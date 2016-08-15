До и После: Большой ремонт семейного дома

В сегодняшней книге идей мы покажем вам потрясающее преображение дома 1930-го года и еще раз убедимся, что с помощью хороших специалистов возможно все! Это большой семейный дом площадью 320 м2, который находился в плохом состоянии, а дизайн его давно устарел. Чтобы исправить ситуацию необходим был срочный ремонт. Амбициозный проект по возрождению дома был разработан архитекторами из Agence Adi-Home.

Дизайнерами была проделана огромная работа по повышению энергоэффективности дома. Идея реконструкции заключалась еще и в том, чтобы создать больше открытых пространств, тем самым визуально увеличив площадь дома.

Давайте посмотрим, как это было.