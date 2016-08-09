Дом-усадьба из клееного бруса в Подмосковье

В стремлении удалиться от городской суеты в поисках размеренной и гармоничной жизни, мы смогли по достоинству оценить преимущества использования в строительстве природных материалов и, в частности, клееного бруса. Именно он позволяет быстрее всего начать работу с интерьером, не требуя при этом времени для усадки постройки. Природный вид и естественность позволяют наслаждаться абсолютной экологичностью.
Проекты жилых домов из клееного бруса отличаются богатством экстерьера и функциональностью внутренней планировки. Такие постройки являются прекрасным решением как для дачного строительства, так и для строительства дома для постоянного проживания.
Этот деревянный дом из клееного бруса был спроектирован и выполнен с нуля. Постройка включает в себя блок самого жилого дома, соединенный подземным переходом и навесом для стоянки автомашин с банным блоком. Под всем пятном сооружения имеется подземный этаж, а также спуск в винную комнату. Общая площадь постройки составляет 800 кв. м.
Сегодня нам предстоит оказаться в Подмосковье, где специалисты архитектурной мастерской МАРТ превратили в жизнь потрясающий проект загородной усадьбы. Представленный дом сочетает в себе все те необходимые свойства и качества, которые делают жизнь по-настоящему счастливой. Надежность, энергоэффективность, продуманность инженерных решений – все это соответствует пожеланиям каждого человека.
В любое время года усадьба радушно принимает гостей широким парадным крыльцом. Лестница плавно переходит в открытую веранду с деревянным ограждением. В проектные работы вошел также и план ландшафта, поэтому дом, издалека похожий на сказочный терем, в буквальном смысле утопает в зелени.
Благородное внутреннее убранство усадьбы поражает современной изысканной отделкой. Декор имеет цельное и насыщенное художественное содержание. Здесь действуют законы открытого пространства, в котором много света и воздуха. Сложная планировка позволила создать оригинальный проект интерьера, в оформлении которого использовалось дерево двух цветов – светлая сосна и сосна, тонированная под темный дуб.
Одним из символов семейной усадьбы считается камин, ему выделено отдельное пространство. Сложная конструкция декорирована камнем и мозаичной плиткой. Своеобразные полки-лежанки продолжают композиционную идею, далее перетекая в барную стойку между кухней и гостиной. Внимание привлекает работа плиточников — мозаичный узор на полу, который стал еще одним символом семьи, ее гербом.
На цокольном этаже находится дегустационная, а на три метра ниже – винный погреб. Первое помещение меблировано массивной мебелью, для декора использовались различные старинные и состаренные предметы, такие как барометр, телефонный аппарат, раритетный штопор. Тему вина продолжает гобелен, лампы с коваными виноградными листьями и лоза, украшающая оконный карниз.
Цокольный этаж также оборудован для занятий спортом и игры в бильярд. Как мы уже сказали чуть выше, на первом уровне с главным объемом дома соединяется небольшое строение (банный блок), в котором размещены комнаты отдыха, джакузи, турецкая баня и мини-кухня.
Более подробно с фотографиями проекта можно ознакомиться на странице мастерской МАРТ.
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