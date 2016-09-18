Двушка вашей мечты: 42 метра роскоши

Столь блистательный дизайн вы видите не впервые, студия CHRIS SILVEIRA & ARQUITETOS ASSOCIADOS представила нам уже несколько своих проектов. И каждый из достоин восхищения!
Гениальность авторского замысла заключается в эффектной подсветке, идеальных линиях всех предметов, изысканном декоре и зеркалах, дублирующих все это совершенство. Использованная цветовая палитра выбрана дизайнерами для создания идеального пространства для жизни, в которой есть не только тихие семейные радости. Зонирование сделано именно таким, чтобы и приходящим друзьям было максимально комфортно.
Глядя на снимки, вы и не подумаете, что площадь квартиры составляет всего лишь 42 кв. метра, но тем не менее это действительно так. Сложное построение пространства в купе с зеркальной отделкой предлагает нам наслаждаться простором и, конечно же, эффектным дизайном и декором.
Итак, рассмотрим повнимательнее.
Современные архитекторы и дизайнеры любят открытую планировку. Она представляет гораздо больше свободы творчества, да и драгоценные квадратные метры не уходят в стены. Рационально раздробив пространство на функциональные зоны кухни, гостиной и столовой, учитывая все сценарии передвижения, можно и в 42 квадратах подарить гостиной – диван, столовой – обеденную группу, а кухне – полноценный гарнитур. И все это с приватной спальней и ванной комнатой.
За счет присоединения лоджии в гостиной есть не только традиционный диван с телевизором, но и стильное кресло с дабл-пуфиком плюс к тем квадратным, что задвигаются под консоль напротив дивана. А на правой стороне лоджии как продолжение кухни разместился модуль для бара и, не удивляйтесь, стиральная машина. Действительно, разумнее всего поставить этот необходимый предмет быта на максимальном удалении от спальни.
Так эффектно выглядит мир за окном, если убрать стену между лоджией и комнатой полностью, а балкон застеклить, используя безрамные модули. Едва заметные вставки соединительного силикона между стеклами не в силах разрушить этот невероятный образ. Да, такая роскошь доступна только в странах типа Бразилии, но и в наших широтах уже есть примеры подобных проектов и даже перепланировок с присоединением лоджии и установкой максимально возможного по габаритам остекления. Очень хочется надеяться, что это достаточно скоро изменит облик и наших современных спальных районов.
Справа от входной двери начинается столовая. Две стены, образующие для нее уютный уголок, облицованы слегка затонированным зеркалом. Невероятное сочетание белоснежного углового диванчика, модных полукресел на металлических «лапках» и подвешенной над столом грозди шарообразных светильников мгновенно делает эту квартиру одной из самых любимых. А ведь есть еще один интересный момент – подсветка на уровне пола, создающая мягкое сияние, исходящее из-под дивана.
Цветовая гамма всего интерьера, представленная сливочно-кофейными оттенками, в зоне кухни разбавлена присутствующей бытовой техникой. Блестящий стальной на фасадах холодильника, посудомоечной машины, варочной поверхности и стиральной машины дополнен стальными вставками на гарнитуре. На кухонном фартуке – так любимое дизайнерами (и с их легкой подачи и нами) зеркало.
Трудно называть обычными словами столь невероятные интерьеры. Все сложносочиненные эпитеты превращаются в одно ВАУ, которое больше всего соответствует тем эмоциям, что он вызывает. Добавим лишь, что здесь есть зеркальная стена за изголовьем, телевизор напротив кровати, гардеробная система за зеркальными фасадами и ванная комната за зеркальной сдвижной дверью. Совсем немало для столь миниатюрной площади.
И в ванной комнате дизайнеры создали столь же безупречный интерьер.
Закончим, цитируя Ральфа Каплана, который давным-давно сказал: «Дизайн не спасет мир, но может сделать так, чтобы его стоило спасать». Думаем, он согласился бы, что эта фраза полностью применима ко всем работам CHRIS SILVEIRA & ARQUITETOS ASSOCIADOS.
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