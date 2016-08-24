​10 супер-бюджетных домов с ценами

Бюджетный дом для молодой семьи имеет четкие функции и возможности и при этом всегда может быть дополнен бассейном или зимним садом по вашему требованию. Главные его качества – практичность, удобство и экономичность – позволяют смело назвать его спасением для молодых семей. Такой дом площадью в 150 кв. метров даже проще содержать в чистоте, чем квартиру, в которой вещей больше, чем шкафов, и много старой мебели. Даже панорамное остекление не доставляет хлопот, если знать, как быстро и легко его можно поддерживать в чистоте.

Итак, мы начинаем нашу удивительную экскурсию по домам, которые, как минимум, вдохновляют! Узнать о каждом доме больше и просмотреть планировки (!) можно, щелкнув на фотографию, а затем справа на ссылку «Проект».