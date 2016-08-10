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Найдем кухню для каждого знака зодиака

Перла Вереника Перла Вереника
Eigentijdse bungalow, Lab32 architecten Lab32 architecten Столовая комната в стиле модерн
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Каждый украшает свой жилище по-своему, кто-то следует стилевым подсказкам дизайнеров, кто-то выбирает декор исходя из соотношения качества и цены, а для кого-то важнее всего создать обстановку достойную его уровня жизни. Кроме таких логически обоснованных причин можно использовать и соответствие жилища своим глубоким личностным характеристикам, опираясь, к примеру, на особенности отношения к жизни разных знаков зодиака. 

Рак: главные ценности семья и природа

APARTAMENTO 400m2 - AV BOA VIAGEM - RECIFE/PE, ROMERO DUARTE & ARQUITETOS ROMERO DUARTE & ARQUITETOS Кухня в стиле модерн
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS

ROMERO DUARTE & ARQUITETOS
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS
ROMERO DUARTE & ARQUITETOS

Люди, родившиеся под знаком зодиака Рак, обычно придают огромное значение семейной жизни, любят природу и декорируя свой дом выбирают теплые оттенки натуральных материалов, зелень растений, простоту и элегантность. К примеру, такой проект кухни должен вполне подойти тихим и романтичным Ракам, ведь здесь сочетается практичность и уют, современная функциональность кухонной техники и милые детали. 

Овен: функциональность играет важную роль в жизни

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Настойчивый характер Овна не позволяет ему идти на компромиссы с качеством. И на кухне все тоже должно быть удобно и функционально. Динамичная организация пространства, лучшие новинки hi-tech, высокий стеклянный потолок и светлый, легкий интерьер. Много света льется со всех сторон, что дает ощущение свободы и буквально растворяет в пространстве массивные белые шкафы, за гладкими дверцами которых скрывается встроенная техника и вместительные системы хранения.

Телец: винтаж и уют

Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores Кухни в эклектичном стиле
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

Люди, родившиеся под знаком Тельца решительны и основательны, поэтому и интерьер для них лучше подбирать исходя из сочетаний классической респектабельности, высокой практичности вещей, добавляя в качестве декора интересные винтажные вещицы, натуральные массивные материалы, необработанные природные текстуры. Теплый, пряный интерьер в восточном стиле или дубовая отделка мебели, напоминающая средневековые замки, благородство английской благонадежности – все это сделает кухню уютным и любимым уголком в доме Тельца.

Близнецы: современность и ретро

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Кухня в рустикальном стиле
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

Никто наверное так не любит и не умеет сочетать несочетаемое, как легкие, непосредственные и динамичные Близнецы. Это именно в их интерьерах эклектика выглядит непревзойденно стильно: глянцевый алый соединяется с насыщенной текстурой древесины, а разноцветный узор плиток в ретро-стиле идеально подчеркивает совершенство технологических новинок кухонного оборудования.

Лев: его основной параметр – это роскошь

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Кухня в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Люди, которые родились под знаком Льва – безусловные сибариты и знают толк в роскошных деталях интерьеров. Дом для такого человека будет комфортным, если каждая деталь свидетельствует о его индивидуальности, подчеркивая непревзойденное чувство стиля. Форма каждого предмета – интересна сама по себе и гармонично вписывается в яркий, насыщенный интерьер. Цветовая палитра нетривиальна, но вместе с тем дает почувствовать глубину каждого оттенка, контрастные насыщенные тона сочетаются с легкость белоснежной отделки, натуральные материалы высшего качества дополняют изысканность интерьера. 

Дева: все должно быть четко организовано

Träume müssen bezahlbar sein, Schmidt Küchen Schmidt Küchen Кухня в стиле модерн
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

Дева по праву считается знаком зодиака, дающим людям отличную логику и умение организоваться свою жизнь. Именно представители этого знака зодиака смогут превосходно разместить все необходимое для функциональной кухни на ограниченном количестве квадратных метров площади, причем сделать это на удивление элегантно. Многофункциональная кухонная мебель, столы трансформеры и детальная планировка пространства порадуют Дев своей практичностью и лаконичностью. Отделка тоже не должна быть слишком кричащей, обязательным является скорее непременное качество материалов.   

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Весы: экстра-класс и элегантность

Eigentijdse bungalow, Lab32 architecten Lab32 architecten Кухня в стиле модерн
Lab32 architecten

Lab32 architecten
Lab32 architecten
Lab32 architecten

Люди, рожденные под знаком Весов обладают безупречным чувством гармонии и стиля, поэтому они редко следуют четким правилам в обустройстве своих интерьеров, но пользуясь внутренним чутьем составляют идеально сбалансированное пространство вне времени и моды. Ультрасовременные детали здесь легко подчиняются классическим канонам симметрии, точечные акценты структурируют пространство и создают интерьер сложный и простой одновременно. 

Скорпион: минималистичный интерьер со скрытыми достоинствами

Numero Uno, doimo cucine doimo cucine Кухня в стиле модерн
doimo cucine

doimo cucine
doimo cucine
doimo cucine

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, отличаются сложной и скрытной натурой, поэтому и в интерьерах им ближе всего стиль минимализма, дающий ощущение простора, свободы и функциональности. Кухня в таком оформлении – это скорее ларец за семью замками, авангардные формы, яркие тона и скрытые за гладкими дверцами практичные системы хранения.

Стрелец: душа компании

_IN Panamby, ARQ_IN ARQ_IN Кухня в стиле модерн
ARQ_IN

ARQ_IN
ARQ_IN
ARQ_IN

Стрельцы любят собирать шумные, веселые компании в своем доме, искреннее общение в дружеской обстановке, а значит и интерьер кухни должен всячески располагать к такой непринужденной атмосфере. Яркие, красочные детали – например, холодильник сочного желтого цвета создают в интерьере кухни неповторимое настроение праздника, которое столь близко мироощущению Стрельцов. Свобода пространства не должна быть четко ограничена рамками четырех стен, отлично если есть возможность соединить кухню и гостиную, расширить комнату за счет остекленного балкона.

Козерог: простота и практичность

Hillside Farm Kitchen Two DUA Architecture LLP Кухня в стиле модерн
DUA Architecture LLP

Hillside Farm Kitchen Two

DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP

Козероги – люди прежде всего практичные, и даже прагматичные, которые любят функциональные новшества за их умение сделать быт более организованным и близость природы, которая дает душевный покой и уют. Интерьер кухни для такого типа людей может быть достаточно простым внешне, но составленным из надежных деталей, подчеркивающих авторитет и деловую хватку Козерога.

Водолей: индивидуальность и стиль

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Кухня в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Стремительная натура людей, рожденных под знаком Водолея, и в интерьерах старается найти способ выразить оригинальность стиля, последние новинки техники и материалов. Кухня может быть максимально насыщенна приборами hi-tech, но за счет использования нестандартных планировочных решений и текстур, такой технологичный интерьер никогда не будет смотреться стерильной лабораторией.

Рыбы: творчество и функциональность

Bespoke Kitchen designed by Holloways of Ludlow Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry Кухня в стиле модерн
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bespoke Kitchen designed by Holloways of Ludlow

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

Мягкая, интуитивная и романтичная натура людей, рожденных под знаком Рыб, выбирает для интерьеров зачастую предметы совершенно разной стилистики, соединенные некими внутренними свойствами. Красные глянцевые стулья и глянцевая поверхность черной барной стойки, функциональность рабочей поверхности и лаконичность обеденного стола. 

Глянцевый модерн в немецком доме
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