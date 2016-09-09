12 ошибок, которые мы все совершаем в спальне

Никто не убережет вас от ошибок в дизайне собственного дома. Никто кроме тех, кто их уже совершал. Мы в сообществе homify стараемся делиться опытом и вдохновляющими идеями, чтобы ремонт и декор становились все более и более легким и привлекательным делом.

В этой статье мы рассмотрим 12 популярных ошибок в оформлении спальни на двоих. Считаем вместе, кто из нас сколько совершил! Большинство, как правило, остановятся на 3-5 позициях.