Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Интерьер по мотивам оскаровского лауреата — Артист

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Living room in Art Deco style., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Среди специалистов homify можно встретить не только дизайнеров интерьера, мастеров и декораторов, но также и студии, которые озаботились вопросом образования. Темой для этой книги идей стали интерьерыгостиной, выполненные школой дизайна Станислава Орехова. Компания специализируется на создании частных интерьеров, архитектурном проектировании, предоставляет услуги 3d графики, а также занимается обучением на дизайнера. Сегодня один из проектов школы стал темой для этой книги идей.

Ключ к сердцу моему…

Living room in Art Deco style. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Гостиная в стиле модерн
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Living room in Art Deco style.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Этот проект наполнен обилием деталей, таких как золотые молдинги, паркет, роспись, мрамор. Интерьер возвращает нас на одно столетие в прошлое, к изысканному ар-деко (или арт-деко), ставшему источником вдохновения для многих современных художников, дизайнеров и кинорежиссеров. Так, оказавшись в гостиной, невольно ощущаешь свое участие в истории черно-белого художественного фильма, снятого в стилистике немого кино «The Artist» и победившего в пяти номинация из десяти на престижнейшей кинопремии «Оскар».

Торжество в деталях

Living room in Art Deco style. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Гостиная в стиле модерн
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Living room in Art Deco style.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Стиль ар-деко в интерьере невероятно популярен в наши дни и горячо любим многими мировыми дизайнерами и декораторами. В его элегантности присутствует особое очарование. Акцент в интерьере сделан на строгой геометрии. Четкие линии, ступенчатые формы, энергичные широкие линии, зигзаг в сочетании с обтекаемыми изгибами —  так или иначе, здесь не нашлось места природным мотивам и романтичным орнаментам, свойственным, например, классическому стилю.

Драматичность и благородство

Living room in Art Deco style. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Гостиная в стиле модерн
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Living room in Art Deco style.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

В предлагаемом оформлении гостиной предполагается использование натуральных и дорогих материалов (кожа, ценные породы дерева, текстиль), легкие этнические мотивы, которые прослеживаются в росписи обоев, сочетание белого с шоколадным и бронзовым цветами.  Такая палитра, отнюдь, не яркая, но сочетает в себе определенную драматичность и благородство.Украшающие интерьер предметы декора (часы, фарфоровые вазы, картины) помогают создать баланс в использовании цветов и текстур. Некоторые специалисты характеризуют крупные размеры декоративных элементов, свойственной стилю ар-деко, гигантоманией, поэтому совершенно очевидно, что все помещения имеют большие и просторные площади.

Благородный шик

Living room in Art Deco style. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Гостиная в стиле модерн
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Living room in Art Deco style.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Несмотря на использование темных оттенков дерева, помещения прекрасно освещены. Авторы проекта предлагают несколько сценариев освещения, которые смогут быть уместны по любому случаю. Артистичный, в чем-то даже театральный, а также с массой дорогих деталей, в эти интерьеры удалось воплотить некоторую загадочность, основанную на сочетании форм и фактур.

7 идей, которые можно скопировать у этого дома
Любите ли вы роскошь стиля ар-деко, как любят его многие наши читатели? 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо