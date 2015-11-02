Скандинавский LOFT — это возможно!

На страницах homify мы не раз рассматривали интерьеры в скандинавском или лофт стилях. Однако как может выглядеть проект, где оба эти направления дизайна объединены в едином пространстве квартиры? Такую интересную фото-историю нам решили поведать специалисты из Саратова. Сами же дизайнеры QUADRUMSTUDIO гарантируют, что все реализованные ими проекты отвечают последним тенденциям в мире дизайна и соответствуют требованиям и пожеланиям заказчика. Давайте посмотрим, к какому решению они пришли, пытаясь совместить привычный лофт и минималистичный скандинавский стили.