домов, то мы советуем заглянуть в наш раздел «До и После», где есть и коттеджи, и дома, и домики в деревне, и квартиры после редизайна. Целая коллекция возможностей с разными типами отделки, стилями и бюджетами уже собрана для вас трудами сообщества homify.
Кроме того, мы советуем вам в ваших личных проектах обращаться к Специалистам – за консультацией, дизайн-проектом, конкретными мелкими вопросами. Лучше сделать все правильно с первого раза, чем потом потратить до 25% бюджета на переделку нерабочих или неудобных конструкций.
Реконструкции на homify – очень важная часть нашего сообщества, которая вдохновляет и ошеломляет одновременно. И дело здесь не просто в огромном пласте работ, проделанном профессионалами с явными эстетическими талантами, а в том, насколько реалии одной страны похожи на другую! Везде есть старые квартиры с ретро-ремонтом, домики в деревне, которые люди хотят превратить в бюджетное жилье, новомодные стройки по эксклюзивным или просто ультра-современным технологиям и мы, люди, которые мечтают об идеальном доме…
Поэтому homify, открытый как площадка для обмена мнениями, опытом и вдохновением, бурно развивается благодаря желанию людей воплощать свои мечты! Мы вместе идем по одной и той же дороге и ищем наилучшие решения друг для друга.
В сообществе есть Форум для обсуждений и вопросов профессионалам, возможность комментирования каждой статьи с последующими ответами от специалистов и все мы – вдохновленные участники, для которых слово «Дом» имеет огромное значение!
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