Отель Villa Honegg – заслуженные 5*

Проект, который мы представляем сегодня, не нуждается в подробном описании – фотографии отеля Villa Honegg 5* звучат красноречивее самых восторженных отзывов. Гостиница была построена на вершине горы Бюргенберг в 1900-х, вид из окон отеля считается одним из самых захватывающих в мире. В стенах Villa Honegg 5* в свое время отдыхали такие звезды как Чарли Чаплин, Одри Хепберн и Софи Лорен. Неслучайно выбор знаменитостей пал именно на эту гостиницу – это действительно волшебное место, идеально подходящее как для отдыха в уединении, так и для романтичных выходных.

Гостей Villa Honegg 5* ждут роскошные номера с балконами, пейзажный бассейн с подогревом и с видом на озеро Люцерн, частный кинотеатр, оздоровительный центр, ресторан, лаундж-бар с камином и много других увлекательных возможностей для отдыха. Дизайном интерьера Villa Honegg 5* занималась команда архитекторов из бюро Jestico+Whiles, прославившаяся благодаря успешно реализованному проекту по оформлению гостиницы W в центре Лондона. Проекты по реновации и переоборудованию зданий – конек Jestico+Whiles. В портфолио этого бюро уже почти три десятка отелей в самых разных частях света. Пришло время посмотреть на новую работу талантливых ребят из Jestico+Whiles.