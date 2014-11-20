Не секрет, что хорошо организованные люди зачастую оказываются успешнее тех, кто живет одним днем. Поддержание порядка во всем – одна из важнейших составляющих личной дисциплины. Однако справиться с этой, казалось бы такой несложной задачей, порой оказывается не так уж и легко. Особенно это касается наведения порядка среди мелких предметов, которые имеют странное свойство постоянно попадаться на глаза, когда в них нет нет никакой необходимости и таинственно исчезать, как только они нам срочно понадобились.

Сегодня мы решили предложить вам свой ответ на вопрос, где хранить бижутерию и продемонстрировать несколько предметов, которые помогут за считанные минуты навести порядок в мелких вещах, таких как украшения, маленькие сувениры и подарки. Эти дизайнерские изделия не только облегчат хранение всякого рода безделушек, но и станут достойным украшением вашей квартиры.