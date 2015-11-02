Скандинавский LOFT — это возможно!

На страницах homify мы не раз рассматривали интерьеры в скандинавском или лофт стилях. Однако как может выглядеть проект, где оба эти направления дизайна объединены в едином пространстве квартиры? Такую интересную фото-историю нам решили поведать специалисты из Саратова. Сами же дизайнеры QUADRUMSTUDIO гарантируют, что все реализованные ими проекты отвечают последним тенденциям в мире дизайна и соответствуют требованиям и пожеланиям заказчика. Давайте посмотрим, к какому решению они пришли, пытаясь совместить привычный лофт и минималистичный скандинавский стили.
Благодаря неординарному видению и свежему мышлению дизайнерам удалось создать по-настоящему оригинальный и интересный проект. Пространство получилось сделать максимально светлым, современным, уютным и добавить в него интеллектуальную атмосферу. В проекте использовано много натуральных материалов.
Прихожая встречает нас обилием света и белого цвета. Потолок украшен деревянными рейками, что задало определенную динамику помещению. Паркет с ярковыраженной текстурой также задает тон дизайну остальных комнат.
В пространстве прихожей встречается интересная комбинация керамической плитки и паркета. В данном случае керамическая плитка была использована для создания своеобразного эклектичного ковра, рисунок которого добавляет в интерьер помещения привкус античности.
Планировка квартиры сложилась естественно, позволив создать несколько функциональных пространств: обеденная зона, зона отдыха перед камином и телевизором, а также кухня. В качестве основного цвета стен был выбран белый, а акцент сделан на кирпичной кладке нескольких стен. В гостиную и кухню было решено привнести немного голубых бодрящих оттенков.
Акценты также прослеживаются в элементах графитного цвета (плед, камин, обивка кресел и сидений стульев, а также ручки ящиков журнального столика. К слову, последний предмет мебели весьма функционален и легко переставляется благодаря специальным колесикам. Их наличие подчеркивает индустриальную ноту в дизайне интерьера.
Интересным украшением стала кирпичная стена в пространстве гостиной, оформление которой имитирует состаренную штукатурку в форме карты мира. На некоторых участках развешены семейные фотографии – нечто подобное мы видим в наших мобильных телефонах и приложениях, однако здесь все осязаемо и можно потрогать.
Спальная комната имеет стандартную планировку, однако она значительно отличается от привычных интерьеров. Здесь основными цветами выступает белый, серый и цвет натурального дерева. Кровать была выбрана в классическом скандинавском стиле, который также подчеркнут специально созданной нишей под телевизор и прочих милых сердцу предметов. В этом пространстве применимы несколько световых сценариев, в том числе, подсветка по периметру потолка. Она же зрительно увеличивает его высоту.