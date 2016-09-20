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Идеи золотого декора в интерьере

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Cloudsley Road, 2 lovely gays 2 lovely gays Гостиная в стиле модерн
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Любовь к золоту имеет столь глубокие корни, что кроме него никто из металлов до сих не претендует на звание самого топового металла. И даже мода на розовую медь вовсе не угроза такому положению, в современном интерьере и она умудряется служить гармоничным дополнением золоту. И даже самые трендовые идеи в формате DIY тоже используют золочение, патинирование, фольгирование или простую окраску золотом всего, что поддается окраске от ножек стульев до кружек для кофе.

Сегодня золото любит не только барокко и классический стиль, золотая роскошь прокралась даже в аскетичный скандинавский минимализм и поначалу строгий немецкий модерн. А уж то, насколько он любим в гламурном, богемном или этническом шике или тропической вариации модерна, бразильяно, и говорить не стоит!

Имитация золота больше не считается чем-то неподобающим. Золото настолько желанно, что алхимические изыскания продолжаются и сегодня.

​Классика

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Совмещая в рамках одного интерьера комоды с золотыми вставками в стиле ар-нуво и трендовые кофейные столики на золоченом каркасе, добавляя сюда же хрустальные люстры и широкие молдинги, розовые кресла и картины маслом, дизайнеры создают классический интерьер, соответствующий и сегодняшним трендам.

​Роскошь

Camera d'oro, Bianca Coggi Architetto Bianca Coggi Architetto Спальня в эклектичном стиле
Bianca Coggi Architetto

Bianca Coggi Architetto
Bianca Coggi Architetto
Bianca Coggi Architetto

Изголовье из резного дерева, покрытого поталью – роскошь, доступная не многим. Но технологии уже позволяют использовать и другие материалы для похожего эффекта. И не смотря на столь интересное оформление всего интерьера, фокус все равно остается на изголовье. Очень удачно дополняет картину текстиль баклажанового цвета.

​Богатство

Квартира на ул.Звездная, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира на ул.Звездная

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Даже городская гостиная, оформленая со щедрым дополнением золота, превращается в изысканную дворцовую залу. Этот интерьер в сливочно-кремовой гамме таков еще и благодаря сияющей венецианской штукатурке, брендовой итальянской мебели и невероятному зеркалу с пескоструйными узорами, оформленному в резную золотую раму.

​Изысканность

17 Первое Дизайн-Бюро Спальня в классическом стиле
Первое Дизайн-Бюро

17

Первое Дизайн-Бюро
Первое Дизайн-Бюро
Первое Дизайн-Бюро

Золото в текстиле создает необычайную атмосферу элегантности. В обрамлении темного дерева и тонированного стекла оно все равно играет первую скрипку.

Утонченность

Cloudsley Road, 2 lovely gays 2 lovely gays Гостиная в стиле модерн
2 lovely gays

Cloudsley Road

2 lovely gays
2 lovely gays
2 lovely gays

Постер в монохромном золоте на фоне белоснежных стен и бело-глянцевой мебели – так выглядит совершенный дизайн в современном интерьере.

Современность

Living room homify Гостиная в стиле модерн
homify

Living room

homify
homify
homify

Эклектичный интерьер с нотками футуристики не только подтверждает востребованное настоящее золота, но и обещает ему не менее блестящее будущее.

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​Мозаика

Стиль Luxury для жизни, Студия дизайна интерьера "Градиз" Студия дизайна интерьера 'Градиз' Ванная в классическом стиле
Студия дизайна интерьера <q>Градиз</q>

Стиль Luxury для жизни

Студия дизайна интерьера "Градиз"
Студия дизайна интерьера <q>Градиз</q>
Студия дизайна интерьера "Градиз"

Классическая французская ванна на изогнутых ножках, снаружи обложенная золотой мозаикой, снова в моде.

Золотой оникс

Residence Naidoo, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Кухня в стиле модерн
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

Жаль, что природа не догадалась подсветить изнутри роскошный оникс. Сделав это, дизайнеры будто создали живой организм, где прожилки представляются кровеносной системой.

​Extra-шоколад

Wohnzimmer Wandgestaltung | Möbelentwurf Regalsystem INPIANO, Innenarchitektur | Ina Nimmrichter Innenarchitektur | Ina Nimmrichter Гостиная в стиле модерн
Innenarchitektur | Ina Nimmrichter

Innenarchitektur | Ina Nimmrichter
Innenarchitektur | Ina Nimmrichter
Innenarchitektur | Ina Nimmrichter

Уникальное сочетание золотой фольги и плитки элитного шоколада эффектно работает и в контексте дизайна интерьера.

​Креатив

Elegante Tapeten, Mowade Mowade Стены и полОбои Белый
Mowade

Mowade
Mowade
Mowade

Эта стена похожа на террасы Памуккале в Турции. Только ярусы здесь оформлены подсвеченным золотом. Эта рукотворная красота почти сравнима с природной.

​Орнамент

Cushion Covers, Kara Fabric Kara Fabric
Kara Fabric

Kara Fabric
Kara Fabric
Kara Fabric

Апгрейденные классические орнаменты в золотом исполнении становятся утонченно-современными, символизируя приход Нового Золотого Века.

​Абсолютная современность

homify Столовая комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Бразильяно как люксовая разновидность южноамериканского модерна покорил весь дизайнерский мир. Здесь крупноформатными зеркалами на стенах количество золота умножается многократно, создавая волшебную сказку из вполне реальных и невероятно функциональных предметов.

Люкс

Apartamento GL, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Сияние золота подобно солнечному свету. И если соединить подсветку и золото, то получится абсолютная красота.

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

— Идеи дизайна однокомнатной квартиры в стиле бразил’ьяно;

— Проекты коттеджей;

— Идеи дизайна стильной столовой комнаты.

Простые способы использования карты мира в интерьере
А вам нравится тренд золотого декора?

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