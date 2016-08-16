7 советов, как избавиться от влажных стен

Время является худшим врагом наших домов. Оно изменяет вид стен, портит фундамент, мебель. Также время становится союзником солнца, которое обесцвечивает стены. Поэтому нужно правильно распоряжаться временем, чтобы оно нам только помогало. Итак, предоставляем 7 советов, которые помогут сохранить стены в хорошем виде.
Часто считают, что проблему влажной стены можно решить просто ее перекраской. Но в таком случае решение будет краткосрочным. Поэтому определите причину влаги. Вы должны также учитывать размер пораженного участка и рассмотреть вопрос, есть ли только это мокрое место или у вас есть периметр, который также затронут.
Влага часто сопровождается плесенью, которая вызывает неприятный запах и темный внешний вид стены. Даже если увидели небольшой участок с этой напастью, не медлите, очищайте стены. Для этого есть некоторые средства, которые можно взять в специализированных магазинах. Помните, что эти микробы вредны не только для вашего дома, но и для здоровья вашей семьи, особенно для детей, пожилых людей, людей с заболеваниями дыхательных путей или аллергией.
После того, как вы удалили всю плесень на стенах, уберите пыль и другие загрязнения. Следующий шаг – вымойте стены. Это кажется абсурдным – мыть стены, чтобы удалить влагу, но это необходимый этап.
Трещины являются признаком того, что ваша стена имеет влагу и срочно нуждается в ремонте. Не забудьте покрыть трещину хорошим материалом, а не цементной штукатуркой, так как она накапливает влагу, может стать местом размножения плесени. Не делайте много слоев, покройте дезинфицирующим веществом.
После того, как вы залатаете трещины, нужно будет убрать появившиеся неровности. Слишком не старайтесь, просто добейтесь гладкости стены. Некоторые люди выбирают картины, зеркала, часы, чтобы скрыть неровности. Но это может ухудшить вентиляцию, а значит, может снова появиться влага.
Покрасьте стены, это не дает возможности влаге вернуться, тем более это по мнению дизайнеров хороший шанс обновить интерьер. Краска должна быть водонепроницаемой, в противном случае можно использовать герметик. Также нанесите водонепроницаемое покрытие на крышу, чтобы предотвратить утечку и влагу от дождя.
Если вы живете в месте с дождливой или влажной погодой, то удостоверьтесь, что есть в доме необходимая вентиляция. Она убережет от влаги и возникновения микробов на стенах. Особенно это актуально для ванной комнаты.