​Однушка вашей мечты: 36 метров глянца

Глядя на проекты от CHRIS SILVEIRA & ARQUITETOS ASSOCIADOS понимаешь, что проблема маленьких квартир вовсе не в недостаточном количестве квадратных метров. При рациональной планировке, правильной цветовой гамме и креативной отделке можно и в 36 квадратов вместить все, что нужно. Важно изначально поставить для интерьера высокую планку. Так как в столь миниатюрном пространстве совсем нет места для нефункционального декора, значит красивым должно быть абсолютно все.
Конечно же, мы понимаем, что представляется очень трудным не втащить в новый дом старый обеденный стол, другого-то пока нет. Но не фокусируйтесь на этом «пока нет», держите в голове идеальную картинку и постепенно достраивайте ее до нужного формата.
Планировка предельно проста. Приватные ванная комната и спальня плюс открытая планировка для кухни, столовой и гостиной, с зонирующим зеркальным модулем лишь между кухней и гостиной плюс маленький балкон, врезанный в зону гостиной. Широкоугольный объектив фотографа немного искажает пропорции пространства, но так как мы видели уже много снимков такого рода, не сложно понять истинные размеры квартиры. Да, она действительно очень маленькая, но тем ценнее достигнутый результат!
Зонирование между кухней и гостиной представлено зеркальной стеной с минималистичными постерами. Такой простой прием создает нужную приватность для зоны с телевизором. Стены между балконом нет, поэтому все, что мы видим с дивана – металлические перила. Бесшовное остекление столь эффектно, что хочется протянуть руку к листьям пальмы за окном.
Уголок для обедов и ужинов состоит из белоснежного диванчика, круглого стола со стеклянной столешницей и белых полукресел. Все именно такое, чтобы максимально облегчить визуальный ряд столь маленькой площади. Представьте на этом месте традиционной стол «под дерево» со стульями, и картинка вмиг изменится.
Да, многие из нас были бы рады такой красивой и функциональной кухне. Даже на небольшой площади, с использованием модулей до потолка, появляется столько места, что с легкостью помещается даже стиральная машина с дополнительными модулями для хранения всего, что потребуется при стирке. Думаем, из одного из модулей даже выдвигается гладильная доска. При готовке в зону стирке не попадают никакие брызги благодаря стеклянному экрану.
Стена за диванчиком в зоне столовой обшита белоснежными рельефными панелями, что привносит в интерьер футуристичное настроение. Этому способствует и нижняя подсветка. Сияние льется прямо из-под диванчика, а благодаря прозрачной столешнице вечером создается романтичная атмосфера. Заметьте также потолочный светильник, зависший над столом, будто летающая тарелка. Невероятно шикарно, а ведь все приемы удивительно просты.
В спальне нет традиционного для бразильских проектов такого уровня окна в пол. Поражает зеркальная отделка вокруг изголовья, зеркальный брусок по потолку и подсветка по карнизу, превращающая шторы в потоки света. Текстиль – отдельное произведение искусства. Из-за маленьких габаритов в спальне решили отказаться от 2 тумбочек и 2 светильников. Оставили торшер у окна и футуристичную тумбочку у гардеробной системы.
В большинстве проектов от CHRIS SILVEIRA & ARQUITETOS ASSOCIADOS для шкафов используются зеркальные дверцы. Здесь же отдано предпочтение прозрачному стеклу. Модули от пола до потолка оснащены не только полками и отсеками со штангами, но и ящиками по типу комода. И да, в таком шкафу волей-неволей будешь поддерживать порядок. Но если вся ваша одежда идеально подходит по цветовой гамме друг к другу, то такой прозрачный шкаф тоже превращается в элемент декора.
Минималистичное пространство ванной комнаты оснащено всем необходимым. Как и во всех интерьерах, используется белый цвет, подсветка, стекло и зеркала. Из этих материалов создается идеально эргономичное пространство, в котором не будет тесно.
Красота на homify:
— Дизайн однокомнатной квартиры;