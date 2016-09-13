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​TOP-10 идей для увеличения дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
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Сегодня мы откроем вам тайну увеличения дома. Существует лишь два способа сделать это – убрать лишнее или добавить новое. Про первый вариант можно лишь сказать в рамках пересмотра дизайна таких пространств, как кабинет, летняя кухня, домашний кинотеатр, которые не всегда оказываются актуальными для каждой конкретной семьи. Про второй вариант мы поговорим на протяжении всей статьи и найдем то, что вам нужно.

Все эти проекты помогут вам расширить дом именно так и там, как и где вам требуется. Следует всегда помнить о системе «теплого пола» как самом современном варианте отопления, об интегрированной в потолок подсветке, панорамном остеклении и дверях-слайдерах.

Простая пристройка

Orangery lounge extension homify Зимний сад в стиле модерн
homify

Orangery lounge extension

homify
homify
homify

Простая квадратная или прямоугольная пристройка по сути имеет лишь одну сложность в строительстве – вопрос, связанный с отоплением. Идеальным способом было бы провести сюда «теплый пол». И если его нельзя подключить к общей системе отопления, его можно сделать просто электрическим. Тогда вы можете позволить себе и большие окна, и двери-слайдеры, и распашные двери в сад, а комната будет залита светом!

Простая пристройка может быть построена из бетонных блоков, кирпичей, керамических блоков, на основе SIP-панелей или по каркасной скандинавской или американской технологии. Здесь у вас самый большой простор для выбора стилей, материалов и элементов.

Домик во дворе

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Новый домик во дворе поможет добавить дому гостевую зону у бассейна, летнюю кухню, мастерскую или кабинет. Здесь может быть и летняя игровая для детей, что очень удобно на практике!

Беседкав п.Гринфилд, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Дома в классическом стиле беседка,интерьер,дизайн,искусство
ARCHDUET&amp;DA

Беседкав п.Гринфилд

ARCHDUET&DA
ARCHDUET&amp;DA
ARCHDUET&DA

Беседка нового уровня 

Современная беседка – это не просто лавочка со столом, а кухня, столовая, зона-барбекю и лаунж-зона с патио вместе взятые! Здесь беседка спроектирована над декоративным ручьем и выглядит особенно эффектно!

Зимний сад

Wintergarten SDL Akzent: Lichtdurchflutete Eleganz, Solarlux GmbH Solarlux GmbH Зимний сад в стиле модерн
Solarlux GmbH

Solarlux GmbH
Solarlux GmbH
Solarlux GmbH

Простая пристройка зимнего сада потребует фундамента, прорубания внешних стен в месте расположения старых окон дома, много стекла в рамах и систему «теплого пола» для отопления.

Новая комната из контейнера

INSTANT EXTENSION JC PORTABLE SITE ACCOMMODATION LTD Зимний сад в стиле модерн
JC PORTABLE SITE ACCOMMODATION LTD

INSTANT EXTENSION

JC PORTABLE SITE ACCOMMODATION LTD
JC PORTABLE SITE ACCOMMODATION LTD
JC PORTABLE SITE ACCOMMODATION LTD

Такую новую комнату по типу контейнера на участке монтируют с помощью крана. Он уже имеет пол, потолок, стены и окна, а ставится прямо на подготовленный фундамент. Вход может быть реализован как из дома, так и только со двора, на вашей усмотрение. Здесь может разместиться гостиная, столовая, летняя кухня, творческая мастерская, студия, детская, гостевая спальня.

Башенка

Sussex Cottage, Tim Jasper Tim Jasper Зимний сад в стиле модерн
Tim Jasper

Sussex Cottage

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

Пристройка башенки, которая похожа на сложный эркер, может помочь вам реализовать мечту об идеальном будуаре, студии для рисования, детской игровой или ванной комнате с панорамным остеклением. Башенка может иметь один, два или все три этажа.

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Оранжерея

Basement Orangery on London townhouse Westbury Garden Rooms Зимний сад в стиле модерн Дерево Серый
Westbury Garden Rooms

Basement Orangery on London townhouse

Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms

Вы можете пристроить к дому оранжерею на английский манер – современную и классическую одновременно. Обычно она красится в легкие оливковые, серые или бежевые оттенки, имеет стеклянную крышу и распашные двери в сад.

Современная пристройка

House extension & renovation, Roorda Architectural Studio Roorda Architectural Studio Зимний сад в стиле модерн English,Architect Barcelona
Roorda Architectural Studio

House extension & renovation

Roorda Architectural Studio
Roorda Architectural Studio
Roorda Architectural Studio

Эта модульная пристройка является сборным проектом. Возможна разная степень затенения с помощью реечных экранов, есть остекление от пола до потолка. Функционально это – кухня с островом и диваном.

Футуристичный вариант

Garden/Living transition Paul Wiggins Architects Зимний сад в стиле модерн
Paul Wiggins Architects

Garden/Living transition

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

Эта невероятная пристройка имеет остроконечную форму, остекление с дверьми-слайдерами, окна на крыше и… вход в подвал, который раньше осуществлялся из сада!

Новая гостиная

homify Зимний сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эта простая пристройка потребовала продления фундамента, стен и окон, кровли и отделки, и теперь здесь – новая симпатичная гостиная там, где раньше был лишь клочок земли!

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