Какие бывают цветочные горшки

Достаточно широко цветоводы используют глиняные горшки. Долгое время такие горшки считались идеальными для любых комнатных цветов, но из-за высокой стоимости отошли на второй план. Стенки глиняных сосудов хорошо пропускают воду и кислород, следовательно, корни растений получают достаточное количество полезных веществ. Переувлажнить растение в таком горшке практически невозможно, но поливать цветок приходится намного чаще.

К тому же глиняная посуда чувствительна к перепаду температур: в жаркое время почва быстро нагревается, а в холодную пору – быстро остывает. Купленный горшок рекомендуется на 2-3 часа опустить в холодную воду для удаления вредных солей и газов, образующихся при обжиге. Использованный ранее горшок необходимо вымыть в мыльной воде и прокипятить в содовом растворе.