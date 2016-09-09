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12 ошибок, которые мы все совершаем в спальне

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Спальня в стиле модерн
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Никто не убережет вас от ошибок в дизайне собственного дома. Никто кроме тех, кто их уже совершал. Мы в сообществе homify стараемся делиться опытом и вдохновляющими идеями, чтобы ремонт и декор становились все более и более легким и привлекательным делом.

В этой статье мы рассмотрим 12 популярных ошибок в оформлении спальни на двоих. Считаем вместе, кто из нас сколько совершил! Большинство, как правило, остановятся на 3-5 позициях.

​Неудобная кровать

明暗のあるシンプルモダンの家, TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ Спальня в стиле модерн
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

Неудобная кровать и матрас – самые распространенные причины нашего плохого самочувствия по утрам. Новый современный матрас стоит выбирать в шоу-руме лично – перепробуйте несколько десятков вариантов. Кажется, что сложно выбрать один единственный, но это только до того, как вы ляжете. Тело само почувствует, какой вам матрас больше нравится. Главное понимать, что матрас вы выбираете не для того, чтобы удобно «посидеть» или «полежать», а для того, чтобы погрузиться в негу.

Кровать шириной 140 см не подходит для супружеского ложа. Лишь 160 см подойдут для двоих легкой комплекции и лишь 180 см – для двоих средней. Если же к вам в кровать иногда приходят спать маленькие дети, то о ширине менее, чем в 180 см, можно и не думать.

​Множество мелких деталей

The Post, Wiel Arets Architects Wiel Arets Architects Спальня в стиле модерн
Wiel Arets Architects

Wiel Arets Architects
Wiel Arets Architects
Wiel Arets Architects

Мелкие детали отвлекают внимание, мотивируют на их рассматривание, не дают вам забыть о том, кто вы и где находитесь, о вашем прошлом и ваших мечтах. Это хорошо в холле или в кабинете, но в спальне стоит выбрать более воздушную и легкую атмосферу. Слишком много воспоминаний не должны перегружать место, где чаще всего вы хотите просто отдохнуть или спокойной посмотреть любимый сериал.

​Видимые кабели электроники и зарядок

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Спальня в стиле кантри
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Видимые кабели создают дискомфорт и беспорядок, даже если комната в идеальном состоянии. Подумайте о том, чтобы переставить какие-то предметы, спрятать кабели за мебелью, вмонтировать их в гипсокартонные перегородки.

​Маленький ковер

Master Bedroom The White House Interiors Спальная комната Аксессуары и декор
The White House Interiors

Master Bedroom

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

Слишком маленький ковер, не покрывающий все необходимые участки, может заставить вас не любить свою спальню. Холодный пол или просто нелюбовь к существующему напольному покрытию гораздо сильнее влияют на нашу повседневность, чем нам кажется.

​Выбираем стиль, не опробовав его в реальности

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Для многих восточный минимализм с его традиционностью оказывается слишком консервативным и тут же превращается в лофт или скандинавский стиль. Прежде чем решить, что вам нужно именно это, просмотрите все стили!

Не планируем место для отдыха

매일매일이 캠핑같은 전남 광양주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Спальня в стиле модерн
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Дополнительное место для отдыха можно создать в спальне площадью более 13-14 кв. метров. Это может быть пуфик, кресло, диванчик, мягкое местечко у окна с немного другой атмосферой.

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​Недооцениваем панорамное остекление

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Большинство из нас знает о возможности создания панорамных окон от пола до потолка в квартире или частном доме, но все же выбирает считать это неразумным и недоступным. На самом деле даже с простыми напольными радиаторами такое остекление смотрится шикарно и не добавляет хлопот, а те, кто уже решился на такой шаг в РФ, говорят, что если бы был шанс все переделать – сделали бы еще больше панорамных окон!

​Боимся встроенной мебели

homify Спальня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Многие из нас предпочитают «конкретные» предметы (шкаф, комод) «расплывчатым» гардеробным системам. На самом деле именно системное хранение позволяет использовать метраж на 100%.

​Недооцениваем вид из окна

신도림 쌍용플래티넘시티 24py 아파트 인테리어_이사후 by 홍예디자인, 홍예디자인 홍예디자인 Спальня в стиле модерн
홍예디자인

홍예디자인
홍예디자인
홍예디자인

Еще один вопрос приоритетов. Для тех, кто имеет вид на красивое дерево, панораму города или море, это настолько же актуально, как и для тех, чей вид устремлен на соседские балконы. Обрамляя картину внешнего мира, вы можете ее и подкорректировать – помните об этом!

​Покупаем предметы по отдельности

Decora Líder Belo Horizonte - Quarto da Blogueira de Moda, Lider Interiores Lider Interiores Спальня в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

В этой шикарной спальне для девочки-подростка вся мебель, аксессуары и декора и даже отделка были спланированы заранее и воплощены менее, чем за 3 месяца. Покупая предметы по отдельности, вы рискуете в итоге обнаружить несоответствие стилю

​Боимся 8- и 9-метровых комнат

homify Спальня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Многие абсолютно уверены, что на 8-ми или 9-ти квадратах все равно нельзя создать красивый интерьер. Это утверждение в корне ошибочно. Да, вы правы, нельзя добавить квадратов комнате, но вот сделать ее элегантной – проще, чем кажется! Хранение можно организовать слева и справа от кровати в комодах или высоких, но узких (30 см) модулях, напротив кровати – в комодах или узком (30-35 см) шкафу-купе, а еще одно секретное место находится прямо под кроватью!

​Недооцениваем лоджию

homify Балкон и терраса в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Присоединяя или не присоединяя эту зону к спальне, мы склонны и ее недооценивать. А ведь здесь можно поставить гладильную доску, стиральную машину, организовать бар, гостиную, кабинет или… все это вместе!

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