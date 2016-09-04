10 дверей в русские дома

Давайте вместе посмотрим на уральские, сибирские, ростовские, сочинские двери и найдем отличия…
Горы, березы, дикая природа и холодные зимы – что еще нужно, что почувствовать всю силу природы? В этом интересном домике мы нашли деревянную дверь, ведущую в теплый тамбур, она имеет расстекловку и отдельный козырек специально для входа.
Этот замечательный проект дома в Калининграде не раз попадал в TOP’ы подборок homify. Сегодня мы поговорим о его потрясающем парадном входе с лестницей с каменными ступенями и коваными перилами. Дверь здесь ведет в остекленный тамбур, который является эркером, она стеклянная, баклажанного цвета и имеет изысканную расстекловку. Отличный вариант для европейских стилей, кантри и минимализма!
Этот дом находится в Ростовской области и показывает все возможности теплого климата с панорамным остеклением, отсутствием тамбура, но главное – с особенной атмосферой. Дверь здесь деревянная распашная и имеет стекла с боков, а над ей – двусветное остекление для прихожей и лестничного холла.
Умеренный климат центрально-европейской части России или, как иногда принято говорить, «средняя полоса» или «среднерусский район» относится к таким областям, как Московская, Тверская, Смоленская, Орловская, Курская, Самарская, Пензенская и всему тому, что между ними. Рельеф здесь равнинный, с небольшими холмами, редко – лесными массивами.
Смешанные и широколиственные леса и посадки создают здесь особенное настроение, идеальное для таких проектов, как на фотографии выше. Здесь американский стиль от студии ANIMA выполнен с декоративным дополнением красным кирпичом и аутентичными интерьерами. Дверь здесь деревянная, двойная распашная.
В этом срубе мы найдем характерные признаки традиционного сибирского дома. Здесь есть остекленный тамбур-веранда с маленьким крыльцом и резным декором. Над ним – балкон и мансардные спальни. Дверь здесь современная, стеклянная, с дополнительным стеклом сверху.
В районе Сочи и ближайших городов мы видим любовь к греческой и римской архитектуре. Здесь популярно использование таких классических элементов, как колонны, балясины, арочные своды, изысканная ковка, руст, фонтаны и геометричный стиль в ландшафтном дизайне. Распространены и арочные окна и двери, с расстекловкой, и парадные входы со множеством ступеней.
Этот дом в Московской области является летней кухней со стеклянные дверьми-слайдерамы и высоким крыльцом. Шоколадная цветовая гамма идеально выглядит на фоне лесного массива.
Прерии очень похожи на равнины средней полосы России. В некоторых местах они выглядят практически идентичными. Так, в США в такой местности популярны ранчо – вытянутые по участку дома с 1 или 1,5 этажами и особенной планировкой, где все спальни находятся в дальней части первого этажа, а полуторный если и используется, то для второй гостиной, кабинета, детской игровой, двусветной гостиной. Парадные двери в таком доме обычно современные, без излишеств, выполненные из пластика или дерева, от улицы к ним ведет строго прямая дорожка.
На европейской части России популярны и проекты из Германии или Польши. Здесь модерн характеризуется любовью к традиционным баварским мансардам. Парадные двери здесь часто глухие, без стекол, черных или серых оттенков, минималистичные.
Этот дом с бассейном расположен на берегу реки и имеет роскошную темную дверь из массива, окруженную колоннами на парадном фасаде. Несмотря на светлую цветовую гамму экстерьера дверь здесь яркая, заметная, что характерно для классического стиля.
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