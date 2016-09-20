Идеи золотого декора в интерьере

Любовь к золоту имеет столь глубокие корни, что кроме него никто из металлов до сих не претендует на звание самого топового металла. И даже мода на розовую медь вовсе не угроза такому положению, в современном интерьере и она умудряется служить гармоничным дополнением золоту. И даже самые трендовые идеи в формате DIY тоже используют золочение, патинирование, фольгирование или простую окраску золотом всего, что поддается окраске от ножек стульев до кружек для кофе.

Сегодня золото любит не только барокко и классический стиль, золотая роскошь прокралась даже в аскетичный скандинавский минимализм и поначалу строгий немецкий модерн. А уж то, насколько он любим в гламурном, богемном или этническом шике или тропической вариации модерна, бразильяно, и говорить не стоит!

Имитация золота больше не считается чем-то неподобающим. Золото настолько желанно, что алхимические изыскания продолжаются и сегодня.