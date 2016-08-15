7 бунгало, которые может построить каждый

В то время как некоторые предпочитают роскошные отели для отпуска, другие желают провести отдых рядом с природой. Многие для второго вида отдыха берут палатки, которые не всегда комфортны и не всем нравятся. Для этого лучшим вариантом считается бунгало. Оно сделано из дерева и обеспечивает больший комфорт, чем палатки. Сегодня представлены несколько бунгало, которые находятся в Турции.
Это бунгало размещено в Олимпосе в отеле Ozge, оно идеально подходит для тех, кто хочет иметь спокойный отдых. В нем есть ванная комната и туалет. Таким образом, вы не будете обречены на общественные ванные комнаты и туалеты, как в палаточных лагерях. Внутри есть и спальня с двуспальной кроватью. Также мы предпочли бы видеть деревянные стулья вместо пластиковых для гармоничного вида с природой.
У озера Karacaören находится прекрасный Hidden Lake House, где в любое время в году вы можете провести отпуск. В доме есть джакузи, вы можете заказать завтрак на террасу своего дома. Каждая сторона помещения застеклена, так что можно любоваться видом на лес и озеро.
Это бунгало находится в Çıralı Beach. Пляж Чирали является отличным местом, чтобы провести там отпуск. Бунгало имеет спальню, ванную, состоит и из веранды. Внутри оно оснащено кондиционером. На берегу можно встретить множество морских черепах
Это бунгало находится в Мармарисе в Ангора Кэмпинг. Здесь деревянные бунгало окрашены. Мы остановились на одном доме с деревянной крышей. На переднем крыльце покрытие пола каменное. А деревянные стулья на патио выглядят очень мило.
Олимпос – это фаворит отдыхающих, а особенно место для отдыха – Kabak Koyu. Здесь также находятся деревянные бунгало, имеющие все необходимое для комфортного проживания.
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama уже в течение 30 лет предоставляет отдых в лесу. Все виды деревянных бунгало производят специалисты этой компании. Услуги предоставляются как индивидуальным, так и корпоративным клиентам.
Дома для отдыха в Олимпос представлены не только деревянными бунгало, также можно увидеть и глинобитные дома, которые имеют также массу преимуществ.