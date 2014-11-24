Городские парки – место для инсталляций и скейт-площадок

Парк в черте большого города – особое место, в которое приходят, чтобы отдохнуть от суеты и подышать свежим воздухом. Вход в большинство парков культуры и отдыха бесплатный, их в любое время могут посетить все желающие. Чтобы интерес горожан к живописному природному уголку не ослабевал, архитекторы, совместно с городскй администрацией, время от времени проводят так называемый редизайн парковых зон, меняют пешеходные дорожки, разбивают газоны, устанавливают новые парковые скульптуры.
Сегодня мы посмотрим на несколько удачных проектов по модернизации парков и набережных. Они были выполнены разными архитекторами в разных странах, но объединяет их схожая цель – переосмыслить роль парков в контексте большого города и привлечь в них новое поколение.
Ландшафтный архитектор Ральф Майер уже не первый год занимается проектированием скейтпарков по всему миру. На этот раз ему выпала непростая задача соорудить парк для катания на скейте в Кении. Несмотря на ограниченный бюджет, архитектору удалось блестяще справиться с задачей и спроектировать современную площадку для катания на скейтборде, оснастив ее всеми необходимыми фигурами.
Площадка для скейта была разработана и построена при финансовой поддержке фонда Skate-Aid. В ней есть все необходимые элементы для выполнения трюков на скейте – рампы, гребень, пирамида, бордюр. Помимо пространства для катания на скейтборде, в парке нашлось место для мини футбольного поля и баскетбольных корзин.
Парк Shiosai находится в городе Кобе, расположенном на одном из островов Японии под названием Хонсю. В Кобе находится один из главных портов Японии, а сам город является крупным промышленным центром страны восходящего солнца. Проект Crater Lake стал победителем биеналле Кобе, проходившем в 2011 году. Концепция парка зародилась как следствие трагических событий, связанных с крупным землетрясением, произошедшим в городе в 1995 году. Именно социальные связи между людьми, их сплоченность и готовность помогать друг другу помогли жителям Кобе восстановить город с снова сделать его комфортным для проживания.
Установленная инсталяция имеет круглую форму, располагающую горожан к знакомству и общению. Цель проекта Crater Lake – создать открытый деревянный ландшафт, на каждой поверхности которого можно сидеть или лежать. Дополнительные стульчики, которые мы видим в центре исталляции можно самим передвигать с места на место.
Crater Lake был спроектирован молодыми архитекторами из 24 ° Studio россиянкой Мариной Топуновой и японцем Фумию Хиракава. При постройке деревянной скульптуры были использованы стандартные размеры деревесины и стандартные металлические изделия, чтобы избежать дорогостоящего и индивидуального производства. Для всех элементов структуры были использованы стандартные фиттинги и бруски, а для поверхности кедровые доски 30×60 мм.
Чтобы придать инсталляции плавную волнистую форму, круговую поверхность Crater Lake разделили на 20 радиальных сегментов, конструкция которых состоит из трех структурных ребер, которые горизонтально соединены между собой. В каждом сегменте есть 64 доски для поверхности, которые прикреплены к этим трем структурным ребрам. На поверхности, наиболее используемой для ходьбы, доски смонтированы с минимальным зазором, но с возвышением холма расстояние между досками увеличивается, позволяя посетителям взбираться на вершину холма. Для тех, кто предпочитает сидеть на удобных стульчиках в центре Crater Lake, вершина холма выполняет функцию защиты от ярких солнечных лучей и пронзительного ветра, нередко бушующего на набережной парка Shiosai.