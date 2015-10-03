До и После: Когда жизнь на первом этаже превратилась в рай

Тема переделок – поистине неисчерпаема. Независимо от количества денег на банковском счету, иметь красивые апартаменты хочется всегда, что и подталкивает людей к поиску нестандартных решений жилищного вопроса.

Все, кому когда-либо посчастливилось на своем опыте испытать все ужасы первого этажа, знают, как непросто создать комфортную для жизни обстановку при наглухо закрытых жалюзи. Но архитекторам из студии Wirth Architekten на радость хозяевам квартиры удалось обратить недостатки квартиры в достоинства.