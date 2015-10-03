Выгодна ли покупка недостроенного дома?

Приобретение недостроенного коттеджа – предприятие достаточно рискованное и даже опасное. Но не зря многие люди хотят купить именно недострой – такая покупка может оказаться весьма выгодным вложением денежных средств. Приобретение готового частного коттеджа за городом обойдется Вам в разы дороже. А построить свой собственный дом с нуля – не всегда бывает возможным. Также недостроенное здание может быть расположено на очень хорошем участке или в удобном месте уже существующей застройки. Этот момент тоже может оказать существенное влияние на покупку недостроенного дома.

Самое первое, что необходимо сделать, это выяснить, что подразумевается под словом недостроенный . Недостроенный дом может быть под черновую отделку – это когда само здание построено, но коммуникации еще не разведены, а может быть под чистовую отделку – когда все работы уже проведены, осталось только начисто сделать ремонт декоративными отделочными материалами. Также недостроенным домом может называться и коробка или фундамент, которые следует самостоятельно достроить, провести все коммуникации и начисто отделать декоративными материалами.

В первых двух случаях дом можно смело покупать и постепенно приводить в порядок купленное пространство. А вот когда понятие недостроенный дом полностью соответствует продаваемому зданию, лучше такой дом не покупать. Не исключено, что старую кладку придется сносить и все возводить с самого начала.

Соответственно та денежная сумма, которую придется вложить в приведение недостроенного дома в жилой и приличный вид, зависит от степени постройки дома и качества выполненной работы и материалов. Также на степень пригодности постройки влияет временной фактор – то количество времени, которое недостроенное здание стояло под открытым небом без какого-либо присмотра.