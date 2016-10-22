До и После: 6 свежих редизайнов кухонь

Иногда жаль, что не существует готового рецепта создания чего-то идеального. Уникальность каждого человека неизбежно вкладывает в понятие идеала что-то свое. И хотя у каждого из нас по-прежнему одна голова, думает она все же по-разному.

Именно поэтому подготовка к ремонту в наше информационно зависимое время требует максимальной самоотдачи. При создании вашей идеальной кухни вы просто обязаны увидеть не 10 вариантов, а целую сотню (не меньше!), создавая кусочек за кусочком пазл удовлетворяющего вас по всем параметрам пространства. А если вдруг не получится с первого ремонта, то уж на третьем вы точно получите кухню вашей мечты.

Казалось бы, для кухни и придумывать уже нечего. Ну да, появляются новые гаджеты, но ведь это не меняет структурной наполняемость пространства. Но все же все не так просто, потому давайте приглядимся повнимательнее к вариантам из сегодняшней Книги Идей.