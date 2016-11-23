Новый формат жизни в городе: европейский компакт

Современный мир меняется, и мы можем видеть, как минимализм, параметрика, современный модерн, глянец и шик подбираются все ближе и ближе. Мы видим, что городская архитектура становится все более привлекательной для жизни, ведь в домах теперь есть бассейны, на крыше – кафе, на первом этаже – не квартиры, а бутики, а подъезды оформлены керамогранитом. Плюс к основным дополнениям, вы можете найти в малоквартирном доме детскую комнату, где можно оставить малышей с няней, интернет-кафе, библиотеку, гостиную, бильярдную, кафе, супермаркет 24/7.

В этой статье мы обсудим возможности жизни в таком доме, цены и различные страны, которые подхватывают идею «европейского образа жизни» в городе, в котором нет панелек, старых домов и неудобных квартир!

В данном случае мы рассматриваем современные малоквартирные дома с этажностью в 3-6 этажей и количеством квартир до 50 шт. Так как такой вариант наиболее доступен в других странах, нежели РФ, в статье также пойдет речь об иностранной недвижимости.