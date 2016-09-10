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10 гениальных типов клумб для крохотного сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Дома в эклектичном стиле
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Маленькие и даже крохотные сады тоже заслуживают эстетичного дизайнерского подхода от владельца или ландшафтного архитектора. Удивительно, но миниатюрные сады с трендовым декором выглядят даже более эффектно, чем идеально ухоженные английские на площади 3 акров.

В чем же секреты этих модных современных клумб, которые буквально кричат о том, что они – новая веха в ландшафтном дизайне? Давайте узнаем вместе у профессионалов homify.

Интегрированное обрамление дорожек

Casa Bissu, Paisaje Radical Paisaje Radical Сад в стиле модерн
Paisaje Radical

Paisaje Radical
Paisaje Radical
Paisaje Radical

Вокруг дорожек в саду можно развернуть настоящий тропический рай! Используются насыщенные цвета (фиолетовый, оранжевый, золотой) для индийской атмосферы, особенно глубокие (темно-зеленые, баклажановые, алые) для тайского антуража и бледные оттенки (лаванда, бледно-розовый, бледная зеленая листва) для прованса.

​Вдоль стены

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos Гараж в стиле модерн
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos

Кусты под стрижку или с геометричными кронами (как у бонсаи или аркобразные) – очень важная часть любой современной клумбы в стиле минимализм или модерн. Они отлично смотрятся на фоне современной отделки террас, экстерьера и забора.

Засыпка галькой или мелкими камнями облегчает работу с сорными травами, позволяет держать влагу, добавляет клумбе аккуратности и современного вида.

​Кашпо + подвесные

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores Сад в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Если в вашем саду нет места для грунтовой посадки, подумайте об импровизированной «выставке» растений. Можно поставить напольные кашпо, затем на консольный стол над ними – растения в плошках, а над ними – подвесные. Внизу могут расти томаты или перцы, в плошках – пряные травы, в подвесных – клубника или же декоративные растения.

​Вертикальный сад

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Вертикальный сад из декоративно-лиственных растений или мха позволит вам добавить сад туда, где для него просто не было ни места, ни других возможностей. Например, на лоджию в центре мегаполиса.

​Многоуровневый сад

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Сад в стиле модерн
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Красивый многоуровневый сад можно создать на основе такой вот декоративной конструкции из дерева с отделкой камнем.

​Клумбы-треугольники

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Дома в эклектичном стиле
Дизайн мастерская Елены Тимченко

дом на берегу реки

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Простые и знакомые многим треугольные клумбы на самом деле могут быть даже более удобным решением, чем узкие вдоль заборов. Они позволяют создать фокусную точку в саду, которая подарит цветущую летнюю атмосферу всему саду, даже если вокруг вы все место займете функционалом – террасами, газоном, огородом.

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​Обрамление дорожки

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Клумбы с обеих сторон от дорожки могут быть самые разные – высокие, в уровень с землей или с вьющимися по стенам растениями.

​Палисадник при доме в городе

homify Дома в колониальном стиле
homify

homify
homify
homify

Оформление маленького палисадника стоит начать с подходящих материалов для мощения и обрамления периметра клумбы.

​Высокие клумбы

Moroccan style garden Gullaksen Architects Сад в средиземноморском стиле
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

Высокие клумбы из блоков или кирпичей, окрашенные в яркий модный оттенок, могут стать отличным дополнением для любой зоны сада.

​Кашпо вдоль забора

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Сад в стиле модерн
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Современные керамические кашпо в глянце (высокие и элегантные) добавят вашему саду атмосферу luxury.

​Клумба для рельефного сада

Palissade IdeAL bois composite aluminium, Deck-linéa Deck-linéa Сад в стиле модерн
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

Интересные клумбы, которые, будто каскадный водопад, поднимаются на вершину вашего участка и позволяют оформить склон более живописно, чем даже сама природа – отличное решение в сложной ситуации.

На подходе к вершине вы можете обсадить склон кустарниками с мощной корневой системой, предотвращая осыпание грунта и смыв пластов во время сильных дождей. Остальные растения лучше также выбирать такие, которые могут своими корнями не только удержаться на склоне во время дождя, но и помочь остальным остаться на своем месте.

Растения таких типов чаще всего применяются для альпийских горок, ведь швейцарские и французские склоны представлены крутыми скатам и каменистыми почвами, на которых не так-то просто найти свое место под солнцем, а уж найдя, за него нужно держаться.

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