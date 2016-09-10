10 гениальных типов клумб для крохотного сада

Маленькие и даже крохотные сады тоже заслуживают эстетичного дизайнерского подхода от владельца или ландшафтного архитектора. Удивительно, но миниатюрные сады с трендовым декором выглядят даже более эффектно, чем идеально ухоженные английские на площади 3 акров.
В чем же секреты этих модных современных клумб, которые буквально кричат о том, что они – новая веха в ландшафтном дизайне? Давайте узнаем вместе у профессионалов homify.
Вокруг дорожек в саду можно развернуть настоящий тропический рай! Используются насыщенные цвета (фиолетовый, оранжевый, золотой) для индийской атмосферы, особенно глубокие (темно-зеленые, баклажановые, алые) для тайского антуража и бледные оттенки (лаванда, бледно-розовый, бледная зеленая листва) для прованса.
Кусты под стрижку или с геометричными кронами (как у бонсаи или аркобразные) – очень важная часть любой современной клумбы в стиле минимализм или модерн. Они отлично смотрятся на фоне современной отделки террас, экстерьера и забора.
Засыпка галькой или мелкими камнями облегчает работу с сорными травами, позволяет держать влагу, добавляет клумбе аккуратности и современного вида.
Если в вашем саду нет места для грунтовой посадки, подумайте об импровизированной «выставке» растений. Можно поставить напольные кашпо, затем на консольный стол над ними – растения в плошках, а над ними – подвесные. Внизу могут расти томаты или перцы, в плошках – пряные травы, в подвесных – клубника или же декоративные растения.
Вертикальный сад из декоративно-лиственных растений или мха позволит вам добавить сад туда, где для него просто не было ни места, ни других возможностей. Например, на лоджию в центре мегаполиса.
Красивый многоуровневый сад можно создать на основе такой вот декоративной конструкции из дерева с отделкой камнем.
Простые и знакомые многим треугольные клумбы на самом деле могут быть даже более удобным решением, чем узкие вдоль заборов. Они позволяют создать фокусную точку в саду, которая подарит цветущую летнюю атмосферу всему саду, даже если вокруг вы все место займете функционалом – террасами, газоном, огородом.
Клумбы с обеих сторон от дорожки могут быть самые разные – высокие, в уровень с землей или с вьющимися по стенам растениями.
Оформление маленького палисадника стоит начать с подходящих материалов для мощения и обрамления периметра клумбы.
Высокие клумбы из блоков или кирпичей, окрашенные в яркий модный оттенок, могут стать отличным дополнением для любой зоны сада.
Современные керамические кашпо в глянце (высокие и элегантные) добавят вашему саду атмосферу luxury.
Интересные клумбы, которые, будто каскадный водопад, поднимаются на вершину вашего участка и позволяют оформить склон более живописно, чем даже сама природа – отличное решение в сложной ситуации.
На подходе к вершине вы можете обсадить склон кустарниками с мощной корневой системой, предотвращая осыпание грунта и смыв пластов во время сильных дождей. Остальные растения лучше также выбирать такие, которые могут своими корнями не только удержаться на склоне во время дождя, но и помочь остальным остаться на своем месте.
Растения таких типов чаще всего применяются для альпийских горок, ведь швейцарские и французские склоны представлены крутыми скатам и каменистыми почвами, на которых не так-то просто найти свое место под солнцем, а уж найдя, за него нужно держаться.
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