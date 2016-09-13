​TOP-10 идей для увеличения дома

Сегодня мы откроем вам тайну увеличения дома. Существует лишь два способа сделать это – убрать лишнее или добавить новое. Про первый вариант можно лишь сказать в рамках пересмотра дизайна таких пространств, как кабинет, летняя кухня, домашний кинотеатр, которые не всегда оказываются актуальными для каждой конкретной семьи. Про второй вариант мы поговорим на протяжении всей статьи и найдем то, что вам нужно.

Все эти проекты помогут вам расширить дом именно так и там, как и где вам требуется. Следует всегда помнить о системе «теплого пола» как самом современном варианте отопления, об интегрированной в потолок подсветке, панорамном остеклении и дверях-слайдерах.