homify 360°: Супер-яхта M/Y CRN 133 Saramour

Взгляните на одну из четырех гостевых комнат. Она выполнена в уже знакомых нам цветах бордо и светлого дерева. Согласитесь, едва ли можно поверить, что эта комната расположена на палубе яхты. Ее оформление скорее наводит нас на мысль о том, что мы находимся на роскошной вилле на берегу моря.