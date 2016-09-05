10 красивых и невероятно маленьких садов

Большие и красивые сады эффектны на картинках, но что делать тем, у кого в распоряжении лишь остаток от большого коттеджа или грядок? Всего лишь 5-20 метров, которые очень хотелось бы превратить в личный рай?

Тогда на помощь спешат профессионалы homify со своими интересными и уже воплощенными идеями во всех уголках мира. Давайте научимся у них аккуратному зонированию, элегантному подбору растений и декора и смелости воплощать свои мечты!

В нашей новой Книге Идей вы найдете 10 маленьких дизайнерских садов от 4 до 35 кв. метров, каждый из которых является прекрасным местом для отдыха. Стоит напомнить, что в большинстве из них можно легко заменить лавочку или патио на столовую группу и вариантов окажется в два раза больше!