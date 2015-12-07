На сегодняшний день существует огромный выбор цветочных горшков, которые поражают своими формами и расцветками. Как выбрать и какие бывают цветочные горшки, мы попытаемся рассказать вам в этой статье.
Достаточно широко цветоводы используют глиняные горшки. Долгое время такие горшки считались идеальными для любых комнатных цветов, но из-за высокой стоимости отошли на второй план. Стенки глиняных сосудов хорошо пропускают воду и кислород, следовательно, корни растений получают достаточное количество полезных веществ. Переувлажнить растение в таком горшке практически невозможно, но поливать цветок приходится намного чаще.
К тому же глиняная посуда чувствительна к перепаду температур: в жаркое время почва быстро нагревается, а в холодную пору – быстро остывает. Купленный горшок рекомендуется на 2-3 часа опустить в холодную воду для удаления вредных солей и газов, образующихся при обжиге. Использованный ранее горшок необходимо вымыть в мыльной воде и прокипятить в содовом растворе.
Керамические цветочные горшки – лучший выбор для тех, кто мечтает об уютном доме, поскольку для дома нет выбора лучше, чем натуральные материалы. Мало того, растения в керамических горшках чувствуют себя гораздо лучше, чем, например, в пластиковых. Поры в керамических горшках позволяют испаряться лишней влаге и, наоборот, дают доступ кислорода в почву.
Растение в керамическом горшке трудно «переполивать»: лишнее обязательно испарится само. Поэтому керамические цветочные горшки, особенно неглазурованные, как и керамику другого назначения, рекомендуется перед первым использованием выдержать в воде.
Увидеть их можно далеко не всегда, поскольку они имеют один существенный недостаток – они нуждаются в тщательном уходе. Такие горшки нуждаются в своевременном мытье и покрытии специальными лаками, предназначенными для ухода за древесиной. Однако при этом, такие изделия имеют очень стильный и оригинальный внешний вид, они необычны и привлекают к себе внимание. Еще одним плюсом является то, что они отлично пропускают воздух.
Металлический горшок не совсем подходит для полноценного выращивания растения у вас на подоконнике. Однако в качестве кашпо для другого горшка его можно легко использовать. И именно металлический горшок считается обязательным дополнением ретро стиля в интерьере или минималистического стиля. Он поможет расставить нужные акценты и придать простоту всему дизайну.
У любителей комнатного цветоводства огромной популярностью пользуются пластмассовые емкости – они доступны по цене и практичны в использовании. В таких горшках отсутствует пористость, что, в свою очередь, исключает испарение и переохлаждение корней растения. Для растений с фотосинтезирующими корнями они просто незаменимы, так как пропускают солнечные лучи.
Пластмассовые цветочные горшки не используют для пересадки растений с чувствительными корнями, так как в пластмассе содержатся опасные вещества, которые поражают нежные корешки. Что бы уменьшить негативное влияние этих веществ, новые горшки перед использованием необходимо тщательно промыть горячей водой с мылом. Из-за отсутствия пористости в пластиковых горшках часто происходит застой воды. Что бы этого не произошло на дно необходимо положить слой керамзита.