homify 360°: Супер-яхта M/Y CRN 133 Saramour

Незаурядный дизайн, инновационные технологии и тонкая ручная работа – вот, основные составляющие новой супер-яхты Saramour. Шедевр судостроения был произведен на свет компанией CRN Yachts. Роль архитектора проекта выпала дизайнеру с мировым именем – Francesco Paszkowski. Сегодня homify 360° приглашает всех неравнодушных к миру яхтинга и водной техники совершить увлекательное путешествие по Средиземному морю, во время которого мы поближе познакомимся с техническими характеристиками, дизайном и внутренним интерьером роскошной яхты CRN 133 Saramour.
61,3-метровое судно имеет стальной корпус и алюминиевую надстройку. Его ширина составляет 10,2 м. Пяти-палубная Saramour может вместить в себя до 10 гостей и до 15 членов экипажа. Яхта оборудована двумя дизельными двигателями Caterpillar 3512C, обеспечивающими максимальную скоростью 15 узлов и крейсерскую скорость 14 узлов.
Задняя сторона палубы является одним из самых красивых мест на борту. Шезлонги для солнечных ванн, комнатные пальмы и яркий флаг, развивающийся на ветру – Francesco Paszkowski подбирает для своих яхт наилучшие материалы и идеальные цветовые решения.
Прежде чем мы зайдем внутрь, давайте полюбуемся шикарным видом, который открывается с задней части палубы. Гористая береговая линия упирается в горизонт, спокойное синее море кажется бесконечным. Вы наблюдаете за невероятной красотой окружающей природы, сидя на мягких и уютных диванах. Оказывается, в рай можно попасть и при жизни!
А теперь плавно перемещаемся на переднюю палубу судна. Первое, что бросается в глаза, – небольшой бассейн с чистой прозрачной водой и стильной светло-голубой мозайкой, покрывающей дно. Доступ к этой части яхты может иметь только владелец, что позволит ему уединиться и немного отдохнуть от шумных гостей.
Интерьер яхты впечатляет не меньше ее экстерьера. Широкая кровать является центральным элементом композиции комнаты владельца яхты, окружающие ее предметы мебели и аксессуары чудесно гармонируют друг с другом, создавая атмосферу спокойствия и уюта. Сочетание пастельных тонов с ярким цветом спелой малины – удачная комбинация, совмещающая в себе умиротворенность и уверенность.
Стилевое и цветовое решение гостиницы не слишком отличается от спальной комнаты. Интерьер супер-яхты выглядит роскошно, элегантно и в тоже время скромно и практично. В центре внимания этой комнаты – плазменный экран и широкий белый диван.
Перед нами еще одна гостиная, рассчитанная на большее количество посетителей. Она оформлена чуть поярче предыдущей комнаты, в ней много современных арт-объектов и экзотических сувениров, которые придают гостиной особый шарм.
В коридорах Saramour вас ждет минималистский стиль и чистота пропорций. Главной целью помещения было объединить резкие линии и мягкие изгибы, чтобы создать плавный и в тоже время динамичный переход интерьера в экстерьер. Все пять палуб соединены стеклянным лифтом, который мы видим слева на изображении.
Взгляните на одну из четырех гостевых комнат. Она выполнена в уже знакомых нам цветах бордо и светлого дерева. Согласитесь, едва ли можно поверить, что эта комната расположена на палубе яхты. Ее оформление скорее наводит нас на мысль о том, что мы находимся на роскошной вилле на берегу моря.
Соседняя ванная комната также больше похожа на ванную в пятизвездочном отеле. В ней есть все необходимое – раковина, ящички для хранения косметических принадлежностей и несколько белых букетов цветов в стеклянных вазах. Скромно и стильно.
Частью интерьера этой роскошной яхты также является небольшой фитнес-центр и турецкая баня. На палубу, которую мы видим на изображении, можно при необходимости посадить вертолет, убрав легкую соломенную мебель в помещение под палубой, в котором, кстати, находятся кухня и прачечная.
В заключении нам хотелось бы сказать еще несколько слов об интерьере Saramour. Эта супер-яхта оформлена по последнему слову техники. Управление освещением, шторами и кондиционером осуществляется с помощью Ipad. На борту яхты также имеется большая столовая и гараж. Супер-яхта M/Y CRN 133 Saramour – это невероятно роскошное судно, которое не имеет изъянов ни внутри, ни снаружи.