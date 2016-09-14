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10 умных идей из бразильских малогабариток

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Спальня в стиле модерн
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В новой Книге Идей вас ждут 10 практичных,комфортабельных, удобных и просто очень современных идей из бразильских малогабариток. Для ее иллюстрации мы использовали работы двух талантливых дизайнеров. Исабела Канаан из Белу-Оризонти и Крис Сильвейра из Сан-Паулу продемонстрируют нам все главные секреты стиля бразильяно.

​Мульти-функциональная модульная мебель

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Потрясающий проект этой студии в первую очередь показываем нам, как шикарно можно использовать комнату в 18 кв. метров для организации кухни, столовой и гостиной в одном пространстве! Здесь есть все необходимое для приятного отдыха и кулинарии для двух человек!

​Мебель вдоль окна

Apartamento MW, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Спальня в стиле модерн
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Удачное расположение мебели вдоль окна помогает сделать облик комнаты более современным и индивидуальным, точно спроектированным под данные габариты. В основе стиля бразильяно изначально лежала проблема типовых квартир – однушек от 28 до 42 кв. метров и студий от 16 до 25 кв. метров, которые нужно было как-то приспособить для жизни современного поколения. Благодаря модульной мебели, маленьким трюкам и стильной отделке, дизайнеры в Бразилии уже давно нашли выход из данного положения!

​Зеркальная отделка

homify Столовая комната в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

С первого взгляда нам кажется, что мы находимся в большой парадной столовой с огромным стеклянным столом. На самом деле же здесь стол всего лишь на 6 персон, а зеркальная отделка стены позволяет отражать солнечные лучи и блеск светильников в очень элегантной манере.

Зеркальную отделку стен вы можете увидеть во многих проектах в стиле бразильяно. Например, в популярной на homify однушке в глянце с площадью 30 метров, в легендарных кухнях на лоджии, в дизайне маленьких гостиных, в яркой однушке 36 метровв трешке площадью 102 метра и многих других.

Apartamento MW, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Столовая комната в стиле модерн
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

​Встроенные гардеробные

Apartamento MW, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Спальня в стиле модерн
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Встроенные шкафы-купе имеют размеры от пола до потолка и по всей длине доступной стены. Это позволяет организовать внутри максимально удобные и функциональные модули на всей площади спальни. Кроме того, встроенные гардеробные выглядят визуально в 1,5 меньше, чем отдельно стоящие шкафы такого же размера, и не «нависают» над вашей кроватью.

​Зонирование простой мебелью

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этой потрясающей студии зонирование между спальней и гостиной было организовано с помощью полочки со встроенными биокамином и подвешенным TV, который может быть доступен как в гостиной, так и на лоджии, на кухне и в спальне, благодаря поворотному механизму.

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​Слияние отделки и мебели

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этой спальне изголовье является частью отделки самой стены декоративными текстильными и деревянными панелями. Это позволяет сделать интерьер более эксклюзивным, а во многих случаях и более бюджетным. Здесь тоже была использована зеркальная отделка стены, а все секреты оформления спальни в стиле бразильяно вы сможете узнать здесь.

​Точечное зонирование

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Многим и в голову не придет устраивать столовую в гостиной, освобождая 6-метровую кухню от данной обязанности! Но в стиле бразильяно гостиная – это настоящая шкатулка с драгоценными сюрпризами и оригинальными идеями, большинство из которых подходят для обычных типовых квартир.

Стиль бразильяно – искренний и современный, блестящий и идеальный для современного поколения, он пользуется простейшими дизайнерскими приемами для перевоплощения квартиры в настоящей эстетическое шоу!

Симпатия к такому стилю открывает в вас человека, стремящегося к прогрессу, будущему, с любовью к шику и роскоши и при этом – практичной городской жизни нового времени.

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