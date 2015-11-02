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Скандинавский LOFT — это возможно!

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LOFT на Менякина, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
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На страницах homify мы не раз рассматривали интерьеры в скандинавском или лофт стилях. Однако как может выглядеть проект, где оба эти направления дизайна объединены в едином пространстве квартиры? Такую интересную фото-историю нам решили поведать специалисты из Саратова. Сами же дизайнеры QUADRUMSTUDIO гарантируют, что все реализованные ими проекты отвечают последним тенденциям в мире дизайна и соответствуют требованиям и пожеланиям заказчика. Давайте посмотрим, к какому решению они пришли, пытаясь совместить привычный лофт и минималистичный скандинавский стили.

Свежие идеи

LOFT на Менякина, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Гостиная в стиле лофт
QUADRUM STUDIO

LOFT на Менякина

QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO

Благодаря неординарному видению и свежему мышлению дизайнерам удалось создать по-настоящему оригинальный и интересный проект. Пространство получилось сделать максимально светлым, современным, уютным и добавить в него интеллектуальную атмосферу. В проекте использовано много натуральных материалов.

Динамика в действии

LOFT на Менякина, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
QUADRUM STUDIO

LOFT на Менякина

QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO

Прихожая встречает нас обилием света и белого цвета. Потолок украшен деревянными рейками, что задало определенную динамику помещению. Паркет с ярковыраженной текстурой также задает тон дизайну остальных комнат.

Ковер из керамики

LOFT на Менякина, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
QUADRUM STUDIO

LOFT на Менякина

QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO

В пространстве прихожей встречается интересная комбинация керамической плитки и паркета. В данном случае керамическая плитка была использована для создания своеобразного эклектичного ковра, рисунок которого добавляет в интерьер помещения привкус античности.

Неожиданный поворот

LOFT на Менякина, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Гостиная в стиле лофт
QUADRUM STUDIO

LOFT на Менякина

QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO

Планировка квартиры сложилась естественно, позволив создать несколько функциональных пространств: обеденная зона, зона отдыха перед камином и телевизором, а также кухня. В качестве основного цвета стен был выбран белый, а акцент сделан на кирпичной кладке нескольких стен. В гостиную и кухню было решено привнести немного голубых бодрящих оттенков.

Функциональная мебель

LOFT на Менякина, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Гостиная в стиле лофт
QUADRUM STUDIO

LOFT на Менякина

QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO

Акценты также прослеживаются в элементах графитного цвета (плед, камин, обивка кресел и сидений стульев, а также ручки ящиков журнального столика. К слову, последний предмет мебели весьма функционален и легко переставляется благодаря специальным колесикам. Их наличие подчеркивает индустриальную ноту в дизайне интерьера.

Instagram на стене

LOFT на Менякина, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Гостиная в стиле лофт
QUADRUM STUDIO

LOFT на Менякина

QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO

Интересным украшением стала кирпичная стена в пространстве гостиной, оформление которой имитирует состаренную штукатурку в форме карты мира. На некоторых участках развешены семейные фотографии – нечто подобное мы видим в наших мобильных телефонах и приложениях, однако здесь все осязаемо и можно потрогать.

Решение для спальни

LOFT на Менякина, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Спальня в стиле лофт
QUADRUM STUDIO

LOFT на Менякина

QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO

Спальная комната имеет стандартную планировку, однако она значительно отличается от привычных интерьеров. Здесь основными цветами выступает белый, серый и цвет натурального дерева. Кровать была выбрана в классическом скандинавском стиле, который также подчеркнут специально созданной нишей под телевизор и прочих милых сердцу предметов. В этом пространстве применимы несколько световых сценариев, в том числе, подсветка по периметру потолка. Она же зрительно увеличивает его высоту.

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Понравился ли Вам проект специалистов из Саратова? Ждем ваши отзывы в комментариях.

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