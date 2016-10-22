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До и После: 6 свежих редизайнов кухонь

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Окна и двери в стиле модерн
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Иногда жаль, что не существует готового рецепта создания чего-то идеального. Уникальность каждого человека неизбежно вкладывает в понятие идеала что-то свое. И хотя у каждого из нас по-прежнему одна голова, думает она все же по-разному.

Именно поэтому подготовка к ремонту в наше информационно зависимое время требует максимальной самоотдачи. При создании вашей идеальной кухни вы просто обязаны увидеть не 10 вариантов, а целую сотню (не меньше!), создавая кусочек за кусочком пазл удовлетворяющего вас по всем параметрам пространства. А если вдруг не получится с первого ремонта, то уж на третьем вы точно получите кухню вашей мечты.

Казалось бы, для кухни и придумывать уже нечего. Ну да, появляются новые гаджеты, но ведь это не меняет структурной наполняемость пространства. Но все же все не так просто, потому давайте приглядимся повнимательнее к вариантам из сегодняшней Книги Идей.

​До: никаких сложностей

St Albans , The White House Interiors The White House Interiors
The White House Interiors

St Albans

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

Думаем, многие с радостью довольствовались бы и этой кухней, но у владельцев есть средства на что-то более современное и красивое.

​После: эклектичный минимализм

Kitchen The White House Interiors Кухня в стиле модерн
The White House Interiors

Kitchen

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

Заметно, что пристрастия владельцев не очень сильно изменились. Но они правы, что новое действительно лучше. На этом снимке видно и то, что кухня совмещена со столовой и гостиной. Био-форма эффектных стульев в оттенке марсала эклектично дополняет простоту минималистичного гарнитура.

​После: кухня в пристройке

Kitchen Extension with Bi Folding Doors homify Окна и двери в стиле модерн
homify

Kitchen Extension with Bi Folding Doors

homify
homify
homify

Владельцы коттеджей при перепланировке любого типа имеют существенное преимущество. Недостающие квадратные метры они могут просто пристроить рядом. Уверены, очень многие владельцы квартир мечтают о том, чтобы купить комнату у соседа или «оттяпать» себе часть общего коридора.

​После: объединенная кухня-столовая

Kitchen Extension with Bi Folding Doors homify Окна и двери в стиле модерн
homify

Kitchen Extension with Bi Folding Doors

homify
homify
homify

В формате открытой планировки вы можете позволить себе многое: и больший гарнитур, и остров, и вместительные модули. Вашей главной заботой будет создать пространство с единым дизайном.

​До: посмотреть и забыть

Prima dopo, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

К сожалению, именно это хочется сделать, глядя на этот снимок. Стараниями владельцев и дизайнеров таких кухонь остается все меньше.

​После: жемчужное сияние

Prima dopo, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Это действительно та же кухня! Белый глянец нижней части гарнитура и жемчужный отлив навесных шкафчиков порадовал бы многих из нас, не только владельцев.

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​До: долгая история

Prima dopo, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Дом, в котором находится эта кухня, похоже, пережил слишком многое. Следы копоти на потолке говорят даже о небольшом пожаре. Здесь может порадовать лишь оконный проем.

​После: кантри с оттенками

Prima dopo, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Очаровательный кантри-интерьер со средиземноморской мозаикой на фартуке красиво обыгрывает и пейзаж за окном.

​До: рыжее ретро

HOME RELOOKING, cristina mecatti interior design cristina mecatti interior design Кухня в классическом стиле
cristina mecatti interior design

cristina mecatti interior design
cristina mecatti interior design
cristina mecatti interior design

Гарнитур из натурального дерева – это здорово, но все выглядит совсем по-другому, если ему пошел второй (или даже третий) десяток. Вы представляете, сколько запахов он помнит и носит в себе?!

​После: белоснежный кантри

HOME RELOOKING, cristina mecatti interior design cristina mecatti interior design Кухня в классическом стиле
cristina mecatti interior design

cristina mecatti interior design
cristina mecatti interior design
cristina mecatti interior design

Уверена, что глядя на снимки ДО, вы тоже не заметили распашные двери со стеклом. Но здесь в фокусе не только они. Интерьер этой кухни мил и изысканнен благодаря сочетанию кантри с элементами шебби-шика.

​До: не пытайтесь повторить самостоятельно

Un alloggio barocco valorizzato in chiave contemporanea, Paola Boati Architetto Paola Boati Architetto Кухня в классическом стиле
Paola Boati Architetto

Paola Boati Architetto
Paola Boati Architetto
Paola Boati Architetto

Наверное, когда все это было новым, выглядело не такой какофонией. Но со временем интерьер оброс совершенно не подходящим ни к нему, ни друг к другу декором и дополнительными модулями.

​После: малиновый модерн

Un alloggio barocco valorizzato in chiave contemporanea, Paola Boati Architetto Paola Boati Architetto Кухня в стиле модерн
Paola Boati Architetto

Paola Boati Architetto
Paola Boati Architetto
Paola Boati Architetto

Любовь к малиновому оттенку была проявлена еще на снимке ДО. Здесь же эта любовь расширилась до фасадов всех нижних модулей и даже коврика на полу. Смело, но современно.

​До: странная конструкция

La casa di Cristina, My Home Attitude - Barbara Sala My Home Attitude - Barbara Sala Кухня в стиле модерн
My Home Attitude – Barbara Sala

My Home Attitude - Barbara Sala
My Home Attitude – Barbara Sala
My Home Attitude - Barbara Sala

Столь необычная конструкция продиктована, конечно же, планировкой. Но все же кажется, что можно было сделать что-то более изящное и удобное.

​После: глянцевое совершенство

La casa di Cristina, My Home Attitude - Barbara Sala My Home Attitude - Barbara Sala Кухня в стиле модерн МДФ Белый
My Home Attitude – Barbara Sala

My Home Attitude - Barbara Sala
My Home Attitude – Barbara Sala
My Home Attitude - Barbara Sala

Мебель индивидуального проектирования хороша тем, что она действительно учитывает и ваши потребности, и ваши реальные возможности. Неудобная выступающая часть самого дома присутствует и здесь, но теперь гарнитур спроектирован столь гармонично, что кажется, так и было задумано – рабочая часть на стене с окном, а все остальное – на перпендикулярной ей, сразу за выступом. Цвет и высота до потолка умело скрывают габариты конструкции, превращая модули для хранения в бело-глянцевую стену с вмонтированной техникой.

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