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20 идеальных шкафов для малогабариток

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гардеробная в эклектичном стиле
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Кажется, что идеальный шкаф для однушки подобрать просто невозможно. Ведь, как минимум, он должен быть в два раза больше, чем позволяет площадь. На самом деле это не совсем так. Современная перепланировка и удачные индивидуальные решения от дизайнера помогут вам, как и владельцам данных квартир, организовать хранение по высшему классу.

​Для мансарды

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Гардеробная в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Таунхаус в Подмосковье

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Не самый популярный вариант, но тем не менее в загородных коттеджах очень актуальный – создание гардеробной на мансарде в месте, где потолки уже слишком низкие для организации жилого пространства.

​Гардеробная при спальне

homify Гардеробная в скандинавском стиле Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

Ваша спальня имеет площадь около 14 кв. метров или больше? Тогда у вас здесь есть место для отдельной гардеробной с будуарным столиком! Для них нужно минимум 2x2, а лучше 3x2,5 кв. метра пространства. Отделить гардеробную от спальни следует гипсокартоном.

Зеркальный шкаф-купе

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Одним из фаворитом в дизайне малогабаритки является полностью зеркальный шкаф-купе, который утоплен в нишу или имеет зеркальные боковые стенки. Он почти невидим!

​Шкаф в спальне от пола до потолка

Closets. Cocina y Cristales | Natura Residencial. , Avianda Kitchen Design Avianda Kitchen Design Гардеробная в стиле минимализм Изделия из древесины Эффект древесины
Avianda Kitchen Design

Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design

Это удачное решение в современном стиле в первую очередь показывает, что шкаф в малогабаритке обязательно должен иметь формат от пола до потолка.

​Шкаф-невидимка

homify Гардеробная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Этот шкаф в маленькой гостиной, которую для удобства пришлось объединить с прихожей, почти незаметен благодаря своей виртуозной отделке. Длина комнаты при этом – всего лишь 5 метров (без прихожей)! Шкаф-купе в гостиной – важное решение на пути к обустройству идеальных мест хранения.

​Шкаф вместо стеллажа

FOREST PROJECT, Polka architecture studio Polka architecture studio Рабочий кабинет в стиле минимализм
Polka architecture studio

FOREST PROJECT

Polka architecture studio
Polka architecture studio
Polka architecture studio

Современные бренды предлагают удивительные решения на основе открытых и закрытых модулей в одном стиле. Такой блок отлично подойдет для маленькой гостиной, детской спальни, коридора. Вместо обычного стеллажа вы получаете настоящий шкаф!

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​Обустроенная кладовая

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México Гардеробная в стиле модерн Твердая древесина Эффект древесины
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Во многих типовых квартирах есть маленькие кладовые площадью чуть более 1 кв. метра. Если правильно ее обустроить и выбросить все лишнее, здесь найдется место для всей сезонной одежды и даже больше.

​Вдоль окна

Квартира в ЖК "Белые Ночи", Center of interior design Center of interior design Спальня в стиле кантри
Center of interior design

Квартира в ЖК Белые Ночи

Center of interior design
Center of interior design
Center of interior design

Системы хранения вдоль окна очень функциональны, позволяют прямо перед окном организовать письменный или будуарный столик или даже сделать мягкий подоконник.

В ломаном коридоре

DEPARTAMENTO EN BOSQUE REAL, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores Гардеробная в стиле модерн
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

Квартиры с ломаными коридорами обязательно должны быть оснащены индивидуальными системами хранения по типу представленной на фото.

​Под мезонином

homify Гардеробная в стиле модерн Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

В маленькой спальне, детской или студии с мезонином место под кроватью составляет около 4 кв. метров, которые можно использовать для организации гардеробной.

​Стандартная прихожая

homify Гардеробная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Эта шикарная прихожая имеет ширину в 1,5 метра и длину в 2,5 метра. Правая стена – сплошное зеркало с неоновой подсветкой у пола, глубина шкафа в центре – всего лишь 30 см, но и это отлично работает!

​Простейшая гардеробная при спальне

REFORMA DE APARTAMENTO EN DONOSTIA, ERRASTI ERRASTI Гардеробная в стиле модерн
ERRASTI

ERRASTI
ERRASTI
ERRASTI

Чтобы создать гардеробную при спальне прямо сейчас, без перепланировки и ремонта, стоит запастись дверьми-слайдерами и штангами, а также декоративными деревянными панелями для обивки стен (последнее не обязательно).

​Встроенные шкафы

Процесс ремонта в ЖК по ул. Яна Полуяна Студия интерьерного дизайна happy.design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Студия интерьерного дизайна happy.design

Процесс ремонта в ЖК по ул. Яна Полуяна

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Очень удобны для использования встроенные шкафы, позволяющие до сантиметра рационально использовать все пространство прихожей или спальни.

​Умные шкафы

Vestidor, Trestrastos Trestrastos Гардеробная в стиле модерн
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

Некоторые шкафы особенно умные. Например, они позволяют даже место под потолком использовать для одежды, а не для коробок с ненужными вещами.

​Хранение под лестницей

Stair Closet, La Fustería - Carpinteros La Fustería - Carpinteros Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
La Fustería – Carpinteros

La Fustería - Carpinteros
La Fustería – Carpinteros
La Fustería - Carpinteros

В этом шикарном интерьере хранение организовано под лестницей – для обуви и верхней одежды в разных местах.

​Гламурная гардеробная

dressing room, Your royal design Your royal design Гардеробная в эклектичном стиле
Your royal design

dressing room

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Не стоит думать, что маленькая прихожая или гардеробная не может быть роскошной, гламурной или сложной в дизайнерском плане. Не обязательно ограничивать себя модерном и минимализмом. Здесь, например, элегантная кушетка является и местом хранения – прямо под ней!

​Модуль вдоль стены с изголовьем

Спальня в трехкомнатной в СПб Design interior OLGA MUDRYAKOVA Спальня в стиле модерн Изделия из древесины Коричневый
Design interior OLGA MUDRYAKOVA

Спальня в трехкомнатной в СПб

Design interior OLGA MUDRYAKOVA
Design interior OLGA MUDRYAKOVA
Design interior OLGA MUDRYAKOVA

Во многих спальнях это пространство занято малогабаритной мебелью, а не полноценным шкафом. Дело в том, что кровать без объемного изголовья выглядит тогда слишком «утопленной» в нишу, что нравится не всем. Но если вы выберете отделку стены текстильными панелями (как в интерьере выше) или с крупноформатным изголовьем, то проблема будет решена!

​Ультра-гардеробная на мансарде

homify Гардеробная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Вот еще один вариант умной гардеробной на мансарде, где зеркала красиво расположены перед модулем со шляпами и сумками.

​Гардеробная в нише

Cпальня - алтернатива светлый цвет паркета Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Спальня в классическом стиле Серый
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова

Cпальня – алтернатива светлый цвет паркета

Бюро9 - Екатерина Ялалтынова
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова
Бюро9 - Екатерина Ялалтынова

Если в вашей спальне есть ниша, очень разумно было бы использовать ее как раз под создание гардеробной.

​Гардеробная сбоку

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гардеробная в эклектичном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Французский уголок в Балтийской жемчужине

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Но и сбоку можно красиво оформить пространство для хранения вещей. Этот безумно элегантный вариант понравится всем любителям неоклассики! 

​Для прихожей

Дизайн квартиры в серо-бежевых тонах с винным акцентом, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>

Дизайн квартиры в серо-бежевых тонах с винным акцентом

Лаборатория дизайна "КУБ"
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>
Лаборатория дизайна "КУБ"

Стандартные модули для прихожей с вешалкой, зеркалом, полочкой для обуви и шкафом-купе обычно бывают одними из самых практичных!

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