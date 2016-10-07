20 идеальных шкафов для малогабариток

Кажется, что идеальный шкаф для однушки подобрать просто невозможно. Ведь, как минимум, он должен быть в два раза больше, чем позволяет площадь. На самом деле это не совсем так. Современная перепланировка и удачные индивидуальные решения от дизайнера помогут вам, как и владельцам данных квартир, организовать хранение по высшему классу.
Не самый популярный вариант, но тем не менее в загородных коттеджах очень актуальный – создание гардеробной на мансарде в месте, где потолки уже слишком низкие для организации жилого пространства.
Ваша спальня имеет площадь около 14 кв. метров или больше? Тогда у вас здесь есть место для отдельной гардеробной с будуарным столиком! Для них нужно минимум 2x2, а лучше 3x2,5 кв. метра пространства. Отделить гардеробную от спальни следует гипсокартоном.
Одним из фаворитом в дизайне малогабаритки является полностью зеркальный шкаф-купе, который утоплен в нишу или имеет зеркальные боковые стенки. Он почти невидим!
Это удачное решение в современном стиле в первую очередь показывает, что шкаф в малогабаритке обязательно должен иметь формат от пола до потолка.
Этот шкаф в маленькой гостиной, которую для удобства пришлось объединить с прихожей, почти незаметен благодаря своей виртуозной отделке. Длина комнаты при этом – всего лишь 5 метров (без прихожей)! Шкаф-купе в гостиной – важное решение на пути к обустройству идеальных мест хранения.
Современные бренды предлагают удивительные решения на основе открытых и закрытых модулей в одном стиле. Такой блок отлично подойдет для маленькой гостиной, детской спальни, коридора. Вместо обычного стеллажа вы получаете настоящий шкаф!
Во многих типовых квартирах есть маленькие кладовые площадью чуть более 1 кв. метра. Если правильно ее обустроить и выбросить все лишнее, здесь найдется место для всей сезонной одежды и даже больше.
Белые Ночи
Системы хранения вдоль окна очень функциональны, позволяют прямо перед окном организовать письменный или будуарный столик или даже сделать мягкий подоконник.
Квартиры с ломаными коридорами обязательно должны быть оснащены индивидуальными системами хранения по типу представленной на фото.
В маленькой спальне, детской или студии с мезонином место под кроватью составляет около 4 кв. метров, которые можно использовать для организации гардеробной.
Эта шикарная прихожая имеет ширину в 1,5 метра и длину в 2,5 метра. Правая стена – сплошное зеркало с неоновой подсветкой у пола, глубина шкафа в центре – всего лишь 30 см, но и это отлично работает!
Чтобы создать гардеробную при спальне прямо сейчас, без перепланировки и ремонта, стоит запастись дверьми-слайдерами и штангами, а также декоративными деревянными панелями для обивки стен (последнее не обязательно).
Очень удобны для использования встроенные шкафы, позволяющие до сантиметра рационально использовать все пространство прихожей или спальни.
Некоторые шкафы особенно умные. Например, они позволяют даже место под потолком использовать для одежды, а не для коробок с ненужными вещами.
В этом шикарном интерьере хранение организовано под лестницей – для обуви и верхней одежды в разных местах.
Не стоит думать, что маленькая прихожая или гардеробная не может быть роскошной, гламурной или сложной в дизайнерском плане. Не обязательно ограничивать себя модерном и минимализмом. Здесь, например, элегантная кушетка является и местом хранения – прямо под ней!
Во многих спальнях это пространство занято малогабаритной мебелью, а не полноценным шкафом. Дело в том, что кровать без объемного изголовья выглядит тогда слишком «утопленной» в нишу, что нравится не всем. Но если вы выберете отделку стены текстильными панелями (как в интерьере выше) или с крупноформатным изголовьем, то проблема будет решена!
Вот еще один вариант умной гардеробной на мансарде, где зеркала красиво расположены перед модулем со шляпами и сумками.
Если в вашей спальне есть ниша, очень разумно было бы использовать ее как раз под создание гардеробной.
Балтийской жемчужине
Но и сбоку можно красиво оформить пространство для хранения вещей. Этот безумно элегантный вариант понравится всем любителям неоклассики!
Стандартные модули для прихожей с вешалкой, зеркалом, полочкой для обуви и шкафом-купе обычно бывают одними из самых практичных!
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