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10 красивых и невероятно маленьких садов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CASAS VERDES CAMPOS, hola hola Сад в стиле модерн
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Большие и красивые сады эффектны на картинках, но что делать тем, у кого в распоряжении лишь остаток от большого коттеджа или грядок? Всего лишь 5-20 метров, которые очень хотелось бы превратить в личный рай?

Тогда на помощь спешат профессионалы homify со своими интересными и уже воплощенными идеями во всех уголках мира. Давайте научимся у них аккуратному зонированию, элегантному подбору растений и декора и смелости воплощать свои мечты!

В нашей новой Книге Идей вы найдете 10 маленьких дизайнерских садов от 4 до 35 кв. метров, каждый из которых является прекрасным местом для отдыха. Стоит напомнить, что в большинстве из них можно легко заменить лавочку или патио на столовую группу и вариантов окажется в два раза больше! 

​20 метров тропического сада

Projeto, Domm Arquitetura Ltda Domm Arquitetura Ltda Сад в стиле модерн
Domm Arquitetura Ltda

Domm Arquitetura Ltda
Domm Arquitetura Ltda
Domm Arquitetura Ltda

Еще один очень красивый сад отделен от дороги стеклянным экраном. И теперь здесь легко можно установить теневой навес над лавочкой, что уже удобно благодаря этому экрану. Экран также позволяет избежать шума с дороги и пыли.

​5 метров для отдыха

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Зимний сад в стиле минимализм
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Для того, чтобы создать такую площадку для отдыха, вам потребуется заливка фундамента, деревянный настил, немного гальки, лавочка и пара горшков для растений. Стены стоит покрасить свежей краской.

​9 метров для бесед

Projeto de Paisagismo , Greice Peralta Greice Peralta Сад в тропическом стиле
Greice Peralta

Greice Peralta
Greice Peralta
Greice Peralta

Еще один симпатичный вариант более сложный – он имеет вертикальное озеленение в кашпо, которые крепятся на стену с помощью сетки, и элегантные юкки в кадках.

​10 метров для созерцания

Casa A.A. , Eneida Lima Paisagismo Eneida Lima Paisagismo Сад в тропическом стиле
Eneida Lima Paisagismo

Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo

Следующий вариант не имеет лавочки, но очень красиво показывает все прелести сада в стиле минимализм всего лишь на 10 квадратных метрах площади.

​10 метров для чашки чая

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Зимний сад в стиле кантри
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

В этом красивом саду мы найдем водопад и отделку мозаикой на стене, что позволяет отнести данный садик к очаровательному средиземноморскому стилю.

​8 метров на двоих

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Зимний сад в стиле модерн
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Этот проект является прекрасным вариантом для площади в 8-10 метров. Площадка засыпана мелкими камнями, что очень практично – здесь всегда чисто и нет грунтовой земли, а лавочка красиво расположена под свисающим плющом, будто в тропическом саду.

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​20 метров для вечеринки

CASAS VERDES CAMPOS, hola hola Сад в стиле модерн
hola

hola
hola
hola

Этот более сложный вариант требует 20 метров, шезлонгов, джакузи и печи-барбекю, но является более функциональным, чем предыдущие. Стоит взять на заметку идею высоких клумб со злаками и осоками (и подсветкой!) по периметру вдоль забора!.

​35 метров модного патио

RESIDÊNCIA SÃO CONRADO | São Conrado – Rio de Janeiro, Tato Bittencourt Arquitetos Associados Tato Bittencourt Arquitetos Associados Сад в стиле модерн
Tato Bittencourt Arquitetos Associados

Tato Bittencourt Arquitetos Associados
Tato Bittencourt Arquitetos Associados
Tato Bittencourt Arquitetos Associados

Это современное патио является мощеной плиткой площадкой с обрамлением кустарниками по периметру. Здесь идеально смотрелись бы и пионы, и розы, и даже простая сирень!

​4 метра для заднего входа

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Зимний сад в рустикальном стиле
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Если у вас есть маленькая дорожка для запасного выхода из дома или просто маленький клочок земли у главного входа, не стоит думать, что его нельзя украсить. Новая краска, новые растения, засыпка гравием или галькой (обязательно на «фундамент» из песка, гравия слоями по 10 см) творят чудеса!

​20 метров пустынной эстетики

Verde pungente, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Сад в средиземноморском стиле
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Красивый пустынный сад может состоять из десятков видов маленьких кактусов! Вы можете выбрать исключительно те виды, что гладкие и приятные на вид, правда, такой сад не подойдет владельцам кошек или собак.

Такой сад еще и не требует почти никакого ухода – разве что убрать пару сорных трав, которые все-таки пробились из-под гальки. Под галькой – слой песка, под ним – слой гальки.

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