​10 супер-бюджетных домов с ценами

Бюджетный дом для молодой семьи имеет четкие функции и возможности и при этом всегда может быть дополнен бассейном или зимним садом по вашему требованию. Главные его качества – практичность, удобство и экономичность – позволяют смело назвать его спасением для молодых семей. Такой дом площадью в 150 кв. метров даже проще содержать в чистоте, чем квартиру, в которой вещей больше, чем шкафов, и много старой мебели. Даже панорамное остекление не доставляет хлопот, если знать, как быстро и легко его можно поддерживать в чистоте.
Итак, мы начинаем нашу удивительную экскурсию по домам, которые, как минимум, вдохновляют! Узнать о каждом доме больше и просмотреть планировки (!) можно, щелкнув на фотографию, а затем справа на ссылку «Проект».
Этот домик с мансардой AMARYLIS 2 имеет площадь в 148 кв. метров, четыре спальни и три ванные комнаты, а также гараж на два автомобиля. Заявленная стоимость постройки в Польше – 2,7 млн рублей без отделки и 4,8 млн рублей с отделкой. Архитектор Tomasz Sobieszuk.
Этот милый двухэтажный дом Malinowy имеет большую площадь в 118 кв. метров, три спальни на мансарде, у него нет гаража, но есть большая гостиная в 40 кв. метров. Заявленная стоимость постройки в Польше – 2,8 млн рублей без отделки и 4,2 млн рублей с отделкой. Архитектор Maciej Matłowski.
KIWI 3 – это маленький домик площадью в 103 кв. метра (+ гараж и котельная, как и во всех проектах ниже), с тремя спальнями и двумя ванными комнатами. Есть терраса, кладовая на кухне, двери-слайдеры в гостиной с выходом на террасу и гараж на два автомобиля. Заявленная стоимость постройки в Польше – 3 млн рублей без отделки и 4,8 млн рублей с отделкой. Архитектор Tomasz Sobieszuk.
Маленький KOLIBER 4 имеет площадь в 109 кв. метров, три спальни на мансарде и удобную линейную планировку с кухней в нише. Архитектор Tomasz Sobieszuk.
Маленький BEZ имеет площадь в 86 кв. метров, три маленькие спальни и маленькую кухню. Его можно сравнить с маленькой четырехкомнатной квартирой с бонусами в виде двух уровней и сада. Заявленная стоимость постройки в Польше – 1,8 млн рублей без отделки и 3 млн рублей с отделкой. Архитектор Tomasz Sobieszuk.
Проект RIKO III G2 имеет площадь 133 кв. метра, четыре спальни, гараж на два автомобиля, кухню с островом и террасой и два балкона на мансарде. В доме три ванные комнаты. Заявленная стоимость постройки в Польше – 2,8 млн рублей с минимальной отделкой.
Home KONCEPT-31 имеет площадь в 140 кв. метров (+ гараж, как и во всех других проектах не входящий в общую площадь), три спальни и удобную планировку с разграничением приватной и общественной зон. В доме есть гостиная в 40 кв. метров, гардеробная в 5 кв. метров и ванная комната в 9,5 кв. метров. Озвученная стоимость реализации с отделкой – 7,3 млн рублей. Дом построен из керамических блоков с утеплением минеральной ватой, на ленточном фундаменте. Отопление – газ, теплый пол и несколько радиаторов.
Этот стильный дом имеет площадь около 220 кв. метров, панорамное остекление со стороны заднего фасада и выглядит очень современно. Примерная стоимость реализации – от 6 млн рублей с отделкой.
Внушительный ONYKS 4 имеет площадь в 260 кв. метров, две огромные спальни (38 и 30 метров), кабинет, огромную гардеробную и ванную комнату. Заявленная стоимость постройки в Польше – 5,6 млн рублей без отделки и 8,5 млн рублей с отделкой. Архитектор Maciej Matłowski.
Уникальный проект ALIBI имеет три спальни и площадь в 128 кв. метров. В доме есть большая гостиная, гараж на два автомобиля и мастер-сьют для главной спальни. Архитектор Tomasz Sobieszuk.
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