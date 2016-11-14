Фото-постеры в интерьере

Современные технологии печати предлагают фото-постеры такого качества, что из картинок разряда вырезок из журналов они превратились в невероятно модный предмет интерьера. Многообразие предложенных вариантов даже в сетевом магазине товаров для дома, не говоря уже о специализированном салоне, позволяет не ограничивать себя ни в чем.
Вы можете найти фото-постеры практически под любой современный стиль интерьера, для пространства любого назначения (от офиса до ванной комнаты) и в любой цветовой гамме. Существуют самые популярные трендовые тематики для фото-постеров, каждую из которых мы рассмотрим в данной статье.
Поэтому мы предлагаем рассматривать эту Книгу Идей, как виртуальный магазин вашей мечты! Подумайте, что из этого вы хотели бы купить в свой дом?
Вы любите осень, серферский стиль, готику или атмосферу 60-х в США? Тогда создавайте комбинированное настроение из различных фотографий. Взять вы можете их из Pinterest, семейного архива, вырезать из журналов или листовок.
Популярные темы связаны с модой, интерьерами, архитектурой и путешествиями. Из 9 фотографий вы можете воссоздать настроение парижских улиц, острова Санторини или ритм бистро.
Еще один популярный вид фотографии – пейзажный. В современных проектах есть один безукоризненный тренд пустынь, который отлично подходит под минимализм и модерн. Обычно используются африканские и австралийские фотографии.
На первом месте в пейзажных постерах стоит море и океан, на втором – острова и пустыни, на третьем – горы и лес. Популярны атмосферные снимки серфингистов на фоне пляжа, коктейлей и шезлонгов, лодочки на горном озере.
Фотографии фотографий или фотокамер также популярны, например, в зоне кабинета, гостиной или прихожей.
Огонь, дым, вода, дождь – важнейшие элементы нашего мира, которые многих восхищают. Кроме того, их изображения подойдут под любой стиль интерьера в зависимости от тематики.
Если на фотографии вы не можете точно определить тип или стиль строения и на ней запечатлен лишь маленький фрагмент здания, значит речь идет о символичном архитектурном постере. Обычно он позволяет добавить интерьеру динамичности и особой геометричной четкости.
Удивительно, но современные фото-постеры находят орнаменты в повторяющихся окнах типовых домов, в растениях, иллюстрациях, мультиках. Там, где вы не можете понять точный смысл изображения, где он не воспевает красоту здания, а просто показывает его «интересность», речь идет об иллюзиях.
Памятные вещи, дорогие именно вам и непонятные всем остальным – это скандинавский стиль собирания коллекции фото-постеров. И если ваша коллекция в Pinterest может быть действительно объективно стильной, то здесь речь идет вовсе не об имидже, а о воспоминаниях.
Есть коллекции в стиле минимализма – там, где более половины постера заняты белым фоном, незначительным орнаментом, туманом и т. п. Из таких отлично получаются коллекции, не привлекающие внимания, но все равно хорошо украшающие стены.
Особенную атмосферу очень хорошо получается составить, совмещая архитектуру, пейзажи, стихии и особенную цветовую гамму. Создавая для интерьера особый характер с помощью фото-постеров, помните, что это дело действительно работает и это настроение будет с вами постоянно в доме.
Ваши любимые здания в мире, которые, вы возможно уже находили на Pinterest –потрясающие улочки Барселоны, небоскребы Нью-Йорка, Сиднейская бухта… что всплывает у вас перед глазами перед сном?
Выбрав 8-12 городов вашей мечты, вы можете составить подборку для прекрасного фото-путешествия. Как насчет Парижа, Лондона, Кейптауна, Рио или Лос-Анджелеса?
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