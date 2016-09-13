​TOP-10 идей для увеличения дома

Сегодня мы откроем вам тайну увеличения дома. Существует лишь два способа сделать это – убрать лишнее или добавить новое. Про первый вариант можно лишь сказать в рамках пересмотра дизайна таких пространств, как кабинет, летняя кухня, домашний кинотеатр, которые не всегда оказываются актуальными для каждой конкретной семьи. Про второй вариант мы поговорим на протяжении всей статьи и найдем то, что вам нужно.
Все эти проекты помогут вам расширить дом именно так и там, как и где вам требуется. Следует всегда помнить о системе «теплого пола» как самом современном варианте отопления, об интегрированной в потолок подсветке, панорамном остеклении и дверях-слайдерах.
Простая квадратная или прямоугольная пристройка по сути имеет лишь одну сложность в строительстве – вопрос, связанный с отоплением. Идеальным способом было бы провести сюда «теплый пол». И если его нельзя подключить к общей системе отопления, его можно сделать просто электрическим. Тогда вы можете позволить себе и большие окна, и двери-слайдеры, и распашные двери в сад, а комната будет залита светом!
Простая пристройка может быть построена из бетонных блоков, кирпичей, керамических блоков, на основе SIP-панелей или по каркасной скандинавской или американской технологии. Здесь у вас самый большой простор для выбора стилей, материалов и элементов.
Новый домик во дворе поможет добавить дому гостевую зону у бассейна, летнюю кухню, мастерскую или кабинет. Здесь может быть и летняя игровая для детей, что очень удобно на практике!
Беседка нового уровня
Современная беседка – это не просто лавочка со столом, а кухня, столовая, зона-барбекю и лаунж-зона с патио вместе взятые! Здесь беседка спроектирована над декоративным ручьем и выглядит особенно эффектно!
Простая пристройка зимнего сада потребует фундамента, прорубания внешних стен в месте расположения старых окон дома, много стекла в рамах и систему «теплого пола» для отопления.
Такую новую комнату по типу контейнера на участке монтируют с помощью крана. Он уже имеет пол, потолок, стены и окна, а ставится прямо на подготовленный фундамент. Вход может быть реализован как из дома, так и только со двора, на вашей усмотрение. Здесь может разместиться гостиная, столовая, летняя кухня, творческая мастерская, студия, детская, гостевая спальня.
Пристройка башенки, которая похожа на сложный эркер, может помочь вам реализовать мечту об идеальном будуаре, студии для рисования, детской игровой или ванной комнате с панорамным остеклением. Башенка может иметь один, два или все три этажа.
Вы можете пристроить к дому оранжерею на английский манер – современную и классическую одновременно. Обычно она красится в легкие оливковые, серые или бежевые оттенки, имеет стеклянную крышу и распашные двери в сад.
Эта модульная пристройка является сборным проектом. Возможна разная степень затенения с помощью реечных экранов, есть остекление от пола до потолка. Функционально это – кухня с островом и диваном.
Эта невероятная пристройка имеет остроконечную форму, остекление с дверьми-слайдерами, окна на крыше и… вход в подвал, который раньше осуществлялся из сада!
Эта простая пристройка потребовала продления фундамента, стен и окон, кровли и отделки, и теперь здесь – новая симпатичная гостиная там, где раньше был лишь клочок земли!
Далее на homify:
— Лучшие проекты домов на homify;
— Русская мечта для пригорода за 3,2 млн рублей!;
— Идеи дизайна красивой кухни.