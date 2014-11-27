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Ваш идеальный роман в архитектуре

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homify Дома в классическом стиле
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Будем ли мы думать об искусстве, литературе или нашей второй половинке, нас не покинет дух романтизма. В литературе романтическое направление и возникло на рубеже XVIII и XIX веков. Устав от гармонии и рассудительной ясности, героизма, мудрости и величественности в искусстве, человечество нуждалось в эмоциональном созерцании, воспевании природных красот, а также диалектике. Одни исследователи утверждают, что термин «романтизм» имеет общую основу со словом «роман», ведь излюбленным жанром литературы того времени стал рыцарский, любовный и приключенческий роман. Другие ученые полагают, что термин происходит от испанского «романс» (romance). Как бы то ни было, само слово рисует в нашем воображении таинственные сочные и насыщенные образы, которые нашли свой отклик в сердцах философов, поэтов, художников и архитекторов. 

Зачастую каждому из нас необходимо уехать из города, чтобы почувствовать себя в гармонии с любимым человеком. Сегодня мы рассмотрим несколько идеальных, на наш взгляд, мест для признания в любви, отдыха, созерцания и поиска вдохновения.

Альпийская сказка

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Дома в рустикальном стиле
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

Перед нами маленький домик, буквально сошедший со страниц детской книжки Иоханны Спири о странствиях Хайди. Все дома в Альпийских деревнях, небольшие, невысокие, живописные и похожи на затерянные во времени сказочные домики. Это прекрасное место для того, чтобы оторваться от городской суеты, углубиться в собственный мир, подумать об окружающих красотах и насладиться единением с природой. Проведите здесь длинный уик-энд с любимым человеком, обязательно отведайте чай из свежих трав и домашний сыр. 

Джейн Остин

New Build Country House, GHK Architects GHK Architects Дома в классическом стиле
GHK Architects

New Build Country House

GHK Architects
GHK Architects
GHK Architects

Таким мы видим типичный загородный дом из произведений Джейн Остин. Как легко почувствовать себя героем её романа, прогуливаясь вдоль дивного озера с лебедями! Но пара слов о самом доме: несмотря на  классический английский стиль, он абсолютно новый, – поэтому холод и сырость не попадут внутрь и останутся снаружи. 

Ромео и Джульетта

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

На этом фото мы видим памятник архитектуры,  который был отреставрирован и в настоящее время представляет собой элитное жилье в центре Лондона. Несмотря на то, что фото сделано в Англии, мы все равно вспомнили о балконной  сцене шекспировской трагедии Ромео и Джульетта. Можно предположить, что в фантазиях драматурга действие разворачивалось именно на таком  балконе. 

Газебо

Private Villa in French Riviera, Cannata&Partners Lighting Design Cannata&Partners Lighting Design Зимний сад в классическом стиле
Cannata&amp;Partners Lighting Design

Private Villa in French Riviera

Cannata&Partners Lighting Design
Cannata&amp;Partners Lighting Design
Cannata&Partners Lighting Design

Кажется мы нашли идеальное место для тихой вечерней прогулки. Эта беседка идеальна для объяснения в самых искренних любовных чувствах. Пожалуй, у каждого читателя возникнут свои воспоминания и образы, связанные с романтичными признаниями в таком месте.

Средиземноморье

Tenuta Il Molinetto_Home Staging, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio Дома в рустикальном стиле
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio

Где-то в окрестностях Рима можно найти небольшой домик в типичном южно-европейском стиле. Он уютен и прост, здесь можно гулять босиком по саду. Тишина и покой, прогулки на велосипедах, пикник с вином и сыром – это ли не идиллия для влюбленных? 

Робинзоны

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura Дома в тропическом стиле
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

Что может быть романтичнее проживания на пустынном острове, особенно в таком красивом доме, как этот? Хотя, возможно, именно эта вилла в Рио-де-Жанейро и не так сильно оторвана от цивилизации, но на ней созданы все условия для того, чтобы почувствовать себя вдалеке от забот и беспокойства. Сиеста не покидает этот дом никогда, в какой бы его части вы не находились. Проведите день у бассейна, в саду за книгой или с фотоаппаратом, снимая экзотических птиц, которых здесь так много. Насладитесь сумерками, прогуливаясь вдоль пляжа и размышляя над сюжетом своего собственного романа…

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В каком из представленных домов вам бы хотелось провести романтические выходные? 

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