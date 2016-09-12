10 домов для побега на природу

Дома для побега на природу – это особенные атмосферные местечки, архитектура и дизайн которых «подыгрывают» и составляют пару пейзажу вокруг. Такой дом можно купить на стандартных условиях – ипотеке или со средств от продажи квартиры, но очень важно оставлять вашу недвижимость ликвидной. Если вы вложите слишком много денег в непопулярное направление, выберете умирающую деревню или высокую дальность от трасс, даже при риэлторе-гении вы не сможете продать свой дом в будущем.
В итоге мы получаем, что для качественного побега на природу, где новые условия не заставят вас стать рабом вашего дома и постоянно его чинить и подправлять, нужно не менее 6 млн рублей. А для дизайнерского побега – от 15-25 млн рублей.
Конечно же, есть варианты коттеджей и по 3-3,5 млн рублей, самые бюджетные и простые, но многие из них по качеству уступают городским квартирам и позволяют лишь выиграть в общей площади, что, несомненно удобно для молодых семей с несколькими детьми.
Этот вариант является самым доступным и простым в выполнении. Новый дом по скандинавской технологии с площадью около 90 кв. метров.
Такой дом на берегу озера или с видом на море будет стоить вам от 15 до 35 млн рублей на побережье Черного, в Ленинградской области, Подмосковье, Сибири. В нем будет все, что только можно пожелать – бассейн, домашний кинотеатр, спокойствие бриза и ароматы сосен. Правда, такую виллу можно купить и в Египте, в Хургаде, где ее стоимость будет начинаться от 7 и доходить до 25 млн рублей.
Оригинальный вид на море можно получить на Красном, Средиземноморском, Черном море. Большое озеро имеет другую атмосферу, но также очень привлекательно.
Другой вариант является реконструкцией старого дома или постройки нового небольшого коттеджа в стиле кантри. Здесь вам потребуется около 6 млн рублей на постройку дома в 150 кв. метров, отделку и коммуникации, некоторую минимальную мебель и декор, инструменты и инвентарь, сам участок. При этом вам не обойтись без четырехдверного пикапа для всей семьи, который в хорошем бренде стоит около 2-3 млн рублей (без него такую жизнь комфортабельной назвать абсолютно нельзя). Дополнительные детали, необходимость в которых возникает из-за удаленности от цивилизации – спутниковый интернет, собственная скважина, собственные электрогенератор, солнечные панели – могут обойтись вам еще в 0,6-1 млн рублей.
Внутри такого дома нас ждет отделка деревом или штукатурка, дешевая мебель в стиле кантри и милые аксессуары. Все детали бюджетны.
Еще один вариант побега является культурным. Если вы хотите переехать в другую страну, найти себя в новом обществе, познакомиться с новыми людьми, вписаться в социум совершенно иного типа, стоит подумать о переезде в место, где исторические сводки приводят вас в восторг.
Не рекомендуется эмиграция в страны с высоким уровнем преступности, в места без туристических районов, в маленькие города с популяцией менее 200 тыс. (исключение – все Средиземноморье и вся Европа).
Дома под реконструкцию в Греции стоят от 350 тыс. рублей. Те, что будут шикарными коттеджами – около 1-2 млн рублей + минимум столько же на реконструкцию. Можно купить и уже отреконструированный дом, но выйдет это дороже. Можно стилизованный, от 7 млн рублей за 150 кв. метров в Греции, Турции, Болгарии.
Такое поместье обойдется вам как минимум в 13 млн рублей в хорошем состоянии, а конкретно этот, в Голландии, будет стоить около 60-80 млн рублей из-за разницы в уровне жизни в странах.
Внутри вы найдете отреставрированные интерьеры постройки 1750-1880х годов. Такие дома очень популярны по всей Европе в традиционных местных стилях – баварском в Германии,с камышовой крышей в Голландии, с башенками в Италии.
Люксовые шале стоят для аренды на время отдыха от 250 тыс. рублей за неделю. Стоимость их превышает 100 млн рублей, хотя можно найти и более бюджетные сделки, благодаря простому ремонту.
Правда, такая люксовая и глянцевая красота доступна лишь в самых дорогих проектах. Шале в Куршевеле – особенно дорогостоящие и элитные.
Самый дешевый вариант переезда на природу с новым домом площадью около 100 кв. метров обойдется, минимум, в 3 млн рублей. А чтобы сделать интерьеры современными и удобными для хозяйки, плюс к этому вам потребуется более 2 млн рублей на мебель и технику. Минимальный формат такой сделки – 5 млн рублей «под ключ». Плюс, как мы говорили ранее, вам нужен пикап (еще 2 млн рублей за приличную модель), участок и все коммуникации.
Внутри вас ждут простейшие интерьеры, аскетизм жизни в бюджетном доме, но и простота, которая нравится многим дачникам.
Внутри он выглядит прекрасно и весьма современно и в комплектации с мебелью будет стоить около 7 млн рублей.
А со студийной планировкой и площадью в 30 кв. метров здесь может разместиться пара пенсионеров или интроверт.
Такой домик будет стоить до 600 тыс. рублей без отопления, мебели и техники.
Новый тренд мобильных домов также является возможностью пожить и на озере, и на море, и в лесу. Стоимость – от 1 млн рублей за проекты без отопления для лета и от 3,5 млн рублей (с площадью в 50 метров) для утепленных вариантов.
Средиземноморская вилла будет стоить от 3-10 млн рублей в разных странах. Самые дешевые в Греции, Александрии (Египет), Турции.
Реконструированный домик в деревне с пристройкой в том же стиле, что и на фотографии выше, обойдется минимум в 10 млн рублей.
Профессиональная стилизация поможет любому коттеджу стать похожим на домик в стиле шале, в баварском стиле или фахверке. Здесь мастерски выполненный экстерьер позволяет ощущать себя живущим на природе, находясь в коттеджном или дачном поселке.
Этот невероятный особняк в стиле современный коастал находится в Великобритании, на скалистом южном берегу.
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