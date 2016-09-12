10 домов для побега на природу

Дома для побега на природу – это особенные атмосферные местечки, архитектура и дизайн которых «подыгрывают» и составляют пару пейзажу вокруг. Такой дом можно купить на стандартных условиях – ипотеке или со средств от продажи квартиры, но очень важно оставлять вашу недвижимость ликвидной. Если вы вложите слишком много денег в непопулярное направление, выберете умирающую деревню или высокую дальность от трасс, даже при риэлторе-гении вы не сможете продать свой дом в будущем.

В итоге мы получаем, что для качественного побега на природу, где новые условия не заставят вас стать рабом вашего дома и постоянно его чинить и подправлять, нужно не менее 6 млн рублей. А для дизайнерского побега – от 15-25 млн рублей.

Конечно же, есть варианты коттеджей и по 3-3,5 млн рублей, самые бюджетные и простые, но многие из них по качеству уступают городским квартирам и позволяют лишь выиграть в общей площади, что, несомненно удобно для молодых семей с несколькими детьми.