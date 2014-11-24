Городские парки – место для инсталляций и скейт-площадок

Парк в черте большого города – особое место, в которое приходят, чтобы отдохнуть от суеты и подышать свежим воздухом. Вход в большинство парков культуры и отдыха бесплатный, их в любое время могут посетить все желающие. Чтобы интерес горожан к живописному природному уголку не ослабевал, архитекторы, совместно с городскй администрацией, время от времени проводят так называемый редизайн парковых зон, меняют пешеходные дорожки, разбивают газоны, устанавливают новые парковые скульптуры.

Сегодня мы посмотрим на несколько удачных проектов по модернизации парков и набережных. Они были выполнены разными архитекторами в разных странах, но объединяет их схожая цель – переосмыслить роль парков в контексте большого города и привлечь в них новое поколение.