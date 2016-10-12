Монументальный, современный дом из кирпичного амбара

Этот удивительный амбар даст фору многим современным коттеджам! Только посмотрите на высоту потолков, амбициозность и размах, выверенный стиль и эстетику этого места!
Студия AREND GROENEWEGEN ARCHITECT BNA сделала все, чтобы этот амбар превратился в полноценный дом с собственным характером.
Кстати, для многих покупка амбара в Западной Европе (не путать с сараями в РФ или на Украине), возможность наконец-то приобрести жилье в ЕС. Иногда его реконструкция по причине бюджетности и удаленности от большого города может занять гораздо меньше средств, чем квартирка в центре в 50 метров.
Правда, этот вариант относится как раз к люксовым проектам. Данный проект примерно стоит как 150-метровая квартира в центре, но при этом имеет в своем распоряжении в два раза большую площадь. Интересный вариант для жизни предложен нам вовсе не для копирования, а просто для расширения кругозора. Тем более, что амбары в Западной Европе (Франция, Великобритания, Италия) имеют очень крепкий фундамент и стены, даже если им уже очень много лет (и толщину стен от 20 до 60 см), чего нельзя сказать об амбарах в Восточной Европе.
В интерьере ощущается настроение лофта, но при этом оно отлично дополнено большим количеством естественного света. Минималистичный настрой задан благодаря высоким потолкам и минимуму аксессуаров в столь большом пространстве.
Такой дом идеально подходит одному человеку или паре без детей, которые хотят вести современную жизнь в оригинальном формате. Для пары с детьми такой вариант часто не подходит – и вовсе не из-за интерьера или обустройства самого дома, а из-за плохо развитой инфраструктуры вокруг – в провинции нет ни парка, ни детского магазина, ни школы/детского сада, ни торгового центра с каруселями.
Данный дом является весьма эстетичным примером того, что любую основу можно замаскировать под что-то совершенно иное, придав ей особый шарм. Так, любой кирпичный дом может получить интерьеры в стиле лофт и преобразиться, блочный – быть дополнен аксессуарами из стиля индастриал и стать просто неотразимым, а старое каменное строение с элементами марокканского стиля в декоре покажется вам бутик-отелем на Майорке!
Покупка амбара в Западной Европе обычно занимает от 20 до 50 тыс. евро в среднем состоянии. Еще около 100-250 тыс. требуется на его преображение в нужном формате. Так, по цене в 300 тыс. евро вы получаете люксовый дом за 21 млн рублей, тогда как в самом Париже, куда можно ездить работать, за 21 млн рублей вы получите лишь 3-комнатную квартиру «на 7-ом этаже без лифта», как часто бывает во многих районах Парижа.
Правда, не всем по душе реконструкции амбара под семейную жизнь. Здесь встает вопрос и об экологичности, и о практичности, и, что самое главное – о целесообразности. Квартира в центре открывает вам доступ к кафе и ресторанам, лучшим учебным заведениям для детей, удобным и современным магазинам, тогда как жизнь за городом в любом формате лишает вас доступности этих удобств.
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