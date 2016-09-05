​11 домов в стиле передового модернизма

Как чувствует себя человек с уже посаженным деревом, построенным домом, рожденным сыном и wish-листом, где все 48 позиций уже вычеркнуты? Где живет тот, у кого все обязанности и права приведены в идеально гармоничное соответствие? Может быть он абсолютно счастлив и живет в одном из этих домов?

Стоит признать, что модернизм сегодня уже не тот. От аскетизма почти промышленных объектов для бытового использования и (будем честными) далеко не всегда эстетичных, он эволюционировал в узнаваемые формы из стекла и бетона, в которых действительно хочется жить. Архитекторы и дизайнеры превратили обезличенный модернизм в идеальное пространство для жизни, где не только функционирует все поразительно хорошо, но и выглядит потрясающе. Функция больше не задает форму, она лишь определяет ограничения, в рамках которых творит талант, используя современные технологии и материалы. И да, современный модернизм снова в тренде, под соусом из элегантности минимализма и с новым, более звучным и современным названием «модерн».