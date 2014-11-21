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Малиновый цвет в интерьере – за или против

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Cocktail Time, Lavish Shoestring Lavish Shoestring КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
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Малиновый цвет не терпит равнодушия, его или любят или не любят. Поклонники малинового ассоциируют этот цвет с целеустремленностью и успехом. Противники – с вульганостью и инфантильностью. Сегодня мы решили разрушить стереотипы, преследующие этот цвет, и убедить вас не бояться экспериментрировать с малиновым. При правильном использовании он может показать себя с совсем другой стороны – утонченным, нежным и невероятно стильным.

Малиновый в минимализме

homify Гостиная
homify

homify
homify
homify

Как правило, поклонники стилей минимализм и хай-тек видят малиновый цвет разве что в ночных кошмарах. А зря! Например, малиновый стул может очень удачно смотреться в строгом черно-белом интерьере. Этот дизайнерский ход подчеркивает, что аскетичность и любовь к порядку лишь одна сторона натуры хозяина квартиры, на самом деле, его личность куда более многогранна.

Забавные свечи

Bougie déco chien Sam rose pivoine, Bougies la Française Bougies la Française Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Bougies la Française

Bougies la Française
Bougies la Française
Bougies la Française

Ваше отношение к этому цвету начинает постепенно меняться, однако к покупке малиновой мебели вы еще не готовы.  Почему бы не обратить внимание на маленькие и забавные аксессуары, которые не только украсят ваш дом, но и создадут в нем атмосферу легкости и веселья. Маленькая свечка в виде розового бульдога, изображенная на фото, просто не может не вызывать светлую и добрую улыбку. Она также идеально подойдет в качестве подарка любимым и друзьям. 

Кстати, для тех, кто в данный момент находится в поиске подарков, рекомендуем заглянуть в статью ’Идеи оригинальных подарков’.

Забавные подушки

homify ГостинаяАксессуары и декорации
homify

homify
homify
homify

Неожиданный всплеск яркости среди нейтральных тонов? Почему бы и нет. Несколько малиновых подушек в одночасье освежат однообразный дизайн. Напомним, что малиновый прекрасно сочетается с белым цветом, причем в этой комбинации он может играть как доминирующую, так и второстепенную роль. Удачный тандем малиновый также образует с фиолетовыми и розовыми тонами, но только при условии, что один из этих цветов является фоном, а другой добавляет акценты.

Стильные огни

Booklight , Designtrasparente Designtrasparente ГостинаяОсвещение
Designtrasparente

Designtrasparente
Designtrasparente
Designtrasparente

Темно-малиновый ночник создаст в гостиной или спальной комнате особенное романтическое настроение. Это идеальный цвет для влюбленных, мягкий, обволакивающий и таинственный.

Кровать для хиппи

homify Спальная комната Текстиль
homify

homify
homify
homify

Узоры и принты снова в моде. Дизайнеры прогнозируют, что крупные яркие цветы станут одним из самых популярных трендов 2015 года. Почему бы не запастись подушками, пледами и прочими аксессуарами малинового цвета с витиеватыми узорами. Если вы начинающий декоратор, то можете попробовать создать их самостоятельно.

Малиновое стекло

Cocktail Time, Lavish Shoestring Lavish Shoestring КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
Lavish Shoestring

Cocktail Time

Lavish Shoestring
Lavish Shoestring
Lavish Shoestring

Посуда темно-малинового цвета вошла в моду несколько лет назад и по сей день продолжает оставаться популярной. Стаканы, тарелки, чашки или горшки этого цвета станут стильным украшением для вашей кухни, благодаря им интерьер будет выглядеть изысканнее и элегантнее.

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Яркий ковер

Cocoon, Cocoon Fine Rugs Cocoon Fine Rugs Гостиная
Cocoon Fine Rugs

Cocoon Fine Rugs
Cocoon Fine Rugs
Cocoon Fine Rugs

Вместе с пестрыми узорами в моду снова вошли яркие однотонные ковры. На примере этого ковра мы в очередной  раз убеждаемся, что малиновый цвет, при правильно использовании, абсолютно не смотрится вульгарно и не стягивает все внимание на себя. Он может стать органичной составляющей самых разных стилевых и цветовых решений.

Сюрприз для дачи

Hängesessel Panama, AMAZONAS GmbH AMAZONAS GmbH Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
AMAZONAS GmbH

AMAZONAS GmbH
AMAZONAS GmbH
AMAZONAS GmbH

Для тех, у кого есть дача или загородный дом, мы подготовили сюрприз – настоящий малиновый гамак. Покачиваться в таком гамаке под яркими лучами солнца – одно сплошное удовольствие. Дизайнерский гамак яркого цвета будет непременно выделяться на фоне зеленых кустов и деревьев и обязательно привлечет к себе внимание со стороны любопытных соседей.

Где хранить бижутерию

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