Натуральный оникс в дизайне интерьера: 6 фото-примеров

Оникс является полудрагоценным камнем, одним из поделочно-ювелирных камней, которые часто используются в дизайне драгоценностей и ювелирных украшений. Сегодня он особенно любим дизайнерами интерьера и архитекторами: из него изготавливаются столешницы, панно, с помощью него создается оригинальный дизайн пола, стен, лестниц и фасадов.

Орнаменты оникса легко различимы по сравнению с другими камнями, используемых в отделке (мрамор, агат). Сам оникс бывает самый разный: красновато-розовый, бежево-розовый, оранжевый и желтый, бежевый и темно-коричневый, даже серый, синий и зеленый!

Давайте посмотрим, как можно использовать оникс в интерьере: