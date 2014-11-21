Малиновый цвет в интерьере – за или против

Малиновый цвет не терпит равнодушия, его или любят или не любят. Поклонники малинового ассоциируют этот цвет с целеустремленностью и успехом. Противники – с вульганостью и инфантильностью. Сегодня мы решили разрушить стереотипы, преследующие этот цвет, и убедить вас не бояться экспериментрировать с малиновым. При правильном использовании он может показать себя с совсем другой стороны – утонченным, нежным и невероятно стильным.
Как правило, поклонники стилей минимализм и хай-тек видят малиновый цвет разве что в ночных кошмарах. А зря! Например, малиновый стул может очень удачно смотреться в строгом черно-белом интерьере. Этот дизайнерский ход подчеркивает, что аскетичность и любовь к порядку лишь одна сторона натуры хозяина квартиры, на самом деле, его личность куда более многогранна.
Ваше отношение к этому цвету начинает постепенно меняться, однако к покупке малиновой мебели вы еще не готовы. Почему бы не обратить внимание на маленькие и забавные аксессуары, которые не только украсят ваш дом, но и создадут в нем атмосферу легкости и веселья. Маленькая свечка в виде розового бульдога, изображенная на фото, просто не может не вызывать светлую и добрую улыбку. Она также идеально подойдет в качестве подарка любимым и друзьям.
Кстати, для тех, кто в данный момент находится в поиске подарков, рекомендуем заглянуть в статью ’Идеи оригинальных подарков’.
Неожиданный всплеск яркости среди нейтральных тонов? Почему бы и нет. Несколько малиновых подушек в одночасье освежат однообразный дизайн. Напомним, что малиновый прекрасно сочетается с белым цветом, причем в этой комбинации он может играть как доминирующую, так и второстепенную роль. Удачный тандем малиновый также образует с фиолетовыми и розовыми тонами, но только при условии, что один из этих цветов является фоном, а другой добавляет акценты.
Темно-малиновый ночник создаст в гостиной или спальной комнате особенное романтическое настроение. Это идеальный цвет для влюбленных, мягкий, обволакивающий и таинственный.
Узоры и принты снова в моде. Дизайнеры прогнозируют, что крупные яркие цветы станут одним из самых популярных трендов 2015 года. Почему бы не запастись подушками, пледами и прочими аксессуарами малинового цвета с витиеватыми узорами. Если вы начинающий декоратор, то можете попробовать создать их самостоятельно.
Посуда темно-малинового цвета вошла в моду несколько лет назад и по сей день продолжает оставаться популярной. Стаканы, тарелки, чашки или горшки этого цвета станут стильным украшением для вашей кухни, благодаря им интерьер будет выглядеть изысканнее и элегантнее.
Вместе с пестрыми узорами в моду снова вошли яркие однотонные ковры. На примере этого ковра мы в очередной раз убеждаемся, что малиновый цвет, при правильно использовании, абсолютно не смотрится вульгарно и не стягивает все внимание на себя. Он может стать органичной составляющей самых разных стилевых и цветовых решений.
Для тех, у кого есть дача или загородный дом, мы подготовили сюрприз – настоящий малиновый гамак. Покачиваться в таком гамаке под яркими лучами солнца – одно сплошное удовольствие. Дизайнерский гамак яркого цвета будет непременно выделяться на фоне зеленых кустов и деревьев и обязательно привлечет к себе внимание со стороны любопытных соседей.