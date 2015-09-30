Выше неба! Апартаменты в ЖК Город столиц

Современные многоэтажные жилые комплексы – это воплощение инновационных решений и современных технологий. Квартиры в таких постройках отражают статус и деловой вкус хозяев. Из панорамных окон открывается прекрасный вид на город с его витиеватыми развязками дорог, крышами домов и скверами. С высоты птичьего полета весь мир оказывается словно на ладони. Интерьеры таких квартир чаще всего представляются ультра-современными, футуристичными или в стиле современной классики. Просторные апартаменты, по которым мы сегодня решили прогуляться, находятся в одной из башен «Город Столиц».