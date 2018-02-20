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Натуральный оникс в дизайне интерьера: 6 фото-примеров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Residence Naidoo, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Кухня в стиле модерн
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Оникс является полудрагоценным камнем, одним из поделочно-ювелирных камней, которые часто используются в дизайне драгоценностей и ювелирных украшений. Сегодня он особенно любим дизайнерами интерьера и архитекторами: из него изготавливаются столешницы, панно, с помощью него создается оригинальный дизайн пола, стен, лестниц и фасадов.

Орнаменты оникса легко различимы по сравнению с другими камнями, используемых в отделке (мрамор, агат). Сам оникс бывает самый разный: красновато-розовый, бежево-розовый, оранжевый и желтый, бежевый и темно-коричневый, даже серый, синий и зеленый!

Давайте посмотрим, как можно использовать оникс в интерьере:

Дизайн барной стойки и столешницы из оникса на кухне

Casa Itu, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Балкон и терраса в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Столешницы из оникса в интерьере гостиной

Apartamento AP, Gláucia Britto Gláucia Britto Гостиная в стиле модерн
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

Дизайн кухонного острова из оникса

Residence Naidoo, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Кухня в стиле модерн
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

Оникс в дизайне раковины в ванной комнате

KT-31 Bramham Gardens, Keir Townsend Keir Townsend Ванная комната в стиле модерн
Keir Townsend

KT-31 Bramham Gardens

Keir Townsend
Keir Townsend
Keir Townsend

Оникс в оформлении барной стойки

Ресторан Manhattan, ТРЦ Lubava, UKRINTEL UKRINTEL Конференц-центры в стиле лофт Бары и клубы
UKRINTEL

Ресторан Manhattan, ТРЦ Lubava

UKRINTEL
UKRINTEL
UKRINTEL

Слэб оникса на панно в интерьере столовой

Роскошный оникс в Умном Доме Art-In Гостиные в эклектичном стиле
Art-In

Роскошный оникс в Умном Доме

Art-In
Art-In
Art-In
До и После: Ремонт квартиры в хрущевке 34 кв. метра
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