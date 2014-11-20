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Где хранить бижутерию

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Schatulle, Schmuckkästen, Boxes, Sweets & Spices Dekoration und Möbel Sweets & Spices Dekoration und Möbel ГостинаяАксессуары и декорации
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Не секрет, что хорошо организованные люди зачастую оказываются успешнее тех, кто живет одним днем. Поддержание порядка во всем – одна из важнейших составляющих личной дисциплины. Однако справиться с этой, казалось бы такой несложной задачей, порой оказывается не так уж и легко. Особенно это касается наведения порядка среди мелких предметов, которые имеют странное свойство постоянно попадаться на глаза, когда в них нет нет никакой необходимости и таинственно исчезать, как только они нам срочно понадобились. 

Сегодня мы решили предложить вам свой ответ на вопрос, где хранить бижутерию и продемонстрировать несколько предметов, которые помогут за считанные минуты навести порядок в мелких вещах, таких как украшения, маленькие сувениры и подарки. Эти дизайнерские изделия не только облегчат хранение всякого рода безделушек, но и станут достойным украшением вашей квартиры.

Полезные коробочки для хранения украшений

Schatulle, Schmuckkästen, Boxes, Sweets & Spices Dekoration und Möbel Sweets & Spices Dekoration und Möbel ГостинаяАксессуары и декорации
Sweets &amp; Spices Dekoration und Möbel

Sweets & Spices Dekoration und Möbel
Sweets &amp; Spices Dekoration und Möbel
Sweets & Spices Dekoration und Möbel

Красивые деревянные шкатулки с кожаной обивкой и маленькими ячейками внутри помогут быстро рассортировать скопившиеся драгоценности и украшения. Обзаведитесь несколькими коробочками и ситуации, когда за минуту до выхода вы обнаруживаете, что не можете найти то или иное украшение, навсегда уйдут в прошлое.

Элегантный бюст

Kettenhalter von klein bis groß aus Holz, Alkita GmbH Alkita GmbH ГардеробнаяАксессуары и декор
Alkita GmbH

Alkita GmbH
Alkita GmbH
Alkita GmbH

В коллекции каждой дамы, помимо недорогих украшений, найдутся ювелирные изделия, которым не место в темных шкатулках. Зачем прятать дорогие ожерелья и браслеты из драгоценных камней, если они сами по себе являются привлекательным элементом декора. Приобретите элегантный бюст, подобный тому, что показан на изображении, и представьте то, чем вы дорожите, в наилучшем свете.

Искристые шарики

#1 Muster Wachsen In Deinem Auge , FUNDAMENTAL.BERLIN FUNDAMENTAL.BERLIN ГардеробнаяХранение
FUNDAMENTAL.BERLIN

FUNDAMENTAL.BERLIN
FUNDAMENTAL.BERLIN
FUNDAMENTAL.BERLIN

Как бы не были красивы украшения, которыми вы обладаете, уместно они смотрятся, когда одеты на вас, а не хаотично разбросаны на столе в гостиной или ванной комнате. Что же делать тем, кому решительно не нравится пользоваться шкатулками? Приобретите несколько таких шариков и спрячьте в них все, что до этого беспорядочно лежало на поверхности стола.

Золотые коробочки

Schatulle, Schmuckkästen, Boxes, Sweets & Spices Dekoration und Möbel Sweets & Spices Dekoration und Möbel ГостинаяАксессуары и декорации
Sweets &amp; Spices Dekoration und Möbel

Sweets & Spices Dekoration und Möbel
Sweets &amp; Spices Dekoration und Möbel
Sweets & Spices Dekoration und Möbel

Продолжаем гламурную тематику и представляем вашему вниманию золотистые шкатулочки разных размеров, которые идеально подойдут для хранения ювелирных изделий. Изготовленные из латуни, они привлекли нас не только глянцевым покрытием, но и стильной гофрированной поверхностью. Идеальное украшние для любого косметического столика.

Деревянная подставка

alkita Uhrenhalter, Alkita GmbH Alkita GmbH ГардеробнаяАксессуары и декор
Alkita GmbH

Alkita GmbH
Alkita GmbH
Alkita GmbH

Такая подставка идеально подойдет для хранения часов и браслетов. Выполненная из прочного дерева, она станет достойным украшением любого интерьера.

Для любителей минимализма

Jewelery box, charles@beresfords.de charles@beresfords.de Ванная комнатаХранение
charles@beresfords.de

charles@beresfords.de
charles@beresfords.de
charles@beresfords.de

Древесина является популярным материалом, когда речь заходит о хранении ювелирных изделий. Такая деревянная шкатулка подойдет тем, кому нравится простота и естественность во всем. Она особенно органично будет смотреться в интерьерах в стиле кантри или потертый шик.

Коробочка для скромниц

blomus , Blomus Blomus ГардеробнаяАксессуары и декор
Blomus

Blomus
Blomus
Blomus

Если вам не по душе ни коробочки из дерева, ни блестящие шкатулки, почему бы не обратить внимание на вполне себе привлекательные маленькие металлические шкатулочки, изготовленные из благородной стали. Они украсят любой косметический столик и поместятся даже в небольших дамских сумочках.

Архитектурный портрет: Рем Колхас

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