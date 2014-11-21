Малиновый цвет в интерьере – за или против

Ваше отношение к этому цвету начинает постепенно меняться, однако к покупке малиновой мебели вы еще не готовы. Почему бы не обратить внимание на маленькие и забавные аксессуары, которые не только украсят ваш дом, но и создадут в нем атмосферу легкости и веселья. Маленькая свечка в виде розового бульдога, изображенная на фото, просто не может не вызывать светлую и добрую улыбку. Она также идеально подойдет в качестве подарка любимым и друзьям.

Кстати, для тех, кто в данный момент находится в поиске подарков, рекомендуем заглянуть в статью ’Идеи оригинальных подарков’.