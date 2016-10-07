20 идеальных шкафов для малогабариток

Кажется, что идеальный шкаф для однушки подобрать просто невозможно. Ведь, как минимум, он должен быть в два раза больше, чем позволяет площадь. На самом деле это не совсем так. Современная перепланировка и удачные индивидуальные решения от дизайнера помогут вам, как и владельцам данных квартир, организовать хранение по высшему классу.