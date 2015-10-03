До и После: Когда жизнь на первом этаже превратилась в рай

Тема переделок – поистине неисчерпаема. Независимо от количества денег на банковском счету, иметь красивые апартаменты хочется всегда, что и подталкивает людей к поиску нестандартных решений жилищного вопроса.
Все, кому когда-либо
посчастливилось на своем опыте испытать все ужасы первого этажа, знают, как непросто создать комфортную для жизни обстановку при наглухо закрытых жалюзи. Но архитекторам из студии Wirth Architekten на радость хозяевам квартиры удалось обратить недостатки квартиры в достоинства.
Палочкой-выручалочкой для архитекторов стал выход на задний двор, пространство которого было решено сделать частью интерьера квартиры. Совсем скоро вы увидите, как маленькие окна будут заменены на панорамные, а за их пределами на зависть соседям появится уютная терраса. Этот дизайнерский ход не только внешне модернизировал старую квартиру, но и позволил справиться с нехваткой естественного освещения – типичной проблемой квартир, расположенных на первом этаже.
Менять – так менять! Чтобы начать с чистого листа, все составляющие интерьера были безжалостно удалены. Совсем скоро на их месте появится новый, современный дизайн. Впрочем, все новое – это лишь хорошо забытое старое. На этом фото запечатлен строитель, который старательно избавляется от настенных и потолочных покрытий с целью добраться до кирпичной кладки, которая станет центральным элементом интерьера, определив его индустриальную направленность.
В результате напряженной работы бригады специалистов перед нами предстала светлая и ультрасовременная гостиная, дизайн которой вобрал в себя элементы двух очень разных стилей – лофт и эко. Сквозь широкие арки в кирпичной стене видна уютная кухня, на которой мы обязательно побываем. Благодаря заштукатуренным балкам, потолок принял форму морских волн, что позволило привнести элемент игры в минималистичный интерьер.
Какие сюрпризы ждут нас в
сердце дома? Судя по планировке квартиры, ее хозяева – люди гостеприимные и не слишком склонные к уединению. Они с удовольствием разделят с друзьями трапезу, которая за нескончаемыми разговорами плавно перетечет в вечернее чаепитие. Возможно, именно поэтому интерьер кухни чем-то напоминает кафе.
В рабочем кабинете есть все необходимое для продуктивного и в то же время уютного времяпрепровождения. Знаменитое кресло Барселона, удобный кожаный диван и очень модный нынче журнальный столик в виде широкого пня.
Возможно, квартира на первом этаже лишает ее жителей шикарного вида из окна, зато предоставляет идеальную возможность долго и плодотворно трудиться. Рабочий уголок, представленный на фото, – один из самых эргономичных из тех, которые нам доводилось наблюдать. Вместо стола – прикрепленная к стене доска, в качестве естественного источника освещения – наполовину прикрытые горизонтальные жалюзи.
Вернемся на пару шагов назад и посмотрим, как выглядел задний дворик до переделки. Здесь было темно и неуютно, но архитекторам удалось максимально использовать заложенный на этой территории потенциал и превратить запущенное пространство в комфортную террасу, где жители дома смогут проводить свободные минутки в окружении благоухающих зеленых растений.
Как выяснилось, предприимчивые хозяева выкупили террасу, а значит их спальня и гостиная находятся всего лишь в шаге от милого дворика, идеально подходящего для душевных чаепитий. Благодаря панорамному остеклению, апартаменты щедро освещены, а это значит, что их жильцам не грозит ни осенняя хадра, ни зимняя депрессия.
Много невероятных переделок вы найдете в рубрике ’До и После’.