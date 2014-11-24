Отель Villa Honegg – заслуженные 5*

Проект, который мы представляем сегодня, не нуждается в подробном описании – фотографии отеля Villa Honegg 5* звучат красноречивее самых восторженных отзывов. Гостиница была построена на вершине горы Бюргенберг в 1900-х, вид из окон отеля считается одним из самых захватывающих в мире. В стенах Villa Honegg 5* в свое время отдыхали такие звезды как Чарли Чаплин, Одри Хепберн и Софи Лорен. Неслучайно выбор знаменитостей пал именно на эту гостиницу – это действительно волшебное место, идеально подходящее как для отдыха в уединении, так и для романтичных выходных.
Гостей Villa Honegg 5* ждут роскошные номера с балконами, пейзажный бассейн с подогревом и с видом на озеро Люцерн, частный кинотеатр, оздоровительный центр, ресторан, лаундж-бар с камином и много других увлекательных возможностей для отдыха. Дизайном интерьера Villa Honegg 5* занималась команда архитекторов из бюро Jestico+Whiles, прославившаяся благодаря успешно реализованному проекту по оформлению гостиницы W в центре Лондона. Проекты по реновации и переоборудованию зданий –
конек Jestico+Whiles. В портфолио этого бюро уже почти три десятка отелей в самых разных частях света. Пришло время посмотреть на новую работу талантливых ребят из Jestico+Whiles.
Архитекторам и дизайнерам из бюро Jestico+Whiles всегда удавались проекты, в которых традиция сочетается с современностью. Роскошный отель на высоте 1000 метров над уровнем моря не потерял связи со своей историей. Его фасад был выполнен в редком стиле
густавиан, который шикоро использовался шведской аристоркратией в XVII-XVIII веках. Это светлый и воздушных стиль, любимыми цветами которого является белый и мягкие оттенки синего и зеленого, в качестве акцентирующих деталей часто используется позалота.
Поклонникам активного отдыха знакомо ощущение приятной усталости после долгих пеших прогулок или катания на горных лыжах. Что может быть лучше, чем прийти в уютный гостиничный номер, интерьер которого встретит вас гостеприимным светом и мягкой уютной мебелью. Пол из темного дерева, бледно-зеленые обои, светло-бежевая обивка кресел, соломенная корзинка для домашних тапочек и другие аксессуары, ассоциирующиеся с теплом собственного дома, наполняют атмосферу комнаты спокойствием и умиротворенностью.
Из окон отеля вам откроется удивительный вид на заснеженные альпийские вершины и чистое голубое небо. Для украшения интерьера комнаты была выбрана богатая цветовая палитра, в которой доминируют коричневый, золотой и темно-зеленый. Придерживаясь спокойных тонов, дизайнеры смело экспериментировали с текстурами и отделкой.
Золотой цвет издавна ассоциируется с цветом аристократии, в то время как коричневый считается цветом здоровья и бодрости. Комбинация золотого и коричневого встречается практически во всех номерах отеля. Независимо от типа номера, вид из окна, от которого захватывает дух, вам гарантирован.
Неважно, где вы находитесь, – в собственном номере или в ресторане отеля, потрясающий вид на швейцарские Альпы будет преследовать вас повсюду. При виде такого величественного горного ландшафта, суета городской жизни забывается мгновенно, и вы начинаете по-настоящему наслаждаться атмосферой отпуска в одном из самых живописных уголков планеты. Здесь вы в любой момент сможете сесть в уютное кресло и погрузиться в чтение интересной книги или же подышать свежим альпийским воздухом на просторной террасе.
Ни один гостиничный номер не может считаться завершенным без красиво оформленной ванной комнаты. Благодаря повторяющейся цветовой комбинации, мы чувствуем связь интерьера ванной с интерьером основной комнаты номера. Ванная изобилует деликатными и стильными деталями и балансируя на грани модернизма и густавианского стиля. Небольшой шкаф для туалетных принадлежностей выполнен из красного дерева, его зигзагообразные узоры в сочетании с ярким букетом свежих цветов дарят ощущение бодрости и хорошего настроения.
В этой грандиозно оформленной гостиной кожа, шелк и темное дерево встретились, чтобы создать потрясающую атмосферу красоты и гармонии. Дизайнеры из Jestico+Whiles намеренно использовали столь различные по составу и характеру материалы, тем самым они создали интерьер, который не только радует глаз, но и вызывает приятные тактильные ощущения. Нам так и хочется прикоснуться к мягкой чуть ребристой коже или провести ладонью по скользкому и гладкому шелку.
Каждый уголок комнат отеля является прямым доказательством того, как деликатно обращаются с историей специалисты из Jestico+Whiles. Все новшества, привнесенные ими в интерьер, выполнены строго в густавианском стиле, который был изначально избран главествующим стилем Villa Honegg – мебель с классическим силуэтом и искусствено состаренными краями, деревянный пол и хрустальные светильники.
Игредиенты для большинства блюд, которые подают гостям в этом отеле, поступают на кухню отеля от местных производителей и приправливаются травми и специями, выращенными в собственном саду. Самый влиятельный ресторанный гид в мире Gault-Millau, поставил ресторану Villa Honegg высокую оценку 14 баллов из 20 возможных. Редкое заведение может похвастаться таким положительным отзывом от столь авторитетного источника.
А теперь давайте посмотрим на главную изюминку Villa Honegg 5* – пейзажный бассейн. Кристалльно чистая вода бирюзового цвета чудесно сочетается с нежно-синим цветом озера Люцерн. Температура воды в бассейне составляет 34ºC, в нем вам не грозит замернуть даже в самые холодные месяцы года.
Этот уникальный бассейн на открытом воздухе был создан специалистами Jestico+Whiles. Ребятам блестяще справились с непростой задачей установить открытый бассейн на высоте 1000 метров над уровнем моря. Только представьте, какое это потрясающее ощущение, купаться в теплой воде под открытым небом с видом на заснеженные горные вершины. Такой отдых невозможно забыть, его хочется повторять снова и снова.