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Как распланировать участок на даче

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Country Garden, Christine Wilson Gardens Christine Wilson Gardens
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В этой Книге Идей мы поговорим об основных этапах проектирования участка на даче и предлагаем вам рассмотреть вариант найма профессионального ландшафтного архитектора.

​До: что мы имеем

Garden before Westacott Gardens
Westacott Gardens

Garden before

Westacott Gardens
Westacott Gardens
Westacott Gardens

Для начала стоит понять, что никакой план не поможет вам по мановению волшебной палочки избавиться от недостатков участка. Заросший дачный участок придется кропотливо избавлять от лишних насаждений, грязный – чистить, забор – менять, а дачный домик отремонтировать от и до.

План лишь поможет вам сэкономить время, немного уменьшить объем работ, но самое главное – он позволит вам контролировать конечный результат. Выбрав стиль, цвета и материалы заранее, вы сможете затем делать работу с уверенностью в успехе.

​После: традиционная дача

Smaller deck to surround new greenhouse. Westacott Gardens
Westacott Gardens

Smaller deck to surround new greenhouse.

Westacott Gardens
Westacott Gardens
Westacott Gardens

Один из вариантов для дизайна стандартного 6-соточного участка вы видите на фотографии выше. На заднем плане – огород с грядками и маленьким заборчиком, в центре участка – газонная площадка с мощеными площадками для столовой и патио по периметру. Также здесь есть теплица на деревянной террасе и терраса при доме.

​После: садик для красоты

Gorgeous Gardens Передний двор
Gorgeous Gardens

Gorgeous Gardens
Gorgeous Gardens
Gorgeous Gardens

Декоративный садик будет иметь больше цветущих растений, элегантных дорожек и аксессуаров. Здесь вовсе не обязательно создавать огород, можно ограничиться двумя теплицами для томатов и огурцов/перцев и ягодными кустарниками, яблонями.

​Планируем с самого начала

Garden plan Christine Wilson Gardens
Christine Wilson Gardens

Garden plan

Christine Wilson Gardens
Christine Wilson Gardens
Christine Wilson Gardens

Для начала вам стоить определить то, как вы будете создавать приватность в саду – забором (и каким именно) или живой изгородью. Ее стоит посадить раньше всего остального, чтобы она уже набирала свой рост.

Затем нужно найти место для мощеной площадки (или террасы) при доме, газонной площадки и грядок. Можно предусмотреть место для беседки и лавочки, подъезд к дому или автостоянку. 6 соток – вполне достаточно для того, чтобы иметь маленький домик и всего понемногу.

​Цветовая палитра

Masterplan. homify Сад в стиле модерн
homify

Masterplan.

homify
homify
homify

Очень важно, чтобы ваши посадки были четко контролируемы. Очень легко поддаться искушению сажать все что можно там, где оно «влезает». На самом деле контроль над посадками – 50% успеха аккуратного вида сада. Очень важно создавать многоуровневые клумбы по периметру из деревьев, кустарников, мелких цветов и почвопокровных, которые мгновенно облагораживают весь вид участка.

В идеале вы можете создать особенные палитры для сада, выбирая гамму для каждого сезона. Пусть весна будет бодрой – бело-сиренево-голубой, лето – розово-бело-фиолетовым, а осень – красно-оранжево-алой. Если вы будете стараться соблюсти все сроки цветения и создать устойчивые палитры, ваша работа окупится!

​Мощеные площадки и дорожки

Master Plan for Garden Design of Seaside Style Garden Borrowed Space Сад в стиле модерн
Borrowed Space

Master Plan for Garden Design of Seaside Style Garden

Borrowed Space
Borrowed Space
Borrowed Space

Очень важно заранее предусмотреть и планировку мощеных площадок и дорожек. Некоторым из них понадобится уклон в противоположную от дома сторону, чтобы вода не застаивалась около фундамента, другим – настоящий водосток и всем – полноценный фундамент.

​Выбираем растения

Генеральный план. Ландшафтный дизайн-проект частного сада. Руслан Михайлов rmgarden Сад в средиземноморском стиле
Руслан Михайлов rmgarden

Генеральный план. Ландшафтный дизайн-проект частного сада.

Руслан Михайлов rmgarden
Руслан Михайлов rmgarden
Руслан Михайлов rmgarden

Генеральный план участка вместе с дизайнерским проектом вам поможет создать ландшафтный архитектор. Найти такого можно в разделе «Специалисты».

В арсенале профессионала тысячи знакомых ему растений и точное знание об их поведении на участке, сочетании с другими культурами и внешнем виде в течение всего сезона. Архитектор знает, что нельзя экономить на фундаменте для площадок и дорожек, как спланировать высокие грядки в идеальном месте и как распределить ваш бюджет, чтобы он не пострадал.

Ландшафтный проект для 6 соток может стоить от 5 до 25 тысяч рублей, в зависимости от общего бюджета на реализацию. Если вы планируете малобюджетный проект, можете рассчитывать на нижнюю планку в 5-10 тыс. рублей.

Для самостоятельного проектирования вам понадобится большой объем профессиональной литературы, как минимум год для планирования, год для реализации, и еще пара лет для исправления мелких и крупных ошибок. Кроме того, чаще всего ошибки требуют дополнительных вложений (пересадка деревьев в более правильное место, замена неподходящей для улицы плитки, перенос одних зон в другую часть сада, от дождя или ветра и т. п.), что в итоге обойдется вам гораздо дороже.

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