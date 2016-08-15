До и После: Большой ремонт семейного дома

В сегодняшней книге идей мы покажем вам потрясающее преображение дома 1930-го года и еще раз убедимся, что с помощью хороших специалистов возможно все! Это большой семейный дом площадью 320 м2, который находился в плохом состоянии, а дизайн его давно устарел. Чтобы исправить ситуацию необходим был срочный ремонт. Амбициозный проект по возрождению дома был разработан архитекторами из Agence Adi-Home.
Дизайнерами была проделана огромная работа по повышению энергоэффективности дома. Идея реконструкции заключалась еще и в том, чтобы создать больше открытых пространств, тем самым визуально увеличив площадь дома.
Давайте посмотрим, как это было.
Вот в таком состоянии находилась кухня до начала работ. Как вы видите, отделка поверхностей находилась в плачевном состоянии. Планировка пространства устарела и оно было изолированно от остальных комнат. Как мы уже говорили, архитекторы хотели увеличить площадь комнат за счет сноса стен. В данном случае они демонтировали стену между кухней и залом, увеличив тем самым площадь
ядра дома.
После ремонта кухня преобразилась кардинальным образом. Кухонный полуостров, который завершает пространство кухни, создал дополнительную рабочую поверхность, места для хранения и визуально отделил пространство кухни от столовой. Вытяжка встроена в потолок и выглядит очень оригинально.
На заднем плане мы видим столовую с простой современной мебелью и отделкой стен в серых тонах, как и на кухне.
Как приятно готовить вкусные блюда для всей семьи на современно, красивой и функциональной кухне. Именно такой ее создали дизайнеры. Серые фасады кухни прекрасно гармонируют с деревом и светлой отделкой стен. Старая дверь была заменена современным стеклопакетом с максимальной площадью остекления. С его помощью в комнату проникает достаточное количество естественного света.
Новая столовая находится рядом с кухней и имеет все необходимое для комфортных трапез каждый день. Кухня, столовая и гостиная имеют открытую планировку, поэтому, чтобы выделить обеденную зону дизайнеры покрасили одну стену в серый цвет. Кованые стол и стулья выглядят очень изящно, а текстильные сидения придают пространству уют.
Для полного комфорта жильцов старые радиаторы и котел были заменены на новые.
Мы продолжаем наше путешествие по обновленному дому и из столовой попадаем в гостиную. Ее интерьер выдержан в теплых тонах и излучает очарование. Расположение дивана по диагонали визуально отделяет гостиную от столовой. Обстановка в комнате довольно простая, но уютная и удобная. Здесь с комфортом может расположиться вся семья в вечернее время за просмотром любимого фильма. Центральное освещение заменяют точечные встраиваемые светильники.
Вот так выглядела одна из двух ванных комнат до ремонта. Как мы видим, отделка стен и покрытие пола изрядно поизносились. Чаша ванной располагалась не совсем удачно
в проходе. Небольшое окно, конечно, пропускало немного естественного света, но все равно в целом интерьер выглядел мрачновато.
А вот так выглядит та же самая ванная после ремонта. Ее практически не узнать! Цветовая гамма сменилась кардинальным образом. Планировка тоже претерпела изменения. Теперь у окна мы видим просторную душевую, а перед ней встроенный унитаз. Бежевая плитка выглядит очень уютно и добавляет комнате воздуха.
Закончим мы нашу книгу идей интерьером второй ванной комнаты. Как вы видите, ее планировка напоминает предыдущую. Здесь даже такая же напольная плитка. Ванная тоже располагалась
в проходе, вот только отделана была мрачной черной плиткой.
Если в предыдущей комнате дизайнеры решили заменить чашу ванной на душевую, то в этом пространстве она осталась, только сменила местоположение.
Вот таким образом была преобразована темная неуютная ванная, которую мы видели ранее. Прямоугольная ванная превратилась в угловую чашу и расположена в дальнем углу, что существенно экономит свободное пространство. Дизайнеры сохранили темные элементы и в новой отделке, но теперь они выглядят более современно и не так сильно нагружают интерьер.