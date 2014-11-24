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Отель Villa Honegg – заслуженные 5*

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles Гостиницы в скандинавском стиле
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Проект, который мы представляем сегодня, не нуждается в подробном описании – фотографии отеля Villa Honegg 5* звучат красноречивее самых восторженных отзывов. Гостиница была построена на вершине горы Бюргенберг в 1900-х, вид из окон отеля считается одним из самых захватывающих в мире. В стенах Villa Honegg 5* в свое время отдыхали такие звезды как Чарли Чаплин, Одри Хепберн и Софи Лорен. Неслучайно выбор знаменитостей пал именно на эту гостиницу – это действительно волшебное место, идеально подходящее как для отдыха в уединении, так и для романтичных выходных. 

Гостей Villa Honegg 5* ждут роскошные номера с балконами, пейзажный бассейн с подогревом и с видом на озеро Люцерн, частный кинотеатр, оздоровительный центр, ресторан, лаундж-бар с камином и много других увлекательных возможностей для отдыха. Дизайном интерьера Villa Honegg 5* занималась команда архитекторов из бюро Jestico+Whiles, прославившаяся благодаря успешно реализованному проекту по оформлению гостиницы W в центре Лондона. Проекты по реновации и переоборудованию зданий – конек Jestico+Whiles.  В портфолио этого бюро уже почти три десятка отелей в самых разных частях света. Пришло время посмотреть на новую работу талантливых ребят из Jestico+Whiles.

Величественный фасад

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles Гостиницы в скандинавском стиле Гостиницы
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

Архитекторам и дизайнерам из бюро Jestico+Whiles всегда удавались проекты, в которых традиция сочетается с современностью.  Роскошный отель на высоте 1000 метров над уровнем моря не потерял связи со своей историей. Его фасад был выполнен в редком стиле густавиан, который шикоро использовался шведской аристоркратией в XVII-XVIII веках.  Это светлый и воздушных стиль, любимыми цветами которого является белый и мягкие оттенки синего и зеленого, в качестве акцентирующих деталей часто используется позалота.

Теплый прием

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles Гостиницы в скандинавском стиле Гостиницы
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

Поклонникам активного отдыха знакомо ощущение приятной усталости после долгих пеших прогулок или катания на горных лыжах. Что может быть лучше, чем прийти в уютный гостиничный номер, интерьер которого встретит вас гостеприимным светом и мягкой уютной мебелью. Пол из темного дерева, бледно-зеленые обои, светло-бежевая обивка кресел, соломенная корзинка для домашних тапочек и другие аксессуары, ассоциирующиеся с теплом собственного дома, наполняют атмосферу комнаты спокойствием и умиротворенностью.

Какие мечты снятся в Villa Honegg 5*

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles Гостиницы в скандинавском стиле Гостиницы
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

Из окон отеля вам откроется удивительный вид на заснеженные альпийские вершины и чистое голубое небо. Для украшения интерьера комнаты была выбрана богатая цветовая палитра, в которой доминируют коричневый, золотой и темно-зеленый. Придерживаясь спокойных тонов, дизайнеры смело экспериментировали с текстурами и отделкой. 

Золотой цвет издавна ассоциируется с цветом аристократии, в то время как коричневый считается цветом здоровья и бодрости. Комбинация золотого и коричневого встречается практически во всех номерах отеля. Независимо от типа номера, вид из окна, от которого захватывает дух, вам гарантирован.

Чудесная панорама за окном

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles Гостиницы в скандинавском стиле Гостиницы
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

Неважно, где вы находитесь, – в собственном номере или в ресторане отеля, потрясающий вид на швейцарские Альпы будет преследовать вас повсюду. При виде такого величественного горного ландшафта, суета городской жизни забывается мгновенно, и вы начинаете по-настоящему наслаждаться атмосферой отпуска в одном из самых живописных уголков планеты.  Здесь вы в любой момент сможете сесть в уютное кресло и погрузиться в чтение интересной книги или же подышать свежим альпийским воздухом на просторной террасе.

Сдержанность и помпезность

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles Гостиницы в скандинавском стиле Гостиницы
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

Ни один гостиничный номер не может считаться завершенным без красиво оформленной ванной комнаты. Благодаря повторяющейся цветовой комбинации, мы чувствуем связь интерьера ванной с интерьером основной комнаты номера. Ванная изобилует деликатными и стильными деталями и балансируя на грани модернизма и густавианского стиля. Небольшой шкаф для туалетных принадлежностей выполнен из красного дерева, его зигзагообразные узоры в сочетании с ярким букетом свежих цветов дарят ощущение бодрости и хорошего настроения.

И снова о высоком

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles Гостиницы в скандинавском стиле Гостиницы
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

В этой грандиозно оформленной гостиной кожа, шелк и темное дерево встретились, чтобы создать потрясающую атмосферу красоты и гармонии. Дизайнеры из Jestico+Whiles намеренно использовали столь различные по составу и характеру материалы, тем самым они создали интерьер, который не только радует глаз, но и вызывает приятные тактильные ощущения. Нам так и хочется прикоснуться к мягкой чуть ребристой коже или провести ладонью по скользкому и гладкому шелку.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Игра престолов

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles Гостиницы в скандинавском стиле Гостиницы
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

Каждый уголок комнат отеля является прямым доказательством того, как деликатно обращаются с историей специалисты из Jestico+Whiles. Все новшества, привнесенные ими в интерьер, выполнены строго в густавианском стиле, который был изначально избран главествующим стилем Villa Honegg – мебель с классическим силуэтом и искусствено состаренными краями, деревянный пол и хрустальные светильники.

Кушать подано

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles Гостиницы в скандинавском стиле Гостиницы
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

Игредиенты для большинства блюд, которые подают гостям в этом отеле, поступают на кухню отеля от местных производителей и приправливаются травми и специями, выращенными в собственном саду. Самый влиятельный ресторанный гид в мире Gault-Millau, поставил ресторану Villa Honegg высокую оценку 14 баллов из 20 возможных. Редкое заведение может похвастаться таким положительным отзывом от столь авторитетного источника.

Путешествие в бесконечность

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles Гостиницы в скандинавском стиле Гостиницы
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

А теперь давайте посмотрим на главную изюминку Villa Honegg 5* – пейзажный бассейн. Кристалльно чистая вода бирюзового цвета чудесно сочетается с нежно-синим цветом озера Люцерн. Температура воды в бассейне составляет 34ºC, в нем вам не грозит замернуть даже в самые холодные месяцы года.

Потрясающие красоты

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles Гостиницы в скандинавском стиле Гостиницы
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

Этот уникальный бассейн на открытом воздухе был создан специалистами Jestico+Whiles. Ребятам блестяще справились с непростой задачей установить открытый бассейн на высоте 1000 метров над уровнем моря. Только представьте, какое это потрясающее ощущение, купаться в теплой воде под открытым небом с видом на заснеженные горные вершины. Такой отдых невозможно забыть, его хочется повторять снова и снова.

Городские парки - место для инсталляций и скейт-площадок
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