До и После: Из ужасного в прекрасный дом!

Этот дом имеет все шансы стать одним из наших любимых проектов редизайна на homify. В чем же здесь дело? В особенно плачевном виде, который каждый добродушный человек захочет отремонтировать своими руками, лишь бы не видеть этого ретро-интерьера!

На удачу владельцам этого дома, дизайнеры из студии MARIA HELENA TORRES ARQUITETURA E DESIGN оказались настоящими профессионалами. Они сделали интерьер эстетичным, а не просто новым, придумали дому особенный эклектичный стиль и атмосферу и полностью преобразили его.

Но главное, что отличает Марию Хелену Торрес и ее коллег от многих других дизайнеров в контексте данной статьи – они не побоялись оставить некоторые уже существовавшие элементы в интерьере, которые помогли сэкономить бюджет владельцам, и спроектировать именно вокруг них новый дизайн-проект.