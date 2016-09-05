10 красивых и невероятно маленьких садов

Большие и красивые сады эффектны на картинках, но что делать тем, у кого в распоряжении лишь остаток от большого коттеджа или грядок? Всего лишь 5-20 метров, которые очень хотелось бы превратить в личный рай?
Тогда на помощь спешат профессионалы homify со своими интересными и уже воплощенными идеями во всех уголках мира. Давайте научимся у них аккуратному зонированию, элегантному подбору растений и декора и смелости воплощать свои мечты!
В нашей новой Книге Идей вы найдете 10 маленьких дизайнерских садов от 4 до 35 кв. метров, каждый из которых является прекрасным местом для отдыха. Стоит напомнить, что в большинстве из них можно легко заменить лавочку или патио на столовую группу и вариантов окажется в два раза больше!
Еще один очень красивый сад отделен от дороги стеклянным экраном. И теперь здесь легко можно установить теневой навес над лавочкой, что уже удобно благодаря этому экрану. Экран также позволяет избежать шума с дороги и пыли.
Для того, чтобы создать такую площадку для отдыха, вам потребуется заливка фундамента, деревянный настил, немного гальки, лавочка и пара горшков для растений. Стены стоит покрасить свежей краской.
Еще один симпатичный вариант более сложный – он имеет вертикальное озеленение в кашпо, которые крепятся на стену с помощью сетки, и элегантные юкки в кадках.
Следующий вариант не имеет лавочки, но очень красиво показывает все прелести сада в стиле минимализм всего лишь на 10 квадратных метрах площади.
В этом красивом саду мы найдем водопад и отделку мозаикой на стене, что позволяет отнести данный садик к очаровательному средиземноморскому стилю.
Этот проект является прекрасным вариантом для площади в 8-10 метров. Площадка засыпана мелкими камнями, что очень практично – здесь всегда чисто и нет грунтовой земли, а лавочка красиво расположена под свисающим плющом, будто в тропическом саду.
Этот более сложный вариант требует 20 метров, шезлонгов, джакузи и печи-барбекю, но является более функциональным, чем предыдущие. Стоит взять на заметку идею высоких клумб со злаками и осоками (и подсветкой!) по периметру вдоль забора!.
Это современное патио является мощеной плиткой площадкой с обрамлением кустарниками по периметру. Здесь идеально смотрелись бы и пионы, и розы, и даже простая сирень!
Если у вас есть маленькая дорожка для запасного выхода из дома или просто маленький клочок земли у главного входа, не стоит думать, что его нельзя украсить. Новая краска, новые растения, засыпка гравием или галькой (обязательно на «фундамент» из песка, гравия слоями по 10 см) творят чудеса!
Красивый пустынный сад может состоять из десятков видов маленьких кактусов! Вы можете выбрать исключительно те виды, что гладкие и приятные на вид, правда, такой сад не подойдет владельцам кошек или собак.
Такой сад еще и не требует почти никакого ухода – разве что убрать пару сорных трав, которые все-таки пробились из-под гальки. Под галькой – слой песка, под ним – слой гальки.
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