Монументальный, современный дом из кирпичного амбара

Данный дом является весьма эстетичным примером того, что любую основу можно замаскировать под что-то совершенно иное, придав ей особый шарм. Так, любой кирпичный дом может получить интерьеры в стиле лофт и преобразиться, блочный – быть дополнен аксессуарами из стиля индастриал и стать просто неотразимым, а старое каменное строение с элементами марокканского стиля в декоре покажется вам бутик-отелем на Майорке!

Покупка амбара в Западной Европе обычно занимает от 20 до 50 тыс. евро в среднем состоянии. Еще около 100-250 тыс. требуется на его преображение в нужном формате. Так, по цене в 300 тыс. евро вы получаете люксовый дом за 21 млн рублей, тогда как в самом Париже, куда можно ездить работать, за 21 млн рублей вы получите лишь 3-комнатную квартиру «на 7-ом этаже без лифта», как часто бывает во многих районах Парижа.

Правда, не всем по душе реконструкции амбара под семейную жизнь. Здесь встает вопрос и об экологичности, и о практичности, и, что самое главное – о целесообразности. Квартира в центре открывает вам доступ к кафе и ресторанам, лучшим учебным заведениям для детей, удобным и современным магазинам, тогда как жизнь за городом в любом формате лишает вас доступности этих удобств.

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