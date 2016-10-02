20 идей дизайна стен и ниш

Современная отделка стен, перегородок с нишами и другими различными декоративными приемами завораживает на глянцевых картинках. Как же оформить стены в собственной квартире или доме так, чтобы это вышло не слишком дорого и при этом поражало своей красотой?
Давайте вместе посмотрим на интересные идеи дизайна стен в нашей новой Книге Идей и постараемся найти приемы, позволяющие вам органично объединить ваш любимый стиль и конкретное решение.
Подсветка рельефного камня всегда отлично смотрится в холлах, коридорах и на лестничных пролетах.
Красивое классическое и симметричное шоу можно создать на основе двух ниш с обеих сторон от камина или его современной замены – TV.
Оштукатуренные ниши с подсветкой отлично подойдут для сувениров, кашпо с растениями, фоторамок и скульптур.
С разноцветными фоновыми решениями даже без дорогостоящей подсветки можно создать интересную композицию.
Ниши принято использовать в формате современного евроремонта с потолками с подсветкой, элегантной мебелью, новым текстилем и аксессуарами. Есть шанс все сделать в едином стиле, если планировать заранее.
Очень пригодятся ниши в зоне душа и туалетного столика, раковины. Здесь в процессе создания интегрированного слива для душа, раковины и унитаза иногда в перегородке остается место и нише для аксессуаров.
Искусственная декоративная клумба с углублением, галькой и искусственными растениями оживит вид холла, коридора или лестницы.
В таких стилях, как модерн и бразильяно популярны мебельные ниши – особенно, если мебель зонирует гостиную и столовую или гостиную и кухню. Такие ниши также имеют подсветку.
Современные ниши в арабском, мавританском, марокканском или средиземноморском стиле стоит обязательно дополнить этническими аксессуарами, подсветкой и декоративной штукатуркой (грубой или венецианской).
Если вам нравится оформление в стиле бутик-отеля и мастер-сьюта, здесь ниши выглядят немного иначе. Чаще всего используется серая или карамельная палитра, а также стены с декоративными деревянными панелями.
Стильные ниши в зоне изголовья – современный подход к эксклюзивному дизайну спальни.
Ниша над изголовьем может быть не единственным украшением данной зоны – популярно расположение зеркальной отделки за прикроватными столиками, светильники над или на столиках и текстильное изголовье самой кровати.
В мульти-модульной мебели, где гостиная незаметно становится кухней, а кухня – столовой или кабинетом, очень популярны ниши для аксессуаров по верху под потолком, позволяющие сделать всю композицию эстетичной.
В кабинете или гостиной можно сделать ниши для коллекций – дорогостоящих предметов искусства, наград или премий, антиквариата.
Современный стиль модерн в дизайне холла часто использует ниши с каменной декоративной отделкой, иногда даже водопадами и подсветкой.
Кроме ниш стены могут быть красиво украшены зеркалами – от ромбов и орнаментов в стиле ар-деко до простой сплошной отделки в стиле модерн и бразильяно.
Мини-ниши с точечной подсветкой позволят разместить коллекцию с подобающей торжественностью.
У большинства балконов слева и справа от двери есть ниша, в которой можно поставить даже мебель. На этой лоджии разместился модуль с баром, биокамином и красивыми полочками, а стена оформлена зеркалами.
В любом даже самом маленьком уголке можно разместить маленький консольный столик в нише или целую мини-библиотеку.
Для того, чтобы без дорогостоящего ремонта создать иллюзию ниш, вам потребуется лишь две вещи – зеркальная отделка акцентной стены от пола до потолка и стеллаж с подсветкой!
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