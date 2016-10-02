20 идей дизайна стен и ниш

Современная отделка стен, перегородок с нишами и другими различными декоративными приемами завораживает на глянцевых картинках. Как же оформить стены в собственной квартире или доме так, чтобы это вышло не слишком дорого и при этом поражало своей красотой?

Давайте вместе посмотрим на интересные идеи дизайна стен в нашей новой Книге Идей и постараемся найти приемы, позволяющие вам органично объединить ваш любимый стиль и конкретное решение.