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Фото-постеры в интерьере

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Residência Canário, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Гостиные в эклектичном стиле
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Современные технологии печати предлагают фото-постеры такого качества, что из картинок разряда вырезок из журналов они превратились в невероятно модный предмет интерьера. Многообразие предложенных вариантов даже в сетевом магазине товаров для дома, не говоря уже о специализированном салоне, позволяет не ограничивать себя ни в чем.

Вы можете найти фото-постеры практически под любой современный стиль интерьера, для пространства любого назначения (от офиса до ванной комнаты) и в любой цветовой гамме. Существуют самые популярные трендовые тематики для фото-постеров, каждую из которых мы рассмотрим в данной статье.

Поэтому мы предлагаем рассматривать эту Книгу Идей, как виртуальный магазин вашей мечты! Подумайте, что из этого вы хотели бы купить в свой дом?

​Комбинированное настроение

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade Стены и пол в стиле модерн
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

Вы любите осень, серферский стиль, готику или атмосферу 60-х в США? Тогда создавайте комбинированное настроение из различных фотографий. Взять вы можете их из Pinterest, семейного архива, вырезать из журналов или листовок.

Популярные темы связаны с модой, интерьерами, архитектурой и путешествиями. Из 9 фотографий вы можете воссоздать настроение парижских улиц, острова Санторини или ритм бистро.

​Пейзажи

Casa em Sao Francisco, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Столовая комнатаАксессуары и декор
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Еще один популярный вид фотографии – пейзажный. В современных проектах есть один безукоризненный тренд пустынь, который отлично подходит под минимализм и модерн. Обычно используются африканские и австралийские фотографии.

На первом месте в пейзажных постерах стоит море и океан, на втором – острова и пустыни, на третьем – горы и лес. Популярны атмосферные снимки серфингистов на фоне пляжа, коктейлей и шезлонгов, лодочки на горном озере.

​Ретро-фотосъемка

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Фотографии фотографий или фотокамер также популярны, например, в зоне кабинета, гостиной или прихожей.

​Стихия

homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Огонь, дым, вода, дождь – важнейшие элементы нашего мира, которые многих восхищают. Кроме того, их изображения подойдут под любой стиль интерьера в зависимости от тематики.

​Символичная архитектура

homify Балкон и терраса в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Если на фотографии вы не можете точно определить тип или стиль строения и на ней запечатлен лишь маленький фрагмент здания, значит речь идет о символичном архитектурном постере. Обычно он позволяет добавить интерьеру динамичности и особой геометричной четкости.

​Орнаменты и иллюзии

Residência Canário, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Гостиные в эклектичном стиле
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

Удивительно, но современные фото-постеры находят орнаменты в повторяющихся окнах типовых домов, в растениях, иллюстрациях, мультиках. Там, где вы не можете понять точный смысл изображения, где он не воспевает красоту здания, а просто показывает его «интересность», речь идет об иллюзиях.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Скандинавская шкатулка

Nuestros clientes destacan , Muebles Capsir Muebles Capsir Гостиная в скандинавском стиле
Muebles Capsir

Muebles Capsir
Muebles Capsir
Muebles Capsir

Памятные вещи, дорогие именно вам и непонятные всем остальным – это скандинавский стиль собирания коллекции фото-постеров. И если ваша коллекция в Pinterest может быть действительно объективно стильной, то здесь речь идет вовсе не об имидже, а о воспоминаниях.

​Минимализм

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade Стены и пол в стиле модерн
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

Есть коллекции в стиле минимализма – там, где более половины постера заняты белым фоном, незначительным орнаментом, туманом и т. п. Из таких отлично получаются коллекции, не привлекающие внимания, но все равно хорошо украшающие стены.

​Зарисовки c характером

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade Стены и пол в стиле модерн
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

Особенную атмосферу очень хорошо получается составить, совмещая архитектуру, пейзажи, стихии и особенную цветовую гамму. Создавая для интерьера особый характер с помощью фото-постеров, помните, что это дело действительно работает и это настроение будет с вами постоянно в доме.

​Архитектурные любимцы

Casa em Sao Francisco, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Ваши любимые здания в мире, которые, вы возможно уже находили на Pinterest –потрясающие улочки Барселоны, небоскребы Нью-Йорка, Сиднейская бухта… что всплывает у вас перед глазами перед сном?

​Города вашей мечты

Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit Гостиная в скандинавском стиле
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

Выбрав 8-12 городов вашей мечты, вы можете составить подборку для прекрасного фото-путешествия. Как насчет Парижа, Лондона, Кейптауна, Рио или Лос-Анджелеса?

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