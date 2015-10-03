Интерьер по мотивам оскаровского лауреата — Артист

Среди специалистов homify можно встретить не только дизайнеров интерьера, мастеров и декораторов, но также и студии, которые озаботились вопросом образования. Темой для этой книги идей стали интерьерыгостиной, выполненные школой дизайна Станислава Орехова. Компания специализируется на создании частных интерьеров, архитектурном проектировании, предоставляет услуги 3d графики, а также занимается обучением на дизайнера. Сегодня один из проектов школы стал темой для этой книги идей.