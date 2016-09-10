10 гениальных типов клумб для крохотного сада

Маленькие и даже крохотные сады тоже заслуживают эстетичного дизайнерского подхода от владельца или ландшафтного архитектора. Удивительно, но миниатюрные сады с трендовым декором выглядят даже более эффектно, чем идеально ухоженные английские на площади 3 акров.

В чем же секреты этих модных современных клумб, которые буквально кричат о том, что они – новая веха в ландшафтном дизайне? Давайте узнаем вместе у профессионалов homify.