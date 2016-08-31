Как распланировать участок на даче

Для начала стоит понять, что никакой план не поможет вам по мановению волшебной палочки избавиться от недостатков участка. Заросший дачный участок придется кропотливо избавлять от лишних насаждений, грязный – чистить, забор – менять, а дачный домик отремонтировать от и до.

План лишь поможет вам сэкономить время, немного уменьшить объем работ, но самое главное – он позволит вам контролировать конечный результат. Выбрав стиль, цвета и материалы заранее, вы сможете затем делать работу с уверенностью в успехе.