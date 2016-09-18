Двушка вашей мечты: 42 метра роскоши

Столь блистательный дизайн вы видите не впервые, студия CHRIS SILVEIRA & ARQUITETOS ASSOCIADOS представила нам уже несколько своих проектов. И каждый из достоин восхищения!

Гениальность авторского замысла заключается в эффектной подсветке, идеальных линиях всех предметов, изысканном декоре и зеркалах, дублирующих все это совершенство. Использованная цветовая палитра выбрана дизайнерами для создания идеального пространства для жизни, в которой есть не только тихие семейные радости. Зонирование сделано именно таким, чтобы и приходящим друзьям было максимально комфортно.

Глядя на снимки, вы и не подумаете, что площадь квартиры составляет всего лишь 42 кв. метра, но тем не менее это действительно так. Сложное построение пространства в купе с зеркальной отделкой предлагает нам наслаждаться простором и, конечно же, эффектным дизайном и декором.

Итак, рассмотрим повнимательнее.