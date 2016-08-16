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7 советов, как избавиться от влажных стен

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Casa Galeana, grupoarquitectura grupoarquitectura Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
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Время является худшим врагом наших домов. Оно изменяет вид стен, портит фундамент, мебель. Также время становится союзником солнца, которое обесцвечивает стены. Поэтому нужно правильно распоряжаться временем, чтобы оно нам только помогало. Итак, предоставляем 7 советов, которые помогут сохранить стены в хорошем виде.

1. Всегда находите причину влаги

Polanco Penthouse, Gantous Arquitectos Gantous Arquitectos Столовая комната в стиле модерн
Gantous Arquitectos

Polanco Penthouse

Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos

Часто считают, что проблему влажной стены можно решить просто ее перекраской. Но в таком случае решение будет краткосрочным. Поэтому определите причину влаги. Вы должны также учитывать размер пораженного участка и рассмотреть вопрос, есть ли только это мокрое место или у вас есть периметр, который также затронут.

2. Держите стены в чистоте

Casa Galeana, grupoarquitectura grupoarquitectura Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Влага часто сопровождается плесенью, которая вызывает неприятный запах и темный внешний вид стены. Даже если увидели небольшой участок с этой напастью, не медлите, очищайте стены. Для этого есть некоторые средства, которые можно взять в специализированных магазинах. Помните, что эти микробы вредны не только для вашего дома, но и для здоровья вашей семьи, особенно для детей, пожилых людей, людей с заболеваниями дыхательных путей или аллергией.

3. Вымойте стены

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

После того, как вы удалили всю плесень на стенах, уберите пыль и другие загрязнения. Следующий шаг – вымойте стены. Это кажется абсурдным – мыть стены, чтобы удалить влагу, но это необходимый этап.

4. Ремонт трещин

CASA HA-UAY, LIZZIE VALENCIA arquitectura & diseño LIZZIE VALENCIA arquitectura & diseño Гостиная в стиле модерн
LIZZIE VALENCIA arquitectura &amp; diseño

LIZZIE VALENCIA arquitectura & diseño
LIZZIE VALENCIA arquitectura &amp; diseño
LIZZIE VALENCIA arquitectura & diseño

Трещины являются признаком того, что ваша стена имеет влагу и срочно нуждается в ремонте. Не забудьте покрыть трещину хорошим материалом, а не цементной штукатуркой, так как она накапливает влагу, может стать местом размножения плесени. Не делайте много слоев, покройте дезинфицирующим веществом.

5. Шлифовка

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Гостиная в стиле минимализм
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

После того, как вы залатаете трещины, нужно будет убрать появившиеся неровности. Слишком не старайтесь, просто добейтесь гладкости стены. Некоторые люди выбирают картины, зеркала, часы, чтобы скрыть неровности. Но это может ухудшить вентиляцию, а значит, может снова появиться влага.

6. Покраска

Departamento en Club de Golf, RTZ-Arquitectos RTZ-Arquitectos Стены и пол в стиле модерн
RTZ-Arquitectos

RTZ-Arquitectos
RTZ-Arquitectos
RTZ-Arquitectos

Покрасьте стены, это не дает возможности влаге вернуться, тем более это по мнению дизайнеров хороший шанс обновить интерьер. Краска должна быть водонепроницаемой, в противном случае можно использовать герметик. Также нанесите водонепроницаемое покрытие на крышу, чтобы предотвратить утечку и влагу от дождя.

7. Вентиляция

Hotel Dos Casas en San Miguel de Allende, Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

Если вы живете в месте с дождливой или влажной погодой, то удостоверьтесь, что есть в доме необходимая вентиляция. Она убережет от влаги и возникновения микробов на стенах. Особенно это актуально для ванной комнаты.

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