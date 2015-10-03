Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Выгодна ли покупка недостроенного дома?

Алиса Алиса
​River side house / House in Horinouchi, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Приобретение недостроенного коттеджа – предприятие достаточно рискованное и даже опасное. Но не зря многие люди хотят купить именно недострой – такая покупка может оказаться весьма выгодным вложением денежных средств. Приобретение готового частного коттеджа за городом обойдется Вам в разы дороже. А построить свой собственный дом с нуля – не всегда бывает возможным. Также недостроенное здание может быть расположено на очень хорошем участке или в удобном месте уже существующей застройки. Этот момент тоже может оказать существенное влияние на покупку недостроенного дома.

Самое первое, что необходимо сделать, это выяснить, что подразумевается под словом недостроенный. Недостроенный дом может быть под черновую отделку – это когда само здание построено, но коммуникации еще не разведены, а может быть под чистовую отделку – когда все работы уже проведены, осталось только начисто сделать ремонт декоративными отделочными материалами. Также недостроенным домом может называться и коробка или фундамент, которые следует самостоятельно достроить, провести все коммуникации и начисто отделать декоративными материалами.

В первых двух случаях дом можно смело покупать и постепенно приводить в порядок купленное пространство. А вот когда понятие недостроенный дом полностью соответствует продаваемому зданию, лучше такой дом не покупать. Не исключено, что старую кладку придется сносить и все возводить с самого начала.

Соответственно та денежная сумма, которую придется вложить в приведение недостроенного дома в жилой и приличный вид, зависит от степени постройки дома и качества выполненной работы и материалов. Также на степень пригодности постройки влияет временной фактор – то количество времени, которое недостроенное здание стояло под открытым небом без какого-либо присмотра.

Бумажная волокита – что делать в первую очередь?

Mehrgenerationenhaus, 21-arch GmbH 21-arch GmbH Дома в эклектичном стиле
21-arch GmbH

21-arch GmbH
21-arch GmbH
21-arch GmbH

Покупка недостроенного дома – дело непростое и вовсе не безобидное, каким кажется на первый взгляд. Для того чтобы максимально минимизировать риск, необходимо полностью удостовериться в том, что продавец действительно является владельцем участка с домом. И что земельный участок был отдан именно под строительные работы, а не под какие-либо другие нужды. Иными словами, для начала необходимо ознакомиться с документами на участок.

С чего начать

ДубльДом40 BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov Дома в скандинавском стиле
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом40

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

- Нужно своевременно пригласить специалиста для определения финансовых затрат на достройку участка, а также для определения причин остановки строительства. Далеко не всегда стройку прекращают из-за нехватки денежных средств. Бывает, что строительство внезапно заканчивается по причине допущенных во время строительства ошибок. Если дефектов не наблюдается, можно смело переходить к следующему пункту.

- Изучение документации на участок и недостроенное здание. Нужно выяснить наличие всех документов на земельный участок и дом, а также назначение участка. Проверить наличие так называемых скелетов в шкафу. Если с бумажной волокитой все в порядке – поздравляем, недостроенный коттедж можно покупать.

Как оценить качество

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Дома в рустикальном стиле
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Качество таких строений к сожалению не всегда удается оценить с первого взгляда. Гораздо надежнее будет нанять специалистов, которые оценят качество кладки, фундамента и состояние конструкций. Самым плохим вариантом может оказаться тот, при котором достроить недостроенный дом будет по затратам стоить столько же, сколько и построить такой коттедж с нуля. Или еще хуже – достроить дом обойдется дороже, чем построить новый, ведь придется потратить деньги на разборку и демонтаж конструкций и на вывоз строительного мусора.

Считаем денежки

JLC House , ADAPT Arquitectos ADAPT Arquitectos Дома в средиземноморском стиле
ADAPT Arquitectos

ADAPT Arquitectos
ADAPT Arquitectos
ADAPT Arquitectos

Так что если Вы все таки решите приобрести недостроенное жилье, обязательно получите точную информацию о состоянии выполненных работ на момент приобретения дома. А уже основываясь на этих данных можно смело подсчитать, сколько денежных средств придется вложить еще, чтобы завершить полностью строительство и отделку частного коттеджа за городом.

Читайте в нашей статье о том, как старый гараж можно переделать в красивое и стильное жилище.

Список с перечнем работ

OPEN HOUSE, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Дома в стиле кантри
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

Далее, у продавца должно быть разрешение на строительство, являющееся свидетельством того, что работы велись по установленному проекту, а проект согласован с пожарной инспекцией и утвержден архитектором. Данная бумага с всевозможными печатями и подписями является доказательством того, что дом не самострой, и что потом Вам не придется бегать по всяким инстанциям и не узаконивать строительство дома задним числом. 

К слову, в идеале у собственника земельного участка уже должен быть список с перечнем работ, которые уже выполнены на участке с недостроенным домом.

Договор о купле-продаже

Dom w Bydgoszczy , AAYE Architekci AAYE Architekci Дома в стиле модерн
AAYE Architekci

AAYE Architekci
AAYE Architekci
AAYE Architekci

Поэтому при заключении договора о купле-продаже важно посмотреть соответствующую графу в бумагах: предметом договора должен быть именно объект незавершенного строительства, а не материалы, которые были использованы во время строительных работ. Такой расклад выгоден и самому продавцу, потому что для оформления договора купли-продажи строительных материалов нужно иметь соответствующие бумаги, подтверждающие их происхождение. А они есть не у каждого продавца.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Условия договора купли-продажи

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos Дома в тропическом стиле
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

Согласно Гражданскому кодексу, право собственности на недвижимое имущество и объекты незавершенного строительства приобретается с момента государственной регистрации имущества. А государственной регистрации подвергаются только уже окончательно построенные дома. Согласно этой лазейке в Гражданском кодексе, владельцы недостроенных коттеджей обычно продают свои дома не как объекты незавершенного строительства, а как земельные участки со строительными материалами.

Итоги

​River side house / House in Horinouchi, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier Дома в стиле модерн
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

​River side house / House in Horinouchi

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

Итак, на основании всего вышеперечисленного пора подводить итоги. Стоит ли вкладывать свои финансы в недостроенный объект?

- Чтобы определиться, стоит ли тратить свой бюджет на коробку, нужно определить, насколько стоимость недостроенного объекта и участка ниже, чем у других объектов в этом районе. Если цена коробки такая же, как и цена коттеджа без отделки – то не стоит ввязываться в эту сделку. Если же недостроенный коттедж и земельный участок дешевле подобных объектов в округе примерно на 20 – 30%, то можно смело переходить к следующему нашему пункту.

- Необходимо точно определить степень готовности конструкции, качество построенных стен и время начала строительства здания. Если начало стройки приходится примерно на пару лет назад, и дом построен приблизительно на 50 – 70%, то можно смело переходить к следующему пункту. Если нет – нужно еще разок хорошо все обдумать.

Уход за небольшим садом

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо