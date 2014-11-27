Ваш идеальный роман в архитектуре

Будем ли мы думать об искусстве, литературе или нашей второй половинке, нас не покинет дух романтизма. В литературе романтическое направление и возникло на рубеже XVIII и XIX веков. Устав от гармонии и рассудительной ясности, героизма, мудрости и величественности в искусстве, человечество нуждалось в эмоциональном созерцании, воспевании природных красот, а также диалектике. Одни исследователи утверждают, что термин «романтизм» имеет общую основу со словом «роман», ведь излюбленным жанром литературы того времени стал рыцарский, любовный и приключенческий роман. Другие ученые полагают, что термин происходит от испанского «романс» (romance). Как бы то ни было, само слово рисует в нашем воображении таинственные сочные и насыщенные образы, которые нашли свой отклик в сердцах философов, поэтов, художников и архитекторов.
Зачастую каждому из нас необходимо уехать из города, чтобы почувствовать себя в гармонии с любимым человеком. Сегодня мы рассмотрим несколько идеальных, на наш взгляд, мест для признания в любви, отдыха, созерцания и поиска вдохновения.
Перед нами маленький домик, буквально сошедший со страниц детской книжки Иоханны Спири о странствиях Хайди. Все дома в Альпийских деревнях, небольшие, невысокие, живописные и похожи на затерянные во времени сказочные домики. Это прекрасное место для того, чтобы оторваться от городской суеты, углубиться в собственный мир, подумать об окружающих красотах и насладиться единением с природой. Проведите здесь длинный уик-энд с любимым человеком, обязательно отведайте чай из свежих трав и домашний сыр.
Таким мы видим типичный загородный дом из произведений Джейн Остин. Как легко почувствовать себя героем её романа, прогуливаясь вдоль дивного озера с лебедями! Но пара слов о самом доме: несмотря на классический английский стиль, он абсолютно новый, – поэтому холод и сырость не попадут внутрь и останутся снаружи.
На этом фото мы видим памятник архитектуры, который был отреставрирован и в настоящее время представляет собой элитное жилье в центре Лондона. Несмотря на то, что фото сделано в Англии, мы все равно вспомнили о балконной сцене шекспировской трагедии
Ромео и Джульетта. Можно предположить, что в фантазиях драматурга действие разворачивалось именно на таком балконе.
Кажется мы нашли идеальное место для тихой вечерней прогулки. Эта беседка идеальна для объяснения в самых искренних любовных чувствах. Пожалуй, у каждого читателя возникнут свои воспоминания и образы, связанные с романтичными признаниями в таком месте.
Где-то в окрестностях Рима можно найти небольшой домик в типичном южно-европейском стиле. Он уютен и прост, здесь можно гулять босиком по саду. Тишина и покой, прогулки на велосипедах, пикник с вином и сыром – это ли не идиллия для влюбленных?
Что может быть романтичнее проживания на пустынном острове, особенно в таком красивом доме, как этот? Хотя, возможно, именно эта вилла в Рио-де-Жанейро и не так сильно оторвана от цивилизации, но на ней созданы все условия для того, чтобы почувствовать себя вдалеке от забот и беспокойства. Сиеста не покидает этот дом никогда, в какой бы его части вы не находились. Проведите день у бассейна, в саду за книгой или с фотоаппаратом, снимая экзотических птиц, которых здесь так много. Насладитесь сумерками, прогуливаясь вдоль пляжа и размышляя над сюжетом своего собственного романа…
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