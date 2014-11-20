Архитектурный портрет: Рем Колхас

В этом месяце архитектурный мир празднует День Рождения одного из самых известных из ныне живущих архитекторов голландца Рема Колхаса. 17 ноября Рему исполнилось 70 лет, а значит он вошел в продуктивный для архитектора возраст, ведь масштабные проекты представители этой профессии начинают создавать, разменяв седьмой десяток.

Рем происходит из семьи промышленников, он закончил Гарвард и, прежде чем стать архитектором, несколько лет проработал журналистом. В 1975 году Рем вместе с партнерами основывает свое архитектурное бюро OMA. Примечательно, что именно в нем начинала свою трудовую деятельность знаменитая Заха Хадид. С Россией архитектора связывает давняя дружба – его студия разрабатывает входную зону в Сколково и реконструирует здания в Парке им. Горького. Сегодня речь пойдет о наиболее значительных проектах Рема Колхаса – штаб-квартире CCTV в Пекине, Доме музыки в Порту, Центральной библиотеке Сиэтла и Художественном музее, построенном в родном городе архитектора Роттердаме.