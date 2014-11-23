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Топ 5: лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Weitblick, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Окна и двериОкна
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Позади еще одна увлекательная неделя на homify. За окном первый мокрый снег и холодный ноябрьский ветер. А в нашем онлайн-сообществе – всегда солнце, хорошее настроение, интересные архитектурные и дизайнерские проекты. Каждый день участники сообщества публикуют свои новые работы на страницах homify, и каждое воскресенье мы выбираем из них 5 самых лучших.  Это воскресенье не стало исключением. Давайте посмотрим, какие проекты этой недели больше всего понравились нам и нашим читателям.

5. Супер-яхта M/Y CRN 133 Saramour

M/Y Saramour , CRN SPA - YACHT YOUR WAY- CRN SPA - YACHT YOUR WAY- Яхты в средиземноморском стиле
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-

M/Y Saramour

CRN SPA - YACHT YOUR WAY-
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-
CRN SPA - YACHT YOUR WAY-

Супер-яхта Saramour, изготовленная компанией CRN Yachts, вобрала в себя все самое лучшее, что есть в современном судностроении – незаурядный дизайн, инновационные технологии  и тонкую ручную работу. Пяти-палубная яхта оборудована двумя большими салонами, барами, столовыми, тремя открытыми лаундж-зонами, мастер-каютой, пятью гостевыми каютами и отдельным жилым сектором для экипажа. На борту яхты имеются спортивных зал, кинотеатр и внушительный гараж. Верхняя палуба адаптирована для посадки вертолета. Подробнее с техническими характеристиками и особенностями дизайна судна можно ознакомиться в посвященной ему Книге идей.

4. Архитектурный портрет: Рем Колхас

homify Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Прошедшая неделя также ознаменовалась выходом новой рубрики – Архитектурный портрет. В ней мы представили работы одного из самых неоднозначных зодчих современности – Рема Колхаса. Почему, если речь заходит о проектах Рема и его студии OMA, мнения критиков всегда расходятся, читайте здесь.

3. Предметы мебели для детской комнаты

SCHLÜFER, Mähr Möbeldesign Mähr Möbeldesign Детская комнатаКровати
Mähr Möbeldesign

Mähr Möbeldesign
Mähr Möbeldesign
Mähr Möbeldesign

Появление ребенка является самым счастливым событием в каждой семье. Нет ничего прекраснее, чем наблюдать, как растет и развивается малыш, как он открывает новый для себя мир, с невероятным любопытством исследует окружающее пространство. Особенный момент в жизни каждого ребенка -- переезд в свою собственную комнату. 

Подбирая мебель для детской комнаты, интересуйтесь мнением ребенка и обязательно учитывайте его при совершении покупки, ведь детям тоже хочется жить среди предметов мебели, которые соответствуют их индивидуальном вкусу. На сегодняшний день существует немало ярких дизайнеров, специализирующихся на изготовлении мебели для детских комнат. Мы подобрали наиболее интересные проекты, и с удовольствием знакомим вас с ними.

2. Идеи оригинальных подарков

Schlüsselbrett mit Städte Druck, 44spaces 44spaces Прихожая, коридор и лестницыХранение
44spaces

44spaces
44spaces
44spaces

До Нового года остался месяц с небольшим, а это значит, что пришла пора задуматься о подарках. Как правило, мы знаем, что дарить членам семьи и близким друзьям. Сложности возникают с теми, с кем общаемся не так тесно – коллеги по работе или дальние родственники. Специально для таких случаев мы подготовили подборку из небольших и практичных сувениров, которые идеально подойдут на роль нейтрального подарка.

1. Идеальный энергоэффективный дом

Weitblick Bau-Fritz GmbH & Co. KG Окна и двериОкна
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Weitblick

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Самым интересным проектом недели стал энергоэффективный дом, построенный компанией  Baufritz, которая специализируется на зеленых домах. В этом доме были использованы все самые последние разработки в области сохранения энергии – теплоизоляция из древесной стружки, система использования дождевых вод и прочие революционные технологии, позволяющие владельцам дома не только внести свою лепту в сохранение природных ресурсов, но и значительно сэкономить на счетах за воду и электроэнергию.

Идеи для рабочего кабинета
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