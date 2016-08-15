7 бунгало, которые может построить каждый

Это бунгало размещено в Олимпосе в отеле Ozge, оно идеально подходит для тех, кто хочет иметь спокойный отдых. В нем есть ванная комната и туалет. Таким образом, вы не будете обречены на общественные ванные комнаты и туалеты, как в палаточных лагерях. Внутри есть и спальня с двуспальной кроватью. Также мы предпочли бы видеть деревянные стулья вместо пластиковых для гармоничного вида с природой.