Ваш идеальный роман в архитектуре

Будем ли мы думать об искусстве, литературе или нашей второй половинке, нас не покинет дух романтизма. В литературе романтическое направление и возникло на рубеже XVIII и XIX веков. Устав от гармонии и рассудительной ясности, героизма, мудрости и величественности в искусстве, человечество нуждалось в эмоциональном созерцании, воспевании природных красот, а также диалектике. Одни исследователи утверждают, что термин «романтизм» имеет общую основу со словом «роман», ведь излюбленным жанром литературы того времени стал рыцарский, любовный и приключенческий роман. Другие ученые полагают, что термин происходит от испанского «романс» (romance). Как бы то ни было, само слово рисует в нашем воображении таинственные сочные и насыщенные образы, которые нашли свой отклик в сердцах философов, поэтов, художников и архитекторов.

Зачастую каждому из нас необходимо уехать из города, чтобы почувствовать себя в гармонии с любимым человеком. Сегодня мы рассмотрим несколько идеальных, на наш взгляд, мест для признания в любви, отдыха, созерцания и поиска вдохновения.