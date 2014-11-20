Не секрет, что хорошо организованные люди зачастую оказываются успешнее тех, кто живет одним днем. Поддержание порядка во всем – одна из важнейших составляющих личной дисциплины. Однако справиться с этой, казалось бы такой несложной задачей, порой оказывается не так уж и легко. Особенно это касается наведения порядка среди мелких предметов, которые имеют странное свойство постоянно попадаться на глаза, когда в них нет нет никакой необходимости и таинственно исчезать, как только они нам срочно понадобились.
Сегодня мы решили предложить вам свой ответ на вопрос, где хранить бижутерию и продемонстрировать несколько предметов, которые помогут за считанные минуты навести порядок в мелких вещах, таких как украшения, маленькие сувениры и подарки. Эти дизайнерские изделия не только облегчат хранение всякого рода безделушек, но и станут достойным украшением вашей квартиры.
Красивые деревянные шкатулки с кожаной обивкой и маленькими ячейками внутри помогут быстро рассортировать скопившиеся драгоценности и украшения. Обзаведитесь несколькими коробочками и ситуации, когда за минуту до выхода вы обнаруживаете, что не можете найти то или иное украшение, навсегда уйдут в прошлое.
В коллекции каждой дамы, помимо недорогих украшений, найдутся ювелирные изделия, которым не место в темных шкатулках. Зачем прятать дорогие ожерелья и браслеты из драгоценных камней, если они сами по себе являются привлекательным элементом декора. Приобретите элегантный бюст, подобный тому, что показан на изображении, и представьте то, чем вы дорожите, в наилучшем свете.
Как бы не были красивы украшения, которыми вы обладаете, уместно они смотрятся, когда одеты на вас, а не хаотично разбросаны на столе в гостиной или ванной комнате. Что же делать тем, кому решительно не нравится пользоваться шкатулками? Приобретите несколько таких шариков и спрячьте в них все, что до этого беспорядочно лежало на поверхности стола.
Продолжаем гламурную тематику и представляем вашему вниманию золотистые шкатулочки разных размеров, которые идеально подойдут для хранения ювелирных изделий. Изготовленные из латуни, они привлекли нас не только глянцевым покрытием, но и стильной гофрированной поверхностью. Идеальное украшние для любого косметического столика.
Такая подставка идеально подойдет для хранения часов и браслетов. Выполненная из прочного дерева, она станет достойным украшением любого интерьера.
Древесина является популярным материалом, когда речь заходит о хранении ювелирных изделий. Такая деревянная шкатулка подойдет тем, кому нравится простота и естественность во всем. Она особенно органично будет смотреться в интерьерах в стиле кантри или
потертый шик.
Если вам не по душе ни коробочки из дерева, ни блестящие шкатулки, почему бы не обратить внимание на вполне себе привлекательные маленькие металлические шкатулочки, изготовленные из благородной стали. Они украсят любой косметический столик и поместятся даже в небольших дамских сумочках.