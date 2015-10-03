Выгодна ли покупка недостроенного дома?

Приобретение недостроенного коттеджа – предприятие достаточно рискованное и даже опасное. Но не зря многие люди хотят купить именно недострой – такая покупка может оказаться весьма выгодным вложением денежных средств. Приобретение готового частного коттеджа за городом обойдется Вам в разы дороже. А построить свой собственный дом с нуля – не всегда бывает возможным. Также недостроенное здание может быть расположено на очень хорошем участке или в удобном месте уже существующей застройки. Этот момент тоже может оказать существенное влияние на покупку недостроенного дома.
Самое первое, что необходимо сделать, это выяснить, что подразумевается под словом
недостроенный. Недостроенный дом может быть
под черновую отделку – это когда само здание построено, но коммуникации еще не разведены, а может быть
под чистовую отделку – когда все работы уже проведены, осталось только начисто сделать ремонт декоративными отделочными материалами. Также недостроенным домом может называться и
коробка или фундамент, которые следует самостоятельно достроить, провести все коммуникации и начисто отделать декоративными материалами.
В первых двух случаях дом можно смело покупать и постепенно приводить в порядок купленное пространство. А вот когда понятие
недостроенный дом полностью соответствует продаваемому зданию, лучше такой дом не покупать. Не исключено, что старую кладку придется сносить и все возводить с самого начала.
Соответственно та денежная сумма, которую придется вложить в приведение недостроенного дома в жилой и приличный вид, зависит от степени постройки дома и качества выполненной работы и материалов. Также на степень пригодности постройки влияет временной фактор – то количество времени, которое недостроенное здание стояло под открытым небом без какого-либо присмотра.
Покупка недостроенного дома – дело непростое и вовсе не безобидное, каким кажется на первый взгляд. Для того чтобы максимально минимизировать риск, необходимо полностью удостовериться в том, что продавец действительно является владельцем участка с домом. И что земельный участок был отдан именно под строительные работы, а не под какие-либо другие нужды. Иными словами, для начала необходимо ознакомиться с документами на участок.
- Нужно своевременно пригласить специалиста для определения финансовых затрат на достройку участка, а также для определения причин остановки строительства. Далеко не всегда стройку прекращают из-за нехватки денежных средств. Бывает, что строительство внезапно заканчивается по причине допущенных во время строительства ошибок. Если дефектов не наблюдается, можно смело переходить к следующему пункту.
- Изучение документации на участок и недостроенное здание. Нужно выяснить наличие всех документов на земельный участок и дом, а также назначение участка. Проверить наличие так называемых
скелетов в шкафу. Если с бумажной волокитой все в порядке – поздравляем, недостроенный коттедж можно покупать.
Качество таких строений к сожалению не всегда удается оценить с первого взгляда. Гораздо надежнее будет нанять специалистов, которые оценят качество кладки, фундамента и состояние конструкций. Самым плохим вариантом может оказаться тот, при котором достроить недостроенный дом будет по затратам стоить столько же, сколько и построить такой коттедж с нуля. Или еще хуже – достроить дом обойдется дороже, чем построить новый, ведь придется потратить деньги на разборку и демонтаж конструкций и на вывоз строительного мусора.
Так что если Вы все таки решите приобрести недостроенное жилье, обязательно получите точную информацию о состоянии выполненных работ на момент приобретения дома. А уже основываясь на этих данных можно смело подсчитать, сколько денежных средств придется вложить еще, чтобы завершить полностью строительство и отделку частного коттеджа за городом.
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Далее, у продавца должно быть разрешение на строительство, являющееся свидетельством того, что работы велись по установленному проекту, а проект согласован с пожарной инспекцией и утвержден архитектором. Данная бумага с всевозможными печатями и подписями является доказательством того, что дом не самострой, и что потом Вам не придется бегать по всяким инстанциям и не узаконивать строительство дома задним числом.
К слову, в идеале у собственника земельного участка уже должен быть список с перечнем работ, которые уже выполнены на участке с недостроенным домом.
Поэтому при заключении договора о купле-продаже важно посмотреть соответствующую графу в бумагах: предметом договора должен быть именно объект незавершенного строительства, а не материалы, которые были использованы во время строительных работ. Такой расклад выгоден и самому продавцу, потому что для оформления договора купли-продажи строительных материалов нужно иметь соответствующие бумаги, подтверждающие их происхождение. А они есть не у каждого продавца.
Согласно Гражданскому кодексу, право собственности на недвижимое имущество и объекты незавершенного строительства приобретается с момента государственной регистрации имущества. А государственной регистрации подвергаются только уже окончательно построенные дома. Согласно этой лазейке в Гражданском кодексе, владельцы недостроенных коттеджей обычно продают свои дома не как объекты незавершенного строительства, а как земельные участки со строительными материалами.
Итак, на основании всего вышеперечисленного пора подводить итоги. Стоит ли вкладывать свои финансы в недостроенный объект?
- Чтобы определиться, стоит ли тратить свой бюджет на
коробку, нужно определить, насколько стоимость недостроенного объекта и участка ниже, чем у других объектов в этом районе. Если цена
коробки такая же, как и цена коттеджа без отделки – то не стоит ввязываться в эту сделку. Если же недостроенный коттедж и земельный участок дешевле подобных объектов в округе примерно на 20 – 30%, то можно смело переходить к следующему нашему пункту.
- Необходимо точно определить степень готовности конструкции, качество построенных стен и время начала строительства здания. Если начало стройки приходится примерно на пару лет назад, и дом построен приблизительно на 50 – 70%, то можно смело переходить к следующему пункту. Если нет – нужно еще разок хорошо все обдумать.