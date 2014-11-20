Архитектурный портрет: Рем Колхас

В этом месяце архитектурный мир празднует День Рождения одного из самых известных из ныне живущих архитекторов голландца Рема Колхаса. 17 ноября Рему исполнилось 70 лет, а значит он вошел в продуктивный для архитектора возраст, ведь масштабные проекты представители этой профессии начинают создавать, разменяв седьмой десяток.
Рем происходит из семьи промышленников, он закончил Гарвард и, прежде чем стать архитектором, несколько лет проработал журналистом. В 1975 году Рем вместе с партнерами основывает свое архитектурное бюро OMA. Примечательно, что именно в нем начинала свою трудовую деятельность знаменитая Заха Хадид. С Россией архитектора связывает давняя дружба – его студия разрабатывает входную зону в Сколково и реконструирует здания в Парке им. Горького. Сегодня речь пойдет о наиболее значительных проектах Рема Колхаса – штаб-квартире CCTV в Пекине, Доме музыки в Порту, Центральной библиотеке Сиэтла и Художественном музее, построенном в родном городе архитектора Роттердаме.
Штаб-квартира китайского государственного телеканала CCTV была построена аккурат к Олимпийским играм, которые прошли в Пекине в 2008 году. Этот проект стал одним из самых ярких и спорных проектов архитектора. На сегодняшний день 234-метровая башня является одной из самых часто посещаемых достопримечательностей столицы Китая. Туристов привлекают ее гигантские размеры и необычная форма. В основу проекта легли ессе Колхаса ’Концепция XL архитектуры
и Сила бесконечности’.
Фасад здания пересекает множество диагональных линий различной длины. Особенно выразительно выглядит здание в ночное время. Кажется, что этот проект никого не оставил равнодушным. Одни критиковали его за странную форму, напоминающую брюки, а также за выбор места – есть предположение, что штаб-квартира была воздвигнута в сейсмически опасной зоне. Другие, наоборот, хвалили архитектора за смелость и нестандартный подход.
Строительство Дома музыки началось в 2001 году, после того как город объявили культурной столицей Европы. Рем Колхас и его команда из OMA идут против течения и создают сюрреалистичный объект, похожий на случайно упавший метеорит. Никаких отсылок к теме музыка, задача этого проекта не гармонировать, а выделяться.
Интерьер Дома музыки далеко не так футуристичен как его экстерьер. Большие керамические плиты рассказывают нам истории из классической португальской литературы. Строгая викторианская мебель, большие окна и бетонный пол погружают нас в атмосферу камерности.
Новая центральная библиотека Сиэтла, построенная Ремом в сотрудничестве с американским архитектурным бюро LMN, стала еще одним проектом Колхаса, вызвавшим неоднозначную реакцию у критиков. Некоторые встретили его с большим энтузиазмом, в то время как другие обвинили архитектора в излишнем минимализме. Фасад здания состоит из прозрачных стеклянных панелей, а его сложная геометрическая форма подчеркивает некоммерческий характер постройки.
Пространство внутри разделено на пять блоков. В центральной части здания находятся зрительный зал на 275 мест, кафе, магазин, детский уголок, читальный и компьютерный залы и уютная гостиная с большим угловым диваном красного цвета, на котором может поместиться до 20 человек. Вне зависимости от мнения критиков, это – библиотека 21 века.
И в заключении архитектурного портрета мы остановимся на одном из самых ранних и ярких проектов Рема Колхаса – художественном музее, построенном в его родном городе. Пространство здания не имеет четкого разделения на коридоры и галерейные залы, выставки могут проходить в любом месте. Планировка музея напоминает лабиринт, в котором каждый посетитель должен сориентироваться самостоятельно, в чем и заключается главная
изюминка проекта. Не стоит следовать планам, определенным кем-то, кроме вас самих. Интерьер музея напоминает лофт, стекло молочного цвета встречается с оцинкованным железом и необработанным бетоном. Длинные коридоры освещаяют яркие неоновые лампы.
Рем Колхас с самого начала своей карьеры не боялся идти против течения. Он принимал смелые решения и в итоге всегда оказывался в выигрыше. Мы от всей души поздравляем архитектора-нонконформиста с Днем Рождения и желаем ему много новых и интересных проектов.