Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 домов для побега на природу

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Балкон и терраса в стиле модерн
Loading admin actions …

Дома для побега на природу – это особенные атмосферные местечки, архитектура и дизайн которых «подыгрывают» и составляют пару пейзажу вокруг. Такой дом можно купить на стандартных условиях – ипотеке или со средств от продажи квартиры, но очень важно оставлять вашу недвижимость ликвидной. Если вы вложите слишком много денег в непопулярное направление, выберете умирающую деревню или высокую дальность от трасс, даже при риэлторе-гении вы не сможете продать свой дом в будущем.

В итоге мы получаем, что для качественного побега на природу, где новые условия не заставят вас стать рабом вашего дома и постоянно его чинить и подправлять, нужно не менее 6 млн рублей. А для дизайнерского побега – от 15-25 млн рублей.

Конечно же, есть варианты коттеджей и по 3-3,5 млн рублей, самые бюджетные и простые, но многие из них по качеству уступают городским квартирам и позволяют лишь выиграть в общей площади, что, несомненно удобно для молодых семей с несколькими детьми.

Скандинавский дом в лесу…

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Этот вариант является самым доступным и простым в выполнении. Новый дом по скандинавской технологии с площадью около 90 кв. метров.

​Вариант люкс…

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Такой дом на берегу озера или с видом на море будет стоить вам от 15 до 35 млн рублей на побережье Черного, в Ленинградской области, Подмосковье, Сибири. В нем будет все, что только можно пожелать – бассейн, домашний кинотеатр, спокойствие бриза и ароматы сосен. Правда, такую виллу можно купить и в Египте, в Хургаде, где ее стоимость будет начинаться от 7 и доходить до 25 млн рублей.

​… с видом на море

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Балкон и терраса в стиле модерн
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Оригинальный вид на море можно получить на Красном, Средиземноморском, Черном море. Большое озеро имеет другую атмосферу, но также очень привлекательно.

​Традиционный вариант…

Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH Дома в стиле кантри
Thoma Holz GmbH

Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH

Другой вариант является реконструкцией старого дома или постройки нового небольшого коттеджа в стиле кантри. Здесь вам потребуется около 6 млн рублей на постройку дома в 150 кв. метров, отделку и коммуникации, некоторую минимальную мебель и декор, инструменты и инвентарь, сам участок. При этом вам не обойтись без четырехдверного пикапа для всей семьи, который в хорошем бренде стоит около 2-3 млн рублей (без него такую жизнь комфортабельной назвать абсолютно нельзя). Дополнительные детали,  необходимость в которых возникает из-за удаленности от цивилизации – спутниковый интернет, собственная скважина, собственные электрогенератор, солнечные панели – могут обойтись вам еще в 0,6-1 млн рублей.

​… в стиле кантри

Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH Дома в стиле кантри
Thoma Holz GmbH

Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH

Внутри такого дома нас ждет отделка деревом или штукатурка, дешевая мебель в стиле кантри и милые аксессуары. Все детали бюджетны.

​Очарование истории…

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Дома в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Еще один вариант побега является культурным. Если вы хотите переехать в другую страну, найти себя в новом обществе, познакомиться с новыми людьми, вписаться в социум совершенно иного типа, стоит подумать о переезде в место, где исторические сводки приводят вас в восторг.

Не рекомендуется эмиграция в страны с высоким уровнем преступности, в места без туристических районов, в маленькие города с популяцией менее 200 тыс. (исключение – все Средиземноморье и вся Европа).

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​… на греческой вилле

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Бассейн в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Дома под реконструкцию в Греции стоят от 350 тыс. рублей. Те, что будут шикарными коттеджами – около 1-2 млн рублей + минимум столько же на реконструкцию. Можно купить и уже отреконструированный дом, но выйдет это дороже. Можно стилизованный, от 7 млн рублей за 150 кв. метров в Греции, Турции, Болгарии.

​Поместье в провинции…

FERIEN IM DENKMAL – ALTES SCHIFFERHAUS, Planungsgruppe Barthelmey Planungsgruppe Barthelmey Дома в стиле кантри
Planungsgruppe Barthelmey

Planungsgruppe Barthelmey
Planungsgruppe Barthelmey
Planungsgruppe Barthelmey

Такое поместье обойдется вам как минимум в 13 млн рублей в хорошем состоянии, а конкретно этот, в Голландии, будет стоить около 60-80 млн рублей из-за разницы в уровне жизни в странах.

​… в голландском стиле

FERIEN IM DENKMAL – ALTES SCHIFFERHAUS, Planungsgruppe Barthelmey Planungsgruppe Barthelmey Кухня в скандинавском стиле
Planungsgruppe Barthelmey

Planungsgruppe Barthelmey
Planungsgruppe Barthelmey
Planungsgruppe Barthelmey

Внутри вы найдете отреставрированные интерьеры постройки 1750-1880х годов. Такие дома очень популярны по всей Европе в традиционных местных стилях – баварском в Германии,с камышовой крышей в Голландии, с башенками в Италии.

​Потрясающее шале…

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Дома в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Люксовые шале стоят для аренды на время отдыха от 250 тыс. рублей за неделю. Стоимость их превышает 100 млн рублей, хотя можно найти и более бюджетные сделки, благодаря простому ремонту.

​… в современном формате

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Кухня в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Правда, такая люксовая и глянцевая красота доступна лишь в самых дорогих проектах. Шале в Куршевеле – особенно дорогостоящие и элитные.

​Мини-домик…

Habitat de loisir en bois - camping les Clots mirandol - bourgnounac, ...architectes ...architectes Конференц-центры в стиле минимализм Гостиницы
… architectes

...architectes
… architectes
...architectes

Самый дешевый вариант переезда на природу с новым домом площадью около 100 кв. метров обойдется, минимум, в 3 млн рублей. А чтобы сделать интерьеры современными и удобными для хозяйки, плюс к этому вам потребуется более 2 млн рублей на мебель и технику. Минимальный формат такой сделки – 5 млн рублей «под ключ». Плюс, как мы говорили ранее, вам нужен пикап (еще 2 млн рублей за приличную модель), участок и все коммуникации.

​… в дачном стиле

Habitat de loisir en bois - camping les Clots mirandol - bourgnounac, ...architectes ...architectes Конференц-центры в стиле минимализм Гостиницы
… architectes

...architectes
… architectes
...architectes

Внутри вас ждут простейшие интерьеры, аскетизм жизни в бюджетном доме, но и простота, которая нравится многим дачникам.

​… с потрясающим интерьером

homify Столовая комната в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Внутри он выглядит прекрасно и весьма современно и в комплектации с мебелью будет стоить около 7 млн рублей.

Мини-дача…

Ahşap Ev, Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Дома в рустикальном стиле
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

А со студийной планировкой и площадью в 30 кв. метров здесь может разместиться пара пенсионеров или интроверт.

​… в стиле шале

Ahşap Ev, Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Гостиная в рустикальном стиле
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Такой домик будет стоить до 600 тыс. рублей без отопления, мебели и техники.

​Мобильный дом

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Сборные дома
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

Новый тренд мобильных домов также является возможностью пожить и на озере, и на море, и в лесу. Стоимость – от 1 млн рублей за проекты без отопления для лета и от 3,5 млн рублей (с площадью в 50 метров) для утепленных вариантов.

​Средиземноморская вилла

Главный фасад дома ODEL Вилла Кирпичи Белый фасад дома,испания,вилла,дизайн,бассейн,вилла в испании
ODEL

Главный фасад дома

ODEL
ODEL
ODEL

Средиземноморская вилла будет стоить от 3-10 млн рублей в разных странах. Самые дешевые в Греции, Александрии (Египет), Турции.

​Домик в деревне

Exterior Amina Дома в стиле кантри
Amina

Exterior

Amina
Amina
Amina

Реконструированный домик  в деревне с пристройкой в том же стиле, что и на фотографии выше, обойдется минимум в 10 млн рублей.

​Коттедж в стиле фахверк

Фасад Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Дома в стиле кантри Коричневый
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова

Фасад

Бюро9 - Екатерина Ялалтынова
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова
Бюро9 - Екатерина Ялалтынова

Профессиональная стилизация поможет любому коттеджу стать похожим на домик в стиле шале, в баварском стиле или фахверке. Здесь мастерски выполненный экстерьер позволяет ощущать себя живущим на природе, находясь в коттеджном или дачном поселке.

Особняк на море

Seagrass, Polzeath, Cornwall The Bazeley Partnership Дома в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Seagrass, Polzeath, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Этот невероятный особняк в стиле современный коастал находится в Великобритании, на скалистом южном берегу.

Далее на homify:

— Лучшие проекты домов на homify;

— Русская мечта для пригорода за 3,2 млн рублей!;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Как строился один эко-дом
А вы какой бы дом выбрали?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо