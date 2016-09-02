До и После: Дом из старого гаража!

Этот удивительный проект создан на основе гаража, который с самого начала своего существования не использовался по назначению и был лишь сараем для хранения велосипедов и садового инвентаря. Жилое помещение можно сделать лишь из такого гаража. Мы крайне не советуем читателям воспринимать каждый гараж как возможность построить с его помощью коттедж, ведь выбирать нужно особенно тщательно.
Студия Roimo Integral Grup также советует всем владельцам неиспользуемых гаражей подумать над их предназначением. Если гараж полностью забит старыми вещами, стоит выбросить каждую мелочь, если она подпадает под «Принцип 12-ти месяцев». Если вы не использовали вещь в течение всего года, значит она вам не нужна. Особое внимание стоит уделить старому садовому и спортивному инвентарю, музыкальным инструментам и т.п.
Этот гараж, как мы уже говорили ранее (но все же лучше повторить еще раз) никогда не использовался по назначению. Здесь не стояли даже скутеры, не то, чтобы автомобиль. Владельцы пользовались внешней автостоянкой по причине большей комфортабельности.
В этом гараже есть бак для нагрева воды, прачечная зона, велосипеды, сезонная одежда и некоторые дополнительные хозяйственные вещи.
В проекте данного гаража уже было два окна, поэтому преобразование его в жилое помещение заняло не так много времени и потребовало меньших хлопот, чем если бы он имел лишь глухие стены.
В дальней части гаража разместилась барная стойка с глянцевой кухней. Современная подсветка на потолке выглядит очень современно и стильно, а деревянные акценты придают этому интерьеру связь с традиционностью.
Стильная гостиная расположилась у бывших гаражных ворот. Здесь стоит мягкая группа с серой обивкой, а акценты выбраны в цвете сицилийского марсала. Как видите, окно осталось на том же месте, а то, что раньше было в зоне кухни, теперь заложено.
Брендовый минималистичный гарнитур – лучший способ придать кухне завершенный и современный вид. Профессионально выполненная кухня от известного бренда принесет вашему дому такое удобство и комфортабельность, о которой многие люди даже и не подозревают.
Гарнитур в форме буквы «П» отлично подходит для активных хозяек, которые любят готовить быстро, одновременно совершая несколько мелких дел и при этом оставаясь в центре того, что происходит в гостиной или в саду.
Такой проект как это позволяет нам рассчитывать на то, что найденный нами архитектор и дизайнер интерьера сделает все возможное, чтобы сделать нашу жизнь проще и лучше. Эта семья получила новую кухню-гостиную, тогда как в прежней кухне и гостиной организован кабинет и домашний кинотеатр только для семьи. Такое прекрасное преображение дома многим придется по вкусу!
Стоит помнить, что реконструкции и переделке подлежит все – гараж, сарай, чердак, погреб или подвал, бетонная площадка перед домом, участок и даже самые дальние его уголки, любая комната и зона в доме. Если вы ищите, где взять дополнительные квадратные метры – обратитесь к архитектору, и он найдет слабые места вашего дома, которые заставляют вас поступаться комфортом из-за боязни перемен.
Кроме того, любой дом заслуживает быть красивым и профессионал поможет каждому создать дом его мечты на озвученный бюджет.
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