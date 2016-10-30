До и После: Что можно сделать из балкона

Ваш маленький балкончик имеет право на хорошую жизнь! Положите на нем плитку, поменяйте окна, покрасьте стены, устраните протечки – и у вас будет место не просто для склада ненужных вещей, но и для отдыха.

Многим такая картинка кажется невероятной. Но держат нас в типовом понимании балкона лишь наши приоритеты и устаревшие взгляды. Многим из нас все еще кажется, что эти сваленные в кучу вещи действительно что-то значат, но на самом деле это вовсе не так. Устраните все и выбросьте по «Принципу 12-ти месяцев», что значит, если вы не пользовались вещью 12 месяцев, ее судьба не подлежит обсуждению. Также выбросьте вещи, которые вы хотите «потом отдать», «подарить», «оставить в наследство», «пригодится Маше, Тане, дочке, когда она переедет на новую квартиру» и т.п. Старый чайник еще никого не спасал от неудачной судьбы, и все ваши родственники и знакомые справятся с жизнью и без него.

Студия DIE BALKONGESTALTER смотрит на балконы иначе. На ознакомительной беседе она позволяет владельцам квартир найти свой собственный стиль в оформлении и выбирает эксклюзивное настроение для каждого проекта. В этой статье мы найдем два проекта данной студии и в конце – вариант остекления балкона и организации на нем патио от других авторов.