7 советов, как избавиться от влажных стен

Влага часто сопровождается плесенью, которая вызывает неприятный запах и темный внешний вид стены. Даже если увидели небольшой участок с этой напастью, не медлите, очищайте стены. Для этого есть некоторые средства, которые можно взять в специализированных магазинах. Помните, что эти микробы вредны не только для вашего дома, но и для здоровья вашей семьи, особенно для детей, пожилых людей, людей с заболеваниями дыхательных путей или аллергией.