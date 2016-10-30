До и После: Что можно сделать из балкона

Ваш маленький балкончик имеет право на хорошую жизнь! Положите на нем плитку, поменяйте окна, покрасьте стены, устраните протечки – и у вас будет место не просто для склада ненужных вещей, но и для отдыха.
Многим такая картинка кажется невероятной. Но держат нас в типовом понимании балкона лишь наши приоритеты и устаревшие взгляды. Многим из нас все еще кажется, что эти сваленные в кучу вещи действительно что-то значат, но на самом деле это вовсе не так. Устраните все и выбросьте по «Принципу 12-ти месяцев», что значит, если вы не пользовались вещью 12 месяцев, ее судьба не подлежит обсуждению. Также выбросьте вещи, которые вы хотите «потом отдать», «подарить», «оставить в наследство», «пригодится Маше, Тане, дочке, когда она переедет на новую квартиру» и т.п. Старый чайник еще никого не спасал от неудачной судьбы, и все ваши родственники и знакомые справятся с жизнью и без него.
Студия DIE BALKONGESTALTER смотрит на балконы иначе. На ознакомительной беседе она позволяет владельцам квартир найти свой собственный стиль в оформлении и выбирает эксклюзивное настроение для каждого проекта. В этой статье мы найдем два проекта данной студии и в конце – вариант остекления балкона и организации на нем патио от других авторов.
Даже самый узкий балкон (кроме французского, шириной 20-30 см) может стать местом для отдыха. Все мы знаем, что и на обычной подушечке или пуфике можно удобно разместиться, если есть на что посмотреть.
Свежие идеи для дизайна балкона – поставить TV напротив пуфика, организовывать здесь детские чаепития, поставить железный шкафчик с книгами, поставить передвижной столик-бар с лимонадом и сумкой-холодильником, организовать здесь зимний сад в вертикальном стиле.
Чтобы красиво оформить балкон, вам нужны свежеокрашенные перила и стены, рамы для окон, если они деревянные, а также плитка на полу. Если этого нет – это первое, о чем стоит озаботиться во время ремонта. Вам также стоит провести сюда электричество для светильника и покрасить балкон с внешней стороны, если того требует фасад здания.
Вы можете выбрать стиль и цветовую гамму для оформления балкона. Практически любые начальные условия с ремонтом открыты, как минимум, 10 стилям в оформлении. Итак, вы можете выбрать традиционный кантри, бело-глянцевый минимализм, блестящий ар-деко, милый скандинавский, женственный гламурный шик или трендовый богемный шик.
Из цветовых гамм самыми популярными для дизайна балконов являются контрастные. Например, черно-белая цветовая гамма или бело-зеленая в скандинавском стиле. Очень красиво выглядит марокканское серебрянно-бело-голубое царство или индийский взрыв красок из пурпурного, оранжевого и золотого. Также популярны светлые цветовые гаммы на основе пастельных тонов (бледно-розовый, желтый, голубой, лавандовый) и средиземноморский стиль на основе бежевой плитки + бирюзовые и оранжевые оттенки.
Среди не летних стилей стоит выделить богемный шик и американский винтаж, которые скорее напоминают осень, готический стиль и стиль рустик и шале, которые напоминают о зиме. Такие варианты стоит всегда очень аккуратно комбинировать с дизайном интерьера.
Любой балкон может превратиться в целую комнату, если вы предпримете ряд согласований. Получив разрешение, вы можете расширить дверь на балкон до 2-х или даже 3-метровой арки, поставить здесь двери-слайдеры или оставить их пустыми. Балкон стоит застеклить – стеклопакетами или бесшовным остеклением. Здесь можно устроить уголок гостиной с креслом или диванчиком, поставить TV, организовать кабинет или библиотеку, поставить стиральную машину.
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