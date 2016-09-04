10 дверей в русские дома

Умеренный климат центрально-европейской части России или, как иногда принято говорить, «средняя полоса» или «среднерусский район» относится к таким областям, как Московская, Тверская, Смоленская, Орловская, Курская, Самарская, Пензенская и всему тому, что между ними. Рельеф здесь равнинный, с небольшими холмами, редко – лесными массивами.

Смешанные и широколиственные леса и посадки создают здесь особенное настроение, идеальное для таких проектов, как на фотографии выше. Здесь американский стиль от студии ANIMA выполнен с декоративным дополнением красным кирпичом и аутентичными интерьерами. Дверь здесь деревянная, двойная распашная.