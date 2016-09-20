Идеи золотого декора в интерьере

Любовь к золоту имеет столь глубокие корни, что кроме него никто из металлов до сих не претендует на звание самого топового металла. И даже мода на розовую медь вовсе не угроза такому положению, в современном интерьере и она умудряется служить гармоничным дополнением золоту. И даже самые трендовые идеи в формате DIY тоже используют золочение, патинирование, фольгирование или простую окраску золотом всего, что поддается окраске от ножек стульев до кружек для кофе.
Сегодня золото любит не только барокко и классический стиль, золотая роскошь прокралась даже в аскетичный скандинавский минимализм и поначалу строгий немецкий модерн. А уж то, насколько он любим в гламурном, богемном или этническом шике или тропической вариации модерна, бразильяно, и говорить не стоит!
Имитация золота больше не считается чем-то неподобающим. Золото настолько желанно, что алхимические изыскания продолжаются и сегодня.
Совмещая в рамках одного интерьера комоды с золотыми вставками в стиле ар-нуво и трендовые кофейные столики на золоченом каркасе, добавляя сюда же хрустальные люстры и широкие молдинги, розовые кресла и картины маслом, дизайнеры создают классический интерьер, соответствующий и сегодняшним трендам.
Изголовье из резного дерева, покрытого поталью – роскошь, доступная не многим. Но технологии уже позволяют использовать и другие материалы для похожего эффекта. И не смотря на столь интересное оформление всего интерьера, фокус все равно остается на изголовье. Очень удачно дополняет картину текстиль баклажанового цвета.
Даже городская гостиная, оформленая со щедрым дополнением золота, превращается в изысканную дворцовую залу. Этот интерьер в сливочно-кремовой гамме таков еще и благодаря сияющей венецианской штукатурке, брендовой итальянской мебели и невероятному зеркалу с пескоструйными узорами, оформленному в резную золотую раму.
Золото в текстиле создает необычайную атмосферу элегантности. В обрамлении темного дерева и тонированного стекла оно все равно играет первую скрипку.
Постер в монохромном золоте на фоне белоснежных стен и бело-глянцевой мебели – так выглядит совершенный дизайн в современном интерьере.
Эклектичный интерьер с нотками футуристики не только подтверждает востребованное настоящее золота, но и обещает ему не менее блестящее будущее.
Классическая французская ванна на изогнутых ножках, снаружи обложенная золотой мозаикой, снова в моде.
Жаль, что природа не догадалась подсветить изнутри роскошный оникс. Сделав это, дизайнеры будто создали живой организм, где прожилки представляются кровеносной системой.
Уникальное сочетание золотой фольги и плитки элитного шоколада эффектно работает и в контексте дизайна интерьера.
Эта стена похожа на террасы Памуккале в Турции. Только ярусы здесь оформлены подсвеченным золотом. Эта рукотворная красота почти сравнима с природной.
Апгрейденные классические орнаменты в золотом исполнении становятся утонченно-современными, символизируя приход Нового Золотого Века.
Бразильяно как люксовая разновидность южноамериканского модерна покорил весь дизайнерский мир. Здесь крупноформатными зеркалами на стенах количество золота умножается многократно, создавая волшебную сказку из вполне реальных и невероятно функциональных предметов.
Сияние золота подобно солнечному свету. И если соединить подсветку и золото, то получится абсолютная красота.
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— Идеи дизайна однокомнатной квартиры в стиле бразил’ьяно;