До и После: Дом из старого гаража!

Брендовый минималистичный гарнитур – лучший способ придать кухне завершенный и современный вид. Профессионально выполненная кухня от известного бренда принесет вашему дому такое удобство и комфортабельность, о которой многие люди даже и не подозревают.

Гарнитур в форме буквы «П» отлично подходит для активных хозяек, которые любят готовить быстро, одновременно совершая несколько мелких дел и при этом оставаясь в центре того, что происходит в гостиной или в саду.

Такой проект как это позволяет нам рассчитывать на то, что найденный нами архитектор и дизайнер интерьера сделает все возможное, чтобы сделать нашу жизнь проще и лучше. Эта семья получила новую кухню-гостиную, тогда как в прежней кухне и гостиной организован кабинет и домашний кинотеатр только для семьи. Такое прекрасное преображение дома многим придется по вкусу!

Стоит помнить, что реконструкции и переделке подлежит все – гараж, сарай, чердак, погреб или подвал, бетонная площадка перед домом, участок и даже самые дальние его уголки, любая комната и зона в доме. Если вы ищите, где взять дополнительные квадратные метры – обратитесь к архитектору, и он найдет слабые места вашего дома, которые заставляют вас поступаться комфортом из-за боязни перемен.

Кроме того, любой дом заслуживает быть красивым и профессионал поможет каждому создать дом его мечты на озвученный бюджет.

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