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Монументальный, современный дом из кирпичного амбара

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Moderne monumentale boerderij, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA Кухня в стиле кантри
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Этот удивительный амбар даст фору многим современным коттеджам! Только посмотрите на высоту потолков, амбициозность и размах, выверенный стиль и эстетику этого места!

Студия AREND GROENEWEGEN ARCHITECT BNA сделала все, чтобы этот амбар превратился в полноценный дом с собственным характером.

Экстерьер амбара

Moderne monumentale boerderij, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA Дома в стиле кантри
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

Кстати, для многих покупка амбара в Западной Европе (не путать с сараями в РФ или на Украине), возможность наконец-то приобрести жилье в ЕС. Иногда его реконструкция по причине бюджетности и удаленности от большого города может занять гораздо меньше средств, чем квартирка в центре в 50 метров.

Интерьер амбара

Moderne monumentale boerderij, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA Кухня в стиле кантри
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

Правда, этот вариант относится как раз к люксовым проектам. Данный проект примерно стоит как 150-метровая квартира в центре, но при этом имеет в своем распоряжении в два раза большую площадь. Интересный вариант для жизни предложен нам вовсе не для копирования, а просто для расширения кругозора. Тем более, что амбары в Западной Европе (Франция, Великобритания, Италия) имеют очень крепкий фундамент и стены, даже если им уже очень много лет (и толщину стен от 20 до 60 см), чего нельзя сказать об амбарах в Восточной Европе.

Настроение лофта

Moderne monumentale boerderij, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

В интерьере ощущается настроение лофта, но при этом оно отлично дополнено большим количеством естественного света. Минималистичный настрой задан благодаря высоким потолкам и минимуму аксессуаров в столь большом пространстве.

Такой дом идеально подходит одному человеку или паре без детей, которые хотят вести современную жизнь в оригинальном формате. Для пары с детьми такой вариант часто не подходит – и вовсе не из-за интерьера или обустройства самого дома, а из-за плохо развитой инфраструктуры вокруг – в провинции нет ни парка, ни детского магазина, ни школы/детского сада, ни торгового центра с каруселями.

Цены и возможности

Moderne monumentale boerderij, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

Данный дом является весьма эстетичным примером того, что любую основу можно замаскировать под что-то совершенно иное, придав ей особый шарм. Так, любой кирпичный дом может получить интерьеры в стиле лофт и преобразиться, блочный – быть дополнен аксессуарами из стиля индастриал и стать просто неотразимым, а старое каменное строение с элементами марокканского стиля в декоре покажется вам бутик-отелем на Майорке!

Покупка амбара в Западной Европе обычно занимает от 20 до 50 тыс. евро в среднем состоянии. Еще около 100-250 тыс. требуется на его преображение в нужном формате. Так, по цене в 300 тыс. евро вы получаете люксовый дом за 21 млн рублей, тогда как в самом Париже, куда можно ездить работать, за 21 млн рублей вы получите лишь 3-комнатную квартиру «на 7-ом этаже без лифта», как часто бывает во многих районах Парижа.

Правда, не всем по душе реконструкции амбара под семейную жизнь. Здесь встает вопрос и об экологичности, и о практичности, и, что самое главное – о целесообразности. Квартира в центре открывает вам доступ к кафе и ресторанам, лучшим учебным заведениям для детей, удобным и современным магазинам, тогда как жизнь за городом в любом формате лишает вас доступности этих удобств.

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