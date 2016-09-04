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10 дверей в русские дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Дома в классическом стиле
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Давайте вместе посмотрим на уральские, сибирские, ростовские, сочинские двери и найдем отличия…

​Уральская альтернатива

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Горы, березы, дикая природа и холодные зимы – что еще нужно, что почувствовать всю силу природы? В этом интересном домике мы нашли деревянную дверь, ведущую в теплый тамбур, она имеет расстекловку и отдельный козырек специально для входа.

Прибалтийское волшебство

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Этот замечательный проект дома в Калининграде не раз попадал в TOP’ы подборок homify. Сегодня мы поговорим о его потрясающем парадном входе с лестницей с каменными ступенями и коваными перилами. Дверь здесь ведет в остекленный тамбур, который является эркером, она стеклянная, баклажанного цвета и имеет изысканную расстекловку. Отличный вариант для европейских стилей, кантри и минимализма!

​Ростовский размах

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Этот дом находится в Ростовской области и показывает все возможности теплого климата с панорамным остеклением, отсутствием тамбура, но главное – с особенной атмосферой. Дверь здесь деревянная распашная и имеет стекла с боков, а над ей – двусветное остекление для прихожей и лестничного холла.

​Эстетика средней полосы

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Дома в классическом стиле
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Умеренный климат центрально-европейской части России или, как иногда принято говорить, «средняя полоса» или «среднерусский район» относится к таким областям, как Московская, Тверская, Смоленская, Орловская, Курская, Самарская, Пензенская и всему тому, что между ними. Рельеф здесь равнинный, с небольшими холмами, редко – лесными массивами. 

Смешанные и широколиственные леса и посадки создают здесь особенное настроение, идеальное для таких проектов, как на фотографии выше. Здесь американский стиль от студии ANIMA выполнен с декоративным дополнением красным кирпичом и аутентичными интерьерами. Дверь здесь деревянная, двойная распашная.

​Сибирский ритм

Фасад Архитектурная студия 'Солнечный дом' Дома в классическом стиле
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>

Фасад

Архитектурная студия "Солнечный дом"
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>
Архитектурная студия "Солнечный дом"

В этом срубе мы найдем характерные признаки традиционного сибирского дома. Здесь есть остекленный тамбур-веранда с маленьким крыльцом и резным декором. Над ним – балкон и мансардные спальни. Дверь здесь современная, стеклянная, с дополнительным стеклом сверху.

Сочинская сказка

Коттеджи, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Дома в классическом стиле
Студия Ксении Седой

Коттеджи

Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой

В районе Сочи и ближайших городов мы видим любовь к греческой и римской архитектуре. Здесь популярно использование таких классических элементов, как колонны, балясины, арочные своды, изысканная ковка, руст, фонтаны и геометричный стиль в ландшафтном дизайне. Распространены и арочные окна и двери, с расстекловкой, и парадные входы со множеством ступеней.

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Лесная сказка

Дом, Николай Карачев Николай Карачев Дома в рустикальном стиле
Николай Карачев

Дом

Николай Карачев
Николай Карачев
Николай Карачев

Этот дом в Московской области является летней кухней со стеклянные дверьми-слайдерамы и высоким крыльцом. Шоколадная цветовая гамма идеально выглядит на фоне лесного массива.

​Ранчо для прерий

Проект дома в классическом стиле Way-Project Architecture & Design Дома в классическом стиле Дерево Белый Проект дома в классическом стиле
Way-Project Architecture &amp; Design

Проект дома в классическом стиле

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Прерии очень похожи на равнины средней полосы России. В некоторых местах они выглядят практически идентичными. Так, в США в такой местности популярны ранчо – вытянутые по участку дома с 1 или 1,5 этажами и особенной планировкой, где все спальни находятся в дальней части первого этажа, а полуторный если и используется, то для второй гостиной, кабинета, детской игровой, двусветной гостиной. Парадные двери в таком доме обычно современные, без излишеств, выполненные из пластика или дерева, от улицы к ним ведет строго прямая дорожка.

​Европейский мотив

Коттедж, Kucherenko Design Kucherenko Design Дома в классическом стиле
Kucherenko Design

Коттедж

Kucherenko Design
Kucherenko Design
Kucherenko Design

На европейской части России популярны и проекты из Германии или Польши. Здесь модерн характеризуется любовью к традиционным баварским мансардам. Парадные двери здесь часто глухие, без стекол, черных или серых оттенков, минималистичные.

​Классика жанра

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Дома в эклектичном стиле
Дизайн мастерская Елены Тимченко

дом на берегу реки

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Этот дом с бассейном расположен на берегу реки и имеет роскошную темную дверь из массива, окруженную колоннами на парадном фасаде. Несмотря на светлую цветовую гамму экстерьера дверь здесь яркая, заметная, что характерно для классического стиля.

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