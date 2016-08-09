Дом-усадьба из клееного бруса в Подмосковье

В стремлении удалиться от городской суеты в поисках размеренной и гармоничной жизни, мы смогли по достоинству оценить преимущества использования в строительстве природных материалов и, в частности, клееного бруса. Именно он позволяет быстрее всего начать работу с интерьером, не требуя при этом времени для усадки постройки. Природный вид и естественность позволяют наслаждаться абсолютной экологичностью.

Проекты жилых домов из клееного бруса отличаются богатством экстерьера и функциональностью внутренней планировки. Такие постройки являются прекрасным решением как для дачного строительства, так и для строительства дома для постоянного проживания.