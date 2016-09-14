10 умных идей из бразильских малогабариток

Многим и в голову не придет устраивать столовую в гостиной, освобождая 6-метровую кухню от данной обязанности! Но в стиле бразильяно гостиная – это настоящая шкатулка с драгоценными сюрпризами и оригинальными идеями, большинство из которых подходят для обычных типовых квартир.

Стиль бразильяно – искренний и современный, блестящий и идеальный для современного поколения, он пользуется простейшими дизайнерскими приемами для перевоплощения квартиры в настоящей эстетическое шоу!

Симпатия к такому стилю открывает в вас человека, стремящегося к прогрессу, будущему, с любовью к шику и роскоши и при этом – практичной городской жизни нового времени.

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