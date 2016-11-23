Новый формат жизни в городе: европейский компакт

Современный мир меняется, и мы можем видеть, как минимализм, параметрика, современный модерн, глянец и шик подбираются все ближе и ближе. Мы видим, что городская архитектура становится все более привлекательной для жизни, ведь в домах теперь есть бассейны, на крыше – кафе, на первом этаже – не квартиры, а бутики, а подъезды оформлены керамогранитом. Плюс к основным дополнениям, вы можете найти в малоквартирном доме детскую комнату, где можно оставить малышей с няней, интернет-кафе, библиотеку, гостиную, бильярдную, кафе, супермаркет 24/7.
В этой статье мы обсудим возможности жизни в таком доме, цены и различные страны, которые подхватывают идею «европейского образа жизни» в городе, в котором нет панелек, старых домов и неудобных квартир!
В данном случае мы рассматриваем современные малоквартирные дома с этажностью в 3-6 этажей и количеством квартир до 50 шт. Так как такой вариант наиболее доступен в других странах, нежели РФ, в статье также пойдет речь об иностранной недвижимости.
Цена на квартиры в таких малоквартирных комплексах европейского класса очень различна и зависит от развитости инфраструктуры в конкретном районе, стране и городе расположения.
Прекрасным примером идеального города, который избежал участи многих других, которые были застроены в 60-70ые годы панельными домами, можно считать город Мармарис, Турция. Здесь малоквартирные дома (от 6 до 18 квартир) являются самым популярным видом жилья, а сам город похож на разноцветный райский островок.
Жить на высшем уровне комфорта – в теплом приятном месте, с хорошей квартирой, с идеальным окружением можно жить лишь там, где ко всему прочему, отлично развиты элементы инфраструктуры (медицина, образование, транспорт, бизнес). Так, тот же Мармарис предлагает квартиры за 100.000 евро размером около 90 кв. метров в новом элитном доме с двумя спальнями. Данное соотношение цены и качества практически самое лучшее в Европе. В Западной Европе цены будут дороже, но уровень образования и бизнеса выше, а вот в Болгарии или других странах кроме «главной двадцатки» (США, Австралия, Швейцария и т.п.) не стоит надеется на такие понятия, как хорошая медициона, транспорт, бизнес и образование вовсе
Во многих странах иностранец может купить недвижимость в полноправное владение и жить там по туристической визе или даже подать документы на ПМЖ. Инвесторам открыты двери во многие европейские страны, в Северную Америку, Турцию. Тем не менее, самые популярные точки покупки – Египет, Болгария, Таиланд, настолько сильно уступают по инфраструктуре другим странам, что покупка в них квартиры практически неликвидна на 99%. Продать ее сложно, сдать еще сложнее, жить в таких странах в итоге просто не хочется.
Малоквартирные комплексы при этом никак нельзя назвать бюджетным или дешевым жильем! Они красиво оформлены под арабский, французский, английский стиль или же выполнены в стиле модерн или минимализм. Кстати, совсем маленькие дома в 4-8 квартир в пригороде или в среднем районе города выйдут вам еще дешевле.
Многие из них спроектированы так, что в них даже нельзя распознать малоквартирный комплекс. Кажется, что это люксовая вилла с несколькими входами. Асимметричная форма и стилизованный дизайн помогают каждой квартире добиться приватности.
Среди модных трендов стоит выделить реечные деревянные экраны, двери-слайдеры, стеклянные экраны для балконов, оборудованные крыши для отдыха, панорамное остекление от пола до потолка, угловое остекление.
Интересные планировки часто включают в себя по 2-3 вида однокомнатных и двухкомнатных квартир с разными пейзажными видами и площадью. Часто в них уже есть встроенные гарнитуры, ниши под гардеробные.
Таким образом, можно купить студию в 30 метров на «пляжной вилле», отдав за это весьма скромную цену.
Все объявления о продаже иностранной недвижимости, что бросаются в глаза, не более, чем уловка. Купить квартиру в Болгарии, Испании, Таиланде и Египте можно, но это значит просто выбросить деньги на ветер (пускай, и всего лишь 0,5-1 млн рублей). Сдать в аренду ее не получится, большинство предлагаемых городов или районов являются так называемыми «городами-призраками», медицины как таковой хорошей может и вовсе не быть, что уж говорить об образовании и возможности ведения прибыльного бизнеса.
Лучше всего рассчитывать в данной сфере лишь на бюджет от 100.000 евро, выбирать между Берлином (Германия), Лондоном (Великобритания) и подобными крупными и развивающимеся центрами в странах первой двадцатки. При этом, есть города-исключения, например Мармарис (Турция), Мюнхен (Германия), Сиэттл (США), которые не входят в первые города развитых стран, но все-таки являются хорошим местом как для жизни, так и для инвестици.
В таких комплексах бывает и следующая конфигурация – один крупный модуль в 6-9 этажей стоит над красивым поселком с частными виллами или таунхаусами.
Важно покупать квартиру в новостройке, в районе, с живой развитой жизнью и инфраструктурой, рядом с бизнес-центром. Все предложения дешевле 70-100.000 евро обычно являются неликвидом. Так, в Испании распродают районы- и города-призраки, в Египте жить невозможно из-за вони на абсолютно всех улицах города и атмосферы
войны, буквально витающей в воздухе, в Италии распродают целые деревни и провинции, в Таиланде нет ни медицины, ни образования, ни даже нормальных дорог, а вот Болгария, хоть и является членом ЕС, является в принципе страной с очень ностальгичной атмосферой, большим экономическим кризисом и застывшей (точнее падающей) экономикой.
Малоквартирные комплексы имеют главный минус, который окупается при реальной жизни в квартире буквально на глазах. Обычно в данных комплексах есть годовой или ежеквартальный взнос за уборку территорий, бассейн, сауны и т.п. В Турции он может быть около 2500-5000 рублей в месяц в элитном комплексе.
Отопление в новых малоквартирных домах чаще всего очень хорошо сочетается с форматом панорамного остекления от пола до потолка. Оно либо интегрировано в пол, либо почти незаметно. Малоквартирные комплексы быстро реагируют на изменение трендов в отделке и инженерных системах, и поэтому в них есть большой шанс купить ультра-современную квартиру.
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