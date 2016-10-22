До и После: 6 свежих редизайнов кухонь

Иногда жаль, что не существует готового рецепта создания чего-то идеального. Уникальность каждого человека неизбежно вкладывает в понятие идеала что-то свое. И хотя у каждого из нас по-прежнему одна голова, думает она все же по-разному.
Именно поэтому подготовка к ремонту в наше информационно зависимое время требует максимальной самоотдачи. При создании вашей идеальной кухни вы просто обязаны увидеть не 10 вариантов, а целую сотню (не меньше!), создавая кусочек за кусочком пазл удовлетворяющего вас по всем параметрам пространства. А если вдруг не получится с первого ремонта, то уж на третьем вы точно получите кухню вашей мечты.
Казалось бы, для кухни и придумывать уже нечего. Ну да, появляются новые гаджеты, но ведь это не меняет структурной наполняемость пространства. Но все же все не так просто, потому давайте приглядимся повнимательнее к вариантам из сегодняшней Книги Идей.
Думаем, многие с радостью довольствовались бы и этой кухней, но у владельцев есть средства на что-то более современное и красивое.
Заметно, что пристрастия владельцев не очень сильно изменились. Но они правы, что новое действительно лучше. На этом снимке видно и то, что кухня совмещена со столовой и гостиной. Био-форма эффектных стульев в оттенке марсала эклектично дополняет простоту минималистичного гарнитура.
Владельцы коттеджей при перепланировке любого типа имеют существенное преимущество. Недостающие квадратные метры они могут просто пристроить рядом. Уверены, очень многие владельцы квартир мечтают о том, чтобы купить комнату у соседа или «оттяпать» себе часть общего коридора.
В формате открытой планировки вы можете позволить себе многое: и больший гарнитур, и остров, и вместительные модули. Вашей главной заботой будет создать пространство с единым дизайном.
К сожалению, именно это хочется сделать, глядя на этот снимок. Стараниями владельцев и дизайнеров таких кухонь остается все меньше.
Это действительно та же кухня! Белый глянец нижней части гарнитура и жемчужный отлив навесных шкафчиков порадовал бы многих из нас, не только владельцев.
Дом, в котором находится эта кухня, похоже, пережил слишком многое. Следы копоти на потолке говорят даже о небольшом пожаре. Здесь может порадовать лишь оконный проем.
Очаровательный кантри-интерьер со средиземноморской мозаикой на фартуке красиво обыгрывает и пейзаж за окном.
Гарнитур из натурального дерева – это здорово, но все выглядит совсем по-другому, если ему пошел второй (или даже третий) десяток. Вы представляете, сколько запахов он помнит и носит в себе?!
Уверена, что глядя на снимки ДО, вы тоже не заметили распашные двери со стеклом. Но здесь в фокусе не только они. Интерьер этой кухни мил и изысканнен благодаря сочетанию кантри с элементами шебби-шика.
Наверное, когда все это было новым, выглядело не такой какофонией. Но со временем интерьер оброс совершенно не подходящим ни к нему, ни друг к другу декором и дополнительными модулями.
Любовь к малиновому оттенку была проявлена еще на снимке ДО. Здесь же эта любовь расширилась до фасадов всех нижних модулей и даже коврика на полу. Смело, но современно.
Столь необычная конструкция продиктована, конечно же, планировкой. Но все же кажется, что можно было сделать что-то более изящное и удобное.
Мебель индивидуального проектирования хороша тем, что она действительно учитывает и ваши потребности, и ваши реальные возможности. Неудобная выступающая часть самого дома присутствует и здесь, но теперь гарнитур спроектирован столь гармонично, что кажется, так и было задумано – рабочая часть на стене с окном, а все остальное – на перпендикулярной ей, сразу за выступом. Цвет и высота до потолка умело скрывают габариты конструкции, превращая модули для хранения в бело-глянцевую стену с вмонтированной техникой.
Далее на homify:
— Все о натяжных потолках на homify;
— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;