Топ 5: лучшие проекты недели

Позади еще одна увлекательная неделя на homify. За окном первый мокрый снег и холодный ноябрьский ветер. А в нашем онлайн-сообществе – всегда солнце, хорошее настроение, интересные архитектурные и дизайнерские проекты. Каждый день участники сообщества публикуют свои новые работы на страницах homify, и каждое воскресенье мы выбираем из них 5 самых лучших. Это воскресенье не стало исключением. Давайте посмотрим, какие проекты этой недели больше всего понравились нам и нашим читателям.
Супер-яхта Saramour, изготовленная компанией CRN Yachts, вобрала в себя все самое лучшее, что есть в современном судностроении – незаурядный дизайн, инновационные технологии и тонкую ручную работу. Пяти-палубная яхта оборудована двумя большими салонами, барами, столовыми, тремя открытыми лаундж-зонами, мастер-каютой, пятью гостевыми каютами и отдельным жилым сектором для экипажа. На борту яхты имеются спортивных зал, кинотеатр и внушительный гараж. Верхняя палуба адаптирована для посадки вертолета. Подробнее с техническими характеристиками и особенностями дизайна судна можно ознакомиться в посвященной ему Книге идей.
Прошедшая неделя также ознаменовалась выходом новой рубрики – Архитектурный портрет. В ней мы представили работы одного из самых неоднозначных зодчих современности – Рема Колхаса. Почему, если речь заходит о проектах Рема и его студии OMA, мнения критиков всегда расходятся, читайте здесь.
Появление ребенка является самым счастливым событием в каждой семье. Нет ничего прекраснее, чем наблюдать, как растет и развивается малыш, как он открывает новый для себя мир, с невероятным любопытством исследует окружающее пространство. Особенный момент в жизни каждого ребенка -- переезд в свою собственную комнату.
Подбирая мебель для детской комнаты, интересуйтесь мнением ребенка и обязательно учитывайте его при совершении покупки, ведь детям тоже хочется жить среди предметов мебели, которые соответствуют их индивидуальном вкусу. На сегодняшний день существует немало ярких дизайнеров, специализирующихся на изготовлении мебели для детских комнат. Мы подобрали наиболее интересные проекты, и с удовольствием знакомим вас с ними.
До Нового года остался месяц с небольшим, а это значит, что пришла пора задуматься о подарках. Как правило, мы знаем, что дарить членам семьи и близким друзьям. Сложности возникают с теми, с кем общаемся не так тесно – коллеги по работе или дальние родственники. Специально для таких случаев мы подготовили подборку из небольших и практичных сувениров, которые идеально подойдут на роль нейтрального подарка.
Самым интересным проектом недели стал энергоэффективный дом, построенный компанией Baufritz, которая специализируется на зеленых домах. В этом доме были использованы все самые последние разработки в области сохранения энергии – теплоизоляция из древесной стружки, система использования дождевых вод и прочие революционные технологии, позволяющие владельцам дома не только внести свою лепту в сохранение природных ресурсов, но и значительно сэкономить на счетах за воду и электроэнергию.