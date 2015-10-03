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До и После: Когда жизнь на первом этаже превратилась в рай

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten Кухня в стиле лофт
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Тема переделок – поистине неисчерпаема. Независимо от количества денег на банковском счету, иметь красивые апартаменты хочется всегда, что и подталкивает людей к поиску нестандартных решений жилищного вопроса. 

Все, кому когда-либо посчастливилось на своем опыте испытать все ужасы первого этажа, знают, как непросто создать комфортную для жизни обстановку при наглухо закрытых жалюзи. Но архитекторам из студии Wirth Architekten на радость хозяевам квартиры удалось обратить недостатки квартиры в достоинства.

До: Как жить на первом этаже?

Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten
Wirth Architekten

Wirth Architekten
Wirth Architekten
Wirth Architekten

Палочкой-выручалочкой для архитекторов стал выход на задний двор, пространство которого было решено сделать частью интерьера квартиры. Совсем скоро вы увидите, как маленькие окна будут заменены на панорамные, а за их пределами на зависть соседям появится уютная терраса. Этот дизайнерский ход не только внешне  модернизировал старую квартиру, но и позволил справиться с нехваткой естественного освещения – типичной проблемой квартир, расположенных на первом этаже.

До: Переделка началась

Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten
Wirth Architekten

Wirth Architekten
Wirth Architekten
Wirth Architekten

Менять – так менять! Чтобы начать с чистого листа, все составляющие интерьера были безжалостно удалены. Совсем скоро на их месте появится новый, современный дизайн. Впрочем, все новое – это лишь хорошо забытое старое. На этом фото запечатлен строитель, который старательно избавляется от настенных и потолочных покрытий с целью  добраться до кирпичной кладки, которая станет центральным элементом интерьера, определив его индустриальную направленность.

После: И засияла квартира в новом блеске…

Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten Гостиная в стиле лофт
Wirth Architekten

Wirth Architekten
Wirth Architekten
Wirth Architekten

В результате напряженной работы бригады специалистов перед нами предстала светлая и ультрасовременная гостиная, дизайн которой вобрал в себя элементы двух  очень разных стилей – лофт и эко. Сквозь широкие арки в кирпичной стене видна уютная кухня, на которой мы обязательно побываем. Благодаря заштукатуренным балкам, потолок принял форму морских волн, что позволило привнести элемент игры в минималистичный интерьер.

После: Просторная кухня

Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten Кухня в стиле лофт
Wirth Architekten

Wirth Architekten
Wirth Architekten
Wirth Architekten

Какие сюрпризы ждут нас в сердце дома? Судя по планировке квартиры, ее хозяева – люди гостеприимные и не слишком склонные к уединению. Они с удовольствием разделят с друзьями трапезу, которая за нескончаемыми разговорами плавно перетечет в вечернее чаепитие. Возможно, именно поэтому интерьер кухни чем-то напоминает кафе.

После: Рабочий кабинет

Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten Гостиная в стиле лофт
Wirth Architekten

Wirth Architekten
Wirth Architekten
Wirth Architekten

В рабочем кабинете есть все необходимое для продуктивного и в то же время уютного времяпрепровождения. Знаменитое кресло Барселона, удобный кожаный диван и очень модный нынче журнальный столик в виде широкого пня.

После: Идеальная концентрация

Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten Рабочий кабинет в стиле лофт
Wirth Architekten

Wirth Architekten
Wirth Architekten
Wirth Architekten

Возможно, квартира на первом этаже лишает ее жителей шикарного вида из окна, зато предоставляет идеальную возможность долго и плодотворно трудиться. Рабочий уголок, представленный на фото, – один из самых эргономичных из тех, которые нам доводилось наблюдать. Вместо стола – прикрепленная к стене доска, в качестве естественного источника освещения – наполовину прикрытые горизонтальные жалюзи.

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До: Внутренний дворик

Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten
Wirth Architekten

Wirth Architekten
Wirth Architekten
Wirth Architekten

Вернемся на пару шагов назад и посмотрим, как выглядел задний дворик до переделки. Здесь было темно и неуютно, но архитекторам удалось максимально использовать заложенный на этой территории потенциал и превратить запущенное пространство в комфортную террасу, где жители дома смогут проводить свободные минутки в окружении благоухающих зеленых растений.

После: Лаунж зона

Patiowohnung, Wirth Architekten Wirth Architekten Дома в стиле лофт
Wirth Architekten

Wirth Architekten
Wirth Architekten
Wirth Architekten

Как выяснилось, предприимчивые хозяева выкупили террасу, а значит их спальня и гостиная находятся всего лишь в шаге от милого дворика, идеально подходящего для душевных чаепитий. Благодаря панорамному остеклению, апартаменты щедро освещены, а это значит, что их жильцам не грозит ни осенняя хадра, ни зимняя депрессия.

Много невероятных переделок вы найдете в рубрике ’До и После’.

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