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Какие бывают цветочные горшки

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Poteries diverses, Poterie Goicoechea Poterie Goicoechea Сад Горшки и вазы
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На сегодняшний день существует огромный выбор цветочных горшков, которые поражают своими формами и расцветками. Как выбрать и какие бывают цветочные горшки, мы попытаемся рассказать вам в этой статье.

Глиняные горшки

Poteries diverses, Poterie Goicoechea Poterie Goicoechea Сад Горшки и вазы
Poterie Goicoechea

Poterie Goicoechea
Poterie Goicoechea
Poterie Goicoechea

Достаточно широко цветоводы используют глиняные горшки. Долгое время такие горшки считались идеальными для любых комнатных цветов, но из-за высокой стоимости отошли на второй план. Стенки глиняных сосудов хорошо пропускают воду и кислород, следовательно, корни растений получают достаточное количество полезных веществ. Переувлажнить растение в таком горшке практически невозможно, но поливать цветок приходится намного чаще. 

К тому же глиняная посуда чувствительна к перепаду температур: в жаркое время почва быстро нагревается, а в холодную пору – быстро остывает. Купленный горшок рекомендуется на 2-3 часа опустить в холодную воду для удаления вредных солей и газов, образующихся при обжиге. Использованный ранее горшок необходимо вымыть в мыльной воде и прокипятить в содовом растворе.

Керамические горшки

Mini-Jardins , Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo Сад Горшки и вазы
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

Керамические цветочные горшки – лучший выбор для тех, кто мечтает об уютном доме, поскольку для дома нет выбора лучше, чем натуральные материалы. Мало того, растения в керамических горшках чувствуют себя гораздо лучше, чем, например, в пластиковых. Поры в керамических горшках позволяют испаряться лишней влаге и, наоборот, дают доступ кислорода в почву. 

Растение в керамическом горшке трудно «переполивать»: лишнее обязательно испарится само. Поэтому керамические цветочные горшки, особенно неглазурованные, как и керамику другого назначения, рекомендуется перед первым использованием выдержать в воде.

Деревянные горшки

Muebles de Jardín, Mundo Garden Mundo Garden Сад Горшки и вазы Твердая древесина Эффект древесины
Mundo Garden

Mundo Garden
Mundo Garden
Mundo Garden

Увидеть их можно далеко не всегда, поскольку они имеют один существенный недостаток – они нуждаются в тщательном уходе. Такие горшки нуждаются в своевременном мытье и покрытии специальными лаками, предназначенными для ухода за древесиной. Однако при этом, такие изделия имеют очень стильный и оригинальный внешний вид, они необычны и привлекают к себе внимание. Еще одним плюсом является то, что они отлично пропускают воздух.

Металлические горшки

Especieros Amélie., Etienne Design Etienne Design Сад Горшки и вазы Металл Металлический / Серебристый
Etienne Design

Etienne Design
Etienne Design
Etienne Design

Металлический горшок не совсем подходит для полноценного выращивания растения у вас на подоконнике. Однако в качестве кашпо для другого горшка его можно легко использовать. И именно металлический горшок считается обязательным дополнением ретро стиля в интерьере или минималистического стиля. Он поможет расставить нужные акценты и придать простоту всему дизайну.

Пластмассовые горшки

Pots de fleurs, SO GARDEN SO GARDEN Сад Горшки и вазы
SO GARDEN

SO GARDEN
SO GARDEN
SO GARDEN

У любителей комнатного цветоводства огромной популярностью пользуются пластмассовые емкости – они доступны по цене и практичны в использовании. В таких горшках отсутствует пористость, что, в свою очередь, исключает испарение и переохлаждение корней растения. Для растений с фотосинтезирующими корнями они просто незаменимы, так как пропускают солнечные лучи. 

Пластмассовые цветочные горшки не используют для пересадки растений с чувствительными корнями, так как в пластмассе содержатся опасные вещества, которые поражают нежные корешки. Что бы уменьшить негативное влияние этих веществ, новые горшки перед использованием необходимо тщательно промыть горячей водой с мылом. Из-за отсутствия пористости  в пластиковых горшках часто происходит застой воды. Что бы этого не произошло на дно необходимо положить слой керамзита.

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