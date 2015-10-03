Интерьер по мотивам оскаровского лауреата — Артист

Среди специалистов homify можно встретить не только дизайнеров интерьера, мастеров и декораторов, но также и студии, которые озаботились вопросом образования. Темой для этой книги идей стали интерьерыгостиной, выполненные школой дизайна Станислава Орехова. Компания специализируется на создании частных интерьеров, архитектурном проектировании, предоставляет услуги 3d графики, а также занимается обучением на дизайнера. Сегодня один из проектов школы стал темой для этой книги идей.
Этот проект наполнен обилием деталей, таких как золотые молдинги, паркет, роспись, мрамор. Интерьер возвращает нас на одно столетие в прошлое, к изысканному ар-деко (или арт-деко), ставшему источником вдохновения для многих современных художников, дизайнеров и кинорежиссеров. Так, оказавшись в гостиной, невольно ощущаешь свое участие в истории черно-белого художественного фильма, снятого в стилистике немого кино «The Artist» и победившего в пяти номинация из десяти на престижнейшей кинопремии «Оскар».
Стиль ар-деко в интерьере невероятно популярен в наши дни и горячо любим многими мировыми дизайнерами и декораторами. В его элегантности присутствует особое очарование. Акцент в интерьере сделан на строгой геометрии. Четкие линии, ступенчатые формы, энергичные широкие линии, зигзаг в сочетании с обтекаемыми изгибами — так или иначе, здесь не нашлось места природным мотивам и романтичным орнаментам, свойственным, например, классическому стилю.
В предлагаемом оформлении гостиной предполагается использование натуральных и дорогих материалов (кожа, ценные породы дерева, текстиль), легкие этнические мотивы, которые прослеживаются в росписи обоев, сочетание белого с шоколадным и бронзовым цветами. Такая палитра, отнюдь, не яркая, но сочетает в себе определенную драматичность и благородство.Украшающие интерьер предметы декора (часы, фарфоровые вазы, картины) помогают создать баланс в использовании цветов и текстур. Некоторые специалисты характеризуют крупные размеры декоративных элементов, свойственной стилю ар-деко, гигантоманией, поэтому совершенно очевидно, что все помещения имеют большие и просторные площади.
Несмотря на использование темных оттенков дерева, помещения прекрасно освещены. Авторы проекта предлагают несколько сценариев освещения, которые смогут быть уместны по любому случаю. Артистичный, в чем-то даже театральный, а также с массой дорогих деталей, в эти интерьеры удалось воплотить некоторую загадочность, основанную на сочетании форм и фактур.