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До и После: 5 ремонтов подвала

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Stilvollendet und reizvoll: Private Design-Sauna, corso sauna manufaktur gmbh corso sauna manufaktur gmbh Сауны Дерево Красный
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В вашем доме мало места, а подвал не используется достаточно эргономично? Давайте посмотрим на эти 5 удивительных ремонтов, которые изменят ваше представление о данном типе помещений.

Все они сделаны в загородных домах и выстроены по типу цокольного этажа – в них есть маленькие окна, выходящие прямо на газонную площадку. В некоторых типах подвалов такими окнами можно дополнить вашу постройку, другие же и без естественного света могут смотреться симпатично при условии хорошего освещения и ремонта.

​До: простая комната

Umbau Bad, DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo! DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur – egal wo!

DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur – egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!

После пополнения в семействе владельцы захотели расширить дом на несколько спален. Для главного мастер-сьюта с большой ванной комнатой на двоих, гардеробной и спальней с зоной кинотеатра они выбрали… именно подвал! Давайте посмотрим, что из этого получилось!

​После: ванная комната

Umbau Bad, DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo! DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur – egal wo!

DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur – egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!

На фотографии выше мы видим фрагмент интерьера ванной комнаты. Серо-зеленый камень отлично вписался своей брутальной энергетикой в пространство подвала, а брендовая сантехника, керамика и интегрированная подсветка помогли сделать интерьер более комфортабельным и современным.

​До: старый бассейн

Stilvollendet und reizvoll: Private Design-Sauna, corso sauna manufaktur gmbh corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh

corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh

В некоторых домах в подвалах мы можем найти старые бассейны, уже непригодные к использованию. Если вы купили такой дом, стоит задуматься о реорганизации пространства и здесь.

​После: SPA-салон

Stilvollendet und reizvoll: Private Design-Sauna, corso sauna manufaktur gmbh corso sauna manufaktur gmbh Сауны Дерево Красный
corso sauna manufaktur gmbh

corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh

Гораздо более удачным решением будет сделать на его месте SPA-салон с новенькой сауной, массажной зоной, комнатой отдыха с TV, собственным солярием и т.п.

Интегрированные сауны от Corso (Германия) удачно смотрятся в любой обстановке и с любой высотой потолков!

​До: старый амбар

Prima dopo, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Трудно поверить, но раньше в этот подвал в двухэтажном доме загоняли телегу от лошади! В нем есть маленькое окно, как для цоколя, и атмосфера запустения.

​После: мастер-сьют

Prima dopo, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Теперь этот подвал выглядит, как номер в бутик-отеле с этническим уклоном! Посмотрите, как красиво были обыграны деревянные потолочные балки и как элегантно оформлен вход в новую ванную комнату с золотым декором!

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​До: подвал без окна

homify
homify

homify
homify
homify

Даже подвалы без окна отлично смотрятся после редизайна, если знать, что с ними делать. Вы можете организовать здесь гардеробную, библиотеку, каминную комнату с биокамином (нужна дополнительная вентиляция), устроить мастерскую по дереву или пошиву декоративных кукол!

​После: домик для хобби

homify
homify

homify
homify
homify

Если вам негде расположить вашу коллекцию или вы хотите найти новое место для занятий хобби, стоит подумать о редизайне подвала. Здесь может уместиться гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

​До: подвал в старом доме

Prima dopo, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

На самом деле это помещение является первым этажом большого дома и врезано в холм, поэтому частично оно является первым этажом, частично – подвалом, смотря с какой стороны посмотреть. В процессе редизайна дом получил статус реконструкции исторического памятника и начал выглядеть как итальянское поместье винодела.

​После: поместье винодела

Prima dopo, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Вот таким интерьер этого подвала был в воображении дизайнера, который воплотит «картинку» в жизнь с высокой точностью. Дом находится в провинции и является частью наследия Италии. Такие дома «под реконструкцию» можно найти на сайтах агентств недвижимости за 5000-25000 евро или около 50-100 тыс. евро, если это «настоящий замок»!

Больше про подвалы,их ремонт и обустройство можно узнать в статьях про футуристичный винный погребгараж и домашний кинотеатр в подвале.

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До и После: Как строятся дома по-американски
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