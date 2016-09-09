До и После: 5 ремонтов подвала

В вашем доме мало места, а подвал не используется достаточно эргономично? Давайте посмотрим на эти 5 удивительных ремонтов, которые изменят ваше представление о данном типе помещений.

Все они сделаны в загородных домах и выстроены по типу цокольного этажа – в них есть маленькие окна, выходящие прямо на газонную площадку. В некоторых типах подвалов такими окнами можно дополнить вашу постройку, другие же и без естественного света могут смотреться симпатично при условии хорошего освещения и ремонта.