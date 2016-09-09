До и После: 5 ремонтов подвала

В вашем доме мало места, а подвал не используется достаточно эргономично? Давайте посмотрим на эти 5 удивительных ремонтов, которые изменят ваше представление о данном типе помещений.
Все они сделаны в загородных домах и выстроены по типу цокольного этажа – в них есть маленькие окна, выходящие прямо на газонную площадку. В некоторых типах подвалов такими окнами можно дополнить вашу постройку, другие же и без естественного света могут смотреться симпатично при условии хорошего освещения и ремонта.
После пополнения в семействе владельцы захотели расширить дом на несколько спален. Для главного мастер-сьюта с большой ванной комнатой на двоих, гардеробной и спальней с зоной кинотеатра они выбрали… именно подвал! Давайте посмотрим, что из этого получилось!
На фотографии выше мы видим фрагмент интерьера ванной комнаты. Серо-зеленый камень отлично вписался своей брутальной энергетикой в пространство подвала, а брендовая сантехника, керамика и интегрированная подсветка помогли сделать интерьер более комфортабельным и современным.
В некоторых домах в подвалах мы можем найти старые бассейны, уже непригодные к использованию. Если вы купили такой дом, стоит задуматься о реорганизации пространства и здесь.
Гораздо более удачным решением будет сделать на его месте SPA-салон с новенькой сауной, массажной зоной, комнатой отдыха с TV, собственным солярием и т.п.
Интегрированные сауны от Corso (Германия) удачно смотрятся в любой обстановке и с любой высотой потолков!
Трудно поверить, но раньше в этот подвал в двухэтажном доме загоняли телегу от лошади! В нем есть маленькое окно, как для цоколя, и атмосфера запустения.
Теперь этот подвал выглядит, как номер в бутик-отеле с этническим уклоном! Посмотрите, как красиво были обыграны деревянные потолочные балки и как элегантно оформлен вход в новую ванную комнату с золотым декором!
Даже подвалы без окна отлично смотрятся после редизайна, если знать, что с ними делать. Вы можете организовать здесь гардеробную, библиотеку, каминную комнату с биокамином (нужна дополнительная вентиляция), устроить мастерскую по дереву или пошиву декоративных кукол!
Если вам негде расположить вашу коллекцию или вы хотите найти новое место для занятий хобби, стоит подумать о редизайне подвала. Здесь может уместиться гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
На самом деле это помещение является первым этажом большого дома и врезано в холм, поэтому частично оно является первым этажом, частично – подвалом, смотря с какой стороны посмотреть. В процессе редизайна дом получил статус реконструкции исторического памятника и начал выглядеть как итальянское поместье винодела.
Вот таким интерьер этого подвала был в воображении дизайнера, который воплотит «картинку» в жизнь с высокой точностью. Дом находится в провинции и является частью наследия Италии. Такие дома «под реконструкцию» можно найти на сайтах агентств недвижимости за 5000-25000 евро или около 50-100 тыс. евро, если это «настоящий замок»!
Больше про подвалы,их ремонт и обустройство можно узнать в статьях про футуристичный винный погреб, гараж и домашний кинотеатр в подвале.
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