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20 идей дизайна стен и ниш

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Muswell Hill, The White House Interiors The White House Interiors Гостиная в стиле модерн
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Современная отделка стен, перегородок с нишами и другими различными декоративными приемами завораживает на глянцевых картинках. Как же оформить стены в собственной квартире или доме так, чтобы это вышло не слишком дорого и при этом поражало своей красотой?

Давайте вместе посмотрим на интересные идеи дизайна стен в нашей новой Книге Идей и постараемся найти приемы, позволяющие вам органично объединить ваш любимый стиль и конкретное решение.

​Ниши с отделкой камнем

PRIVADA MIRAMAR, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Подсветка рельефного камня всегда отлично смотрится в холлах, коридорах и на лестничных пролетах.

​Вокруг камина

Living Room The White House Interiors Гостиная в стиле модерн
The White House Interiors

Living Room

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

Красивое классическое и симметричное шоу можно создать на основе двух ниш с обеих сторон от камина или его современной замены – TV.

​Светлые ниши с подсветкой

Projeto Comercial, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Конференц-центры в стиле модерн Кабинеты врачей
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

Оштукатуренные ниши с подсветкой отлично подойдут для сувениров, кашпо с растениями, фоторамок и скульптур.

​Ниши без подсветки

La ventana indiscreta, ACABADOMATE ACABADOMATE Спальня в стиле модерн
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

С разноцветными фоновыми решениями даже без дорогостоящей подсветки можно создать интересную композицию.

​Ниши в формате евроремонта

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Ниши принято использовать в формате современного евроремонта с потолками с подсветкой, элегантной мебелью, новым текстилем и аксессуарами. Есть шанс все сделать в едином стиле, если планировать заранее.

​Ниша в душе

Bathroom CGI Alive Visualisation
Alive Visualisation

Bathroom CGI

Alive Visualisation
Alive Visualisation
Alive Visualisation

Очень пригодятся ниши в зоне душа и туалетного столика, раковины. Здесь в процессе создания интегрированного слива для душа, раковины и унитаза иногда в перегородке остается место и нише для аксессуаров.

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​Ниша для клумбы

Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design

Искусственная декоративная клумба с углублением, галькой и искусственными растениями оживит вид холла, коридора или лестницы.

​Мебельные ниши

De imóvel padrão à lar dos sonhos de um jovem casal, ROPE Engenharia ROPE Engenharia Гостиная в стиле модерн
ROPE Engenharia

ROPE Engenharia
ROPE Engenharia
ROPE Engenharia

В таких стилях, как модерн и бразильяно популярны мебельные ниши – особенно, если мебель зонирует гостиную и столовую или гостиную и кухню. Такие ниши также имеют подсветку.

​Арабские ниши

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 Гостиная в стиле кантри
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

Современные ниши в арабском, мавританском, марокканском или средиземноморском стиле стоит обязательно дополнить этническими аксессуарами, подсветкой и декоративной штукатуркой (грубой или венецианской).

​Ниши в стиле бутик-отеля

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Если вам нравится оформление в стиле бутик-отеля и мастер-сьюта, здесь ниши выглядят немного иначе. Чаще всего используется серая или карамельная палитра, а также стены с декоративными деревянными панелями.

Ниши в зоне изголовья

homify Спальня в азиатском стиле Дерево Бежевый
homify

homify
homify
homify

Стильные ниши в зоне изголовья – современный подход к эксклюзивному дизайну спальни.

​Полный комплект

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Ниша над изголовьем может быть не единственным украшением данной зоны – популярно расположение зеркальной отделки за прикроватными столиками, светильники над или на столиках и текстильное изголовье самой кровати.

​Мульти-модульная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В мульти-модульной мебели, где гостиная незаметно становится кухней, а кухня – столовой или кабинетом, очень популярны ниши для аксессуаров по верху под потолком, позволяющие сделать всю композицию эстетичной.

​Коллекционные модули

homify Рабочий кабинет в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В кабинете или гостиной можно сделать ниши для коллекций – дорогостоящих предметов искусства, наград или премий, антиквариата.

​Идея для холла

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

Современный стиль модерн в дизайне холла часто использует ниши с каменной декоративной отделкой, иногда даже водопадами и подсветкой.

​Зеркальная отделка

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Кроме ниш стены могут быть красиво украшены зеркалами – от ромбов и орнаментов в стиле ар-деко до простой сплошной отделки в стиле модерн и бразильяно.

​Развеска предметов искусства

Casa Uliva, DIN Interiorismo DIN Interiorismo Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

Мини-ниши с точечной подсветкой позволят разместить коллекцию с подобающей торжественностью.

​Ниша на балконе

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

У большинства балконов слева и справа от двери есть ниша, в которой можно поставить даже мебель. На этой лоджии разместился модуль с баром, биокамином и красивыми полочками, а стена оформлена зеркалами.

​Библиотека

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

В любом даже самом маленьком уголке можно разместить маленький консольный столик в нише или целую мини-библиотеку.

​Очаровательная иллюзия

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Для того, чтобы без дорогостоящего ремонта создать иллюзию ниш, вам потребуется лишь две вещи – зеркальная отделка акцентной стены от пола до потолка и стеллаж с подсветкой!

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