​Однушка вашей мечты: 36 метров глянца

Глядя на проекты от CHRIS SILVEIRA & ARQUITETOS ASSOCIADOS понимаешь, что проблема маленьких квартир вовсе не в недостаточном количестве квадратных метров. При рациональной планировке, правильной цветовой гамме и креативной отделке можно и в 36 квадратов вместить все, что нужно. Важно изначально поставить для интерьера высокую планку. Так как в столь миниатюрном пространстве совсем нет места для нефункционального декора, значит красивым должно быть абсолютно все.

Конечно же, мы понимаем, что представляется очень трудным не втащить в новый дом старый обеденный стол, другого-то пока нет. Но не фокусируйтесь на этом «пока нет», держите в голове идеальную картинку и постепенно достраивайте ее до нужного формата.