Найдем кухню для каждого знака зодиака

Каждый украшает свой жилище по-своему, кто-то следует стилевым подсказкам дизайнеров, кто-то выбирает декор исходя из соотношения качества и цены, а для кого-то важнее всего создать обстановку достойную его уровня жизни. Кроме таких логически обоснованных причин можно использовать и соответствие жилища своим глубоким личностным характеристикам, опираясь, к примеру, на особенности отношения к жизни разных знаков зодиака.
Люди, родившиеся под знаком зодиака Рак, обычно придают огромное значение семейной жизни, любят природу и декорируя свой дом выбирают теплые оттенки натуральных материалов, зелень растений, простоту и элегантность. К примеру, такой проект кухни должен вполне подойти тихим и романтичным Ракам, ведь здесь сочетается практичность и уют, современная функциональность кухонной техники и милые детали.
Настойчивый характер Овна не позволяет ему идти на компромиссы с качеством. И на кухне все тоже должно быть удобно и функционально. Динамичная организация пространства, лучшие новинки hi-tech, высокий стеклянный потолок и светлый, легкий интерьер. Много света льется со всех сторон, что дает ощущение свободы и буквально растворяет в пространстве массивные белые шкафы, за гладкими дверцами которых скрывается встроенная техника и вместительные системы хранения.
Люди, родившиеся под знаком Тельца решительны и основательны, поэтому и интерьер для них лучше подбирать исходя из сочетаний классической респектабельности, высокой практичности вещей, добавляя в качестве декора интересные винтажные вещицы, натуральные массивные материалы, необработанные природные текстуры. Теплый, пряный интерьер в восточном стиле или дубовая отделка мебели, напоминающая средневековые замки, благородство английской благонадежности – все это сделает кухню уютным и любимым уголком в доме Тельца.
Никто наверное так не любит и не умеет сочетать несочетаемое, как легкие, непосредственные и динамичные Близнецы. Это именно в их интерьерах эклектика выглядит непревзойденно стильно: глянцевый алый соединяется с насыщенной текстурой древесины, а разноцветный узор плиток в ретро-стиле идеально подчеркивает совершенство технологических новинок кухонного оборудования.
Люди, которые родились под знаком Льва – безусловные сибариты и знают толк в роскошных деталях интерьеров. Дом для такого человека будет комфортным, если каждая деталь свидетельствует о его индивидуальности, подчеркивая непревзойденное чувство стиля. Форма каждого предмета – интересна сама по себе и гармонично вписывается в яркий, насыщенный интерьер. Цветовая палитра нетривиальна, но вместе с тем дает почувствовать глубину каждого оттенка, контрастные насыщенные тона сочетаются с легкость белоснежной отделки, натуральные материалы высшего качества дополняют изысканность интерьера.
Дева по праву считается знаком зодиака, дающим людям отличную логику и умение организоваться свою жизнь. Именно представители этого знака зодиака смогут превосходно разместить все необходимое для функциональной кухни на ограниченном количестве квадратных метров площади, причем сделать это на удивление элегантно. Многофункциональная кухонная мебель, столы трансформеры и детальная планировка пространства порадуют Дев своей практичностью и лаконичностью. Отделка тоже не должна быть слишком кричащей, обязательным является скорее непременное качество материалов.
Люди, рожденные под знаком Весов обладают безупречным чувством гармонии и стиля, поэтому они редко следуют четким правилам в обустройстве своих интерьеров, но пользуясь внутренним чутьем составляют идеально сбалансированное пространство вне времени и моды. Ультрасовременные детали здесь легко подчиняются классическим канонам симметрии, точечные акценты структурируют пространство и создают интерьер сложный и простой одновременно.
Люди, рожденные под знаком Скорпиона, отличаются сложной и скрытной натурой, поэтому и в интерьерах им ближе всего стиль минимализма, дающий ощущение простора, свободы и функциональности. Кухня в таком оформлении – это скорее ларец за семью замками, авангардные формы, яркие тона и скрытые за гладкими дверцами практичные системы хранения.
Стрельцы любят собирать шумные, веселые компании в своем доме, искреннее общение в дружеской обстановке, а значит и интерьер кухни должен всячески располагать к такой непринужденной атмосфере. Яркие, красочные детали – например, холодильник сочного желтого цвета создают в интерьере кухни неповторимое настроение праздника, которое столь близко мироощущению Стрельцов. Свобода пространства не должна быть четко ограничена рамками четырех стен, отлично если есть возможность соединить кухню и гостиную, расширить комнату за счет остекленного балкона.
Козероги – люди прежде всего практичные, и даже прагматичные, которые любят функциональные новшества за их умение сделать быт более организованным и близость природы, которая дает душевный покой и уют. Интерьер кухни для такого типа людей может быть достаточно простым внешне, но составленным из надежных деталей, подчеркивающих авторитет и деловую хватку Козерога.
Стремительная натура людей, рожденных под знаком Водолея, и в интерьерах старается найти способ выразить оригинальность стиля, последние новинки техники и материалов. Кухня может быть максимально насыщенна приборами hi-tech, но за счет использования нестандартных планировочных решений и текстур, такой технологичный интерьер никогда не будет смотреться стерильной лабораторией.
Мягкая, интуитивная и романтичная натура людей, рожденных под знаком Рыб, выбирает для интерьеров зачастую предметы совершенно разной стилистики, соединенные некими внутренними свойствами. Красные глянцевые стулья и глянцевая поверхность черной барной стойки, функциональность рабочей поверхности и лаконичность обеденного стола.