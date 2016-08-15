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7 бунгало, которые может построить каждый

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Дома в стиле модерн
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В то время как некоторые предпочитают роскошные отели для отпуска, другие желают провести отдых рядом с природой. Многие для второго вида отдыха берут палатки, которые не всегда комфортны и не всем нравятся. Для этого лучшим вариантом считается бунгало. Оно сделано из дерева и обеспечивает больший комфорт, чем палатки. Сегодня представлены несколько бунгало, которые находятся в Турции.

Удобное бунгало

Özge Bungalow, Özge Hotel & Bungalow Özge Hotel & Bungalow Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
Özge Hotel &amp; Bungalow
Özge Hotel & Bungalow

Это бунгало размещено в Олимпосе в отеле Ozge, оно идеально подходит для тех, кто хочет иметь спокойный отдых. В нем есть ванная комната и туалет. Таким образом, вы не будете обречены на общественные ванные комнаты и туалеты, как в палаточных лагерях. Внутри есть и спальня с двуспальной кроватью. Также мы предпочли бы видеть деревянные стулья вместо пластиковых для гармоничного вида с природой.

Рай в Бурдуре

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Дома в стиле модерн
SAKLI GÖL EVLERİ

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

У озера Karacaören находится прекрасный Hidden Lake House, где в любое время в году вы можете провести отпуск. В доме есть джакузи, вы можете заказать завтрак на террасу своего дома. Каждая сторона помещения застеклена, так что можно любоваться видом на лес и озеро.

Удивительные соседи

Çıralı Beach Bungalows, Cıralı Beach Bungalows Cıralı Beach Bungalows Терраса в средиземноморском стиле
Cıralı Beach Bungalows

Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows

Это бунгало находится в Çıralı Beach. Пляж Чирали является отличным местом, чтобы провести там отпуск. Бунгало имеет спальню, ванную,  состоит и из веранды. Внутри оно оснащено кондиционером. На берегу можно встретить множество морских черепах

Как насчет Maramaris

Odalar - İç Mekan, Angora Camping Angora Camping Конференц-центры в средиземноморском стиле Гостиницы
Angora Camping

Angora Camping
Angora Camping
Angora Camping

Это бунгало находится в Мармарисе в Ангора Кэмпинг. Здесь деревянные бунгало окрашены. Мы остановились на одном доме с деревянной крышей. На переднем крыльце покрытие пола каменное. А деревянные стулья на патио выглядят очень мило.

Комфорт и отдых

tree house, tree house kabak tree house kabak
tree house kabak

tree house kabak
tree house kabak
tree house kabak

Олимпос – это фаворит отдыхающих, а особенно место для отдыха – Kabak Koyu. Здесь также находятся деревянные бунгало, имеющие все необходимое для комфортного проживания.

Деревянные дома собственного производства

Ahşap Ev, Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Балкон и терраса в рустикальном стиле
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama уже в течение 30 лет предоставляет отдых в лесу. Все виды деревянных бунгало производят специалисты этой компании. Услуги предоставляются как индивидуальным, так и корпоративным клиентам.

Глинобитный дом

Simurg Evleri, Simurg Evleri Pansiyon Simurg Evleri Pansiyon Дома в стиле модерн
Simurg Evleri Pansiyon

Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon

Дома для отдыха в Олимпос представлены не только деревянными бунгало, также можно увидеть и глинобитные дома, которые имеют также массу преимуществ.

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