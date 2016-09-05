​11 домов в стиле передового модернизма

Как чувствует себя человек с уже посаженным деревом, построенным домом, рожденным сыном и wish-листом, где все 48 позиций уже вычеркнуты? Где живет тот, у кого все обязанности и права приведены в идеально гармоничное соответствие? Может быть он абсолютно счастлив и живет в одном из этих домов?
Стоит признать, что модернизм сегодня уже не тот. От аскетизма почти промышленных объектов для бытового использования и (будем честными) далеко не всегда эстетичных, он эволюционировал в узнаваемые формы из стекла и бетона, в которых действительно хочется жить. Архитекторы и дизайнеры превратили обезличенный модернизм в идеальное пространство для жизни, где не только функционирует все поразительно хорошо, но и выглядит потрясающе. Функция больше не задает форму, она лишь определяет ограничения, в рамках которых творит талант, используя современные технологии и материалы. И да, современный модернизм снова в тренде, под соусом из элегантности минимализма и с новым, более звучным и современным названием «модерн».
Территория вокруг распланирована столь идеально, что часто включает бассейн перед домом и многочисленные террасы по периметру. Каждому уголку отведена роль, играть которую в современное время, конечно же, гораздо легче. Пластик предоставляет нам очень долговечную мебель для уличного использования, декинг на основе композита помогает оформлять террасы и дорожки, хлоргенераторы и насосы позволяют чистить бассейн каждый день. Все работает продуктивно и рационально.
Люксовый модерн использует столько стекла, сколько это конструктивно возможно. На его фасадах – только лучшее. При комбинировании разных материалов, их оттенков и фактуры становится проявленным синергический эффект. И тогда стекло, бетон, дерево, камень и современные композиты рождают вместе то, чем бы они никогда не стали в моно-атмосфере.
Роскошь в формате модерна часто показывает нам почти монументальные формы, которые в вечернем антураже и с продуманной подсветкой кажутся храмом или концертным залом с высоченными потолками. В люксовом формате подсветка не одна. Часто она меняется от времени суток и соответствует освещению вокруг именно сейчас, постепенно становясь феерическим ночным шоу.
В простых объемах, поставленных друг на друга, очень легко создать современное жилище, которое сегодня неизменно требует открытую планировку хотя бы общественных зон типа кухни, столовой, гостиной. Узкие коридоры превращаются в проходные комнаты, а приватные спальни с кроватью и шкафом становятся мастер-сьютами с собственной ванной и гардеробной в отдельной комнате.
И даже маленьких габаритов современный модернизм желает иметь все: и бассейн, и террасу, и даже вторую – на своей плоской крыше. Современное крупноформатное остекление и открытая планировка предлагают не ютиться в маленьких комнатках, а чувствовать себя всегда столь свободно, будто ты живешь везде, куда может дотянуться твоей взгляд.
Что уж говорить о тех виллах, которые не ограничены площадью. Да, и у них есть стены, но дом более 400 квадратов многим из нас покажется безразмерным. Не всегда это пространство создано для семьи из трех человек, но, не будем скрывать, и это случается.
Иногда модернизм и минимализм сливаются. Аскетизм одного подпитывается отказом от нефункционального декора другого и получается такой вот проект, который тоже находит своих почитателей. Он будто и не дом вовсе, просто каркас для прозрачного стекла, закрывающего от непогоды.
Простой куб, обшитый древесными панелями, с узкими окнами по периметру может оказаться эко-домом, где традиции модернизма наиболее сильны. И форма, и расположение самого дома, его окон и дверей, все подчинено сохранению энергии и максимально возможной автономности.
Так выглядит актуальный дизайн для современного дома. Модернизм повзрослел. Детская вера в форму, подростковый бунт против люкса, юношеское принятие ценности эстетики и крепкая дружба с восточным минимализмом привели к тому, что баухауз в формате модерна стал любимцем практически всего мира. И хотя он иногда носит все то же имя, от того, что первоначально пропагандировали его адепты, в нем осталось совсем немногое, ведь раньше сочетание «люксовый модернизм» было просто невозможно.
А теперь представьте пригород, застроенный одинаковыми домиками по одному из рассмотренных сегодня проектов. Впечатляет, не правда ли!?
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