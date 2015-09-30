Выше неба! Апартаменты в ЖК Город столиц

Современные многоэтажные жилые комплексы – это воплощение инновационных решений и современных технологий. Квартиры в таких постройках отражают статус и деловой вкус хозяев. Из панорамных окон открывается прекрасный вид на город с его витиеватыми развязками дорог, крышами домов и скверами. С высоты птичьего полета весь мир оказывается словно на ладони. Интерьеры таких квартир чаще всего представляются ультра-современными, футуристичными или в стиле современной классики. Просторные апартаменты, по которым мы сегодня решили прогуляться, находятся в одной из башен «Город Столиц».
Комплекс «Город Столиц» располагается в Москве на набережной реки. Он состоит из двух башен: «Москва» и «Санкт-Петербург». Высота первой 73 этажа и насчитывает 274.21 м, второй – 62 этажа, 234.60м. Сам комплекс находится на одном подиуме общего доступа, состоящего из 3 и 6 уровней под землей и 1-3 над землей. Подземные этажи вмещают автостоянку, помещения для обслуживающего персонала, технических отсеков, выходов в общественные зоны и территорию делового комплекса Москва-Сити.
Работая над проектом, дизайнеры бюро
Гармония воплотили в жизнь все пожелания заказчика: помимо парадной части квартиры с гостиной, столовой и кухней требовалось выделить место для двух комфортных, наполненных светом и воздухом приватных комнат. К каждой из них должны были примыкать собственная гардеробная и санузел. Коридор-прихожая условно делит все пространство на две части. Во всех помещениях царит приятная шоколадно-кофейная цветовая гамма.
Общая площадь апартаментов составляет 200 кв.м. Самое большое пространство выделено для гостиной, размеры которой около 50 кв. м. Она стала «сердцем» интерьера, в который весьма органично вписана и кухня. Мебель гостиной и кухонный гарнитур облицованы глянцевым шпоном венге. В общее гармоничное цветовое решение гостиной дизайнеры вводят экзотический красно-золотой китайский шкаф, нарядные люстры и живописную картину из коллекции заказчиков.
Проходя по коридору и повернув налево, мы оказываемся в хозяйской спальне. Здесь дизайнеры использовали в отделке стен насыщенные цвета топленых сливок и приглушенного синего. Такое сочетание смотрится невероятно стильно. Украшением служат купленные на парижских аукционах картины. Интерьер обращает на себя внимание интересным сочетанием фактур: глянцевые обои, бархатное покрывало и шторы, яркий глянцевый шпон кровати и спокойные дубовые доски на полу. Перья райских птиц в рисунке обоев ненавязчиво повторяются в форме абажура люстры.
Рядом с главной спальней расположена просторная ванная комната с джакузи и душевой кабиной. Покрытием для пола служит паркет из ценного тика. Так называемая «яхтенная» древесина очень прочная, не боится воды и в то же время нежная. Таким образом, дизайнеры отказались от идеи создания подогрева пола. Дверь в ванную облицована шпоном макасара: лаковые поверхности придают пространству легкое сияние.
Вся мебель в квартире выполнена по авторским эскизам дизайнеров. Различные элементы роскоши помогли создать баланс в лаконичном современном дизайне, а также воплотили в себе интересный образ, основанный на тонком чувстве стиля.