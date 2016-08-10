Найдем кухню для каждого знака зодиака

Настойчивый характер Овна не позволяет ему идти на компромиссы с качеством. И на кухне все тоже должно быть удобно и функционально. Динамичная организация пространства, лучшие новинки hi-tech, высокий стеклянный потолок и светлый, легкий интерьер. Много света льется со всех сторон, что дает ощущение свободы и буквально растворяет в пространстве массивные белые шкафы, за гладкими дверцами которых скрывается встроенная техника и вместительные системы хранения.